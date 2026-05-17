MLS: Sallóiék kikaptak, Gazdagék ikszeltek idegenben

2026.05.17. 08:30
Gazdag Dániel 80 percet kapott edzőjétől (Fotó: Getty Images)
A Sallói Dániellel felálló Toronto FC 3–1-es vereséget szenvedett a Charlotte vendégeként az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) legutóbbi játéknapján, míg a Gazdag Dánielt foglalkoztató Columbus Crew 1–1-re végzett a Philadelphia Union otthonában.

Sallói Dániel végig a pályán volt a Charlotte elleni összecsapáson, csapata azonban 3–1-es vereséget szenvedett, és már sorozatban hat meccs óta képtelen nyerni az alapszakaszban. 

Gazdag Dániel is a kezdőcsapatban kapott helyet a Columbus Crew-ban, amely a Philadelphia Union vendégeként végzett 1–1-es döntetlenre. A magyar játékost a 80. percben lecserélte edzője. Sallói csapatához hasonlóan a Columbus is rossz passzban van, sorozatban a negyedik mérkőzésén maradt nyeretlen. 

MLS
ALAPSZAKASZ
Charlotte–Toronto FC 3–1
Philadelphia Union–Columbus Crew 1–1

 

