MLS: Sallóiék kikaptak, Gazdagék ikszeltek idegenben

Sallói Dániel végig a pályán volt a Charlotte elleni összecsapáson, csapata azonban 3–1-es vereséget szenvedett, és már sorozatban hat meccs óta képtelen nyerni az alapszakaszban.

Gazdag Dániel is a kezdőcsapatban kapott helyet a Columbus Crew-ban, amely a Philadelphia Union vendégeként végzett 1–1-es döntetlenre. A magyar játékost a 80. percben lecserélte edzője. Sallói csapatához hasonlóan a Columbus is rossz passzban van, sorozatban a negyedik mérkőzésén maradt nyeretlen.

