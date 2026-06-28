Nemzeti Sportrádió

Az MLS-ben folytatja Robert Lewandowski – sajtóhír

V. H. L.V. H. L.
2026.06.28. 20:31
null
Robert Lewandowski a lengyel válogatott mezében (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona Chicago Fire Robert Lewandowski
Az észak-amerikai profiligában folytatja pályafutását a Barcelonától távozó Robert Lewandowski, aki jövő hét elején írhat alá a Chicago Fire csapatához – adta hírül az olasz átigazolási specialista, Fabrizio Romano.

Újabb nagy sztárt sikerült az MLS-be csábítani – legalábbis a mindig jól értesült Fabrizio Romano szerint. Az olasz transzferguru X-bejegyzésben közölte, hogy az amerikai profiligában játszó Chicago Fire csapatában futballozik tovább az FC Barcelonától szerződése lejártával távozó Robert Lewandowski. Romano szerint a felek mindenben megegyeztek egymással, és jövő hét elején formálisan is nyélbe ütik az üzletet. 

A 37 éves középcsatár a spanyol bajnokság legutóbbi idényében 31 bajnoki mérkőzésen 14-szer, 11 Bajnokok Ligája-meccsen 4-szer talált az ellenfelek kapujába.

 

FC Barcelona Chicago Fire Robert Lewandowski
Legfrissebb hírek

La Liga: végleg megszerzi az egyiptomi csodagyereket a Barca – hivatalos

Foci vb 2026
2026.06.23. 14:34

„Valóra akarom váltani az álmom” – Álvarez menne a Barcába, az Atlético viszont megtiltja neki

Spanyol labdarúgás
2026.06.23. 01:39

As: nem kezdték jól a vb-t a Barcelona-játékosok

Foci vb 2026
2026.06.19. 19:27

A magyar és külhoni utánpótlás ünnepe: megrendezték a VI. Kocsis-kupa országos döntőjét

Utánpótlás
2026.06.07. 14:45

A végére kiütötte a Lyont, negyedszer nyerte meg a női Bajnokok Ligáját a Barcelona

Bajnokok Ligája
2026.05.23. 20:01

Lamine Yamal nem épül fel a világbajnokság rajtjára – sajtóhír

Foci vb 2026
2026.05.18. 22:53

„Ha egyszer barcás lettél, örökké az maradsz” – Lewandowski elbúcsúzott a szurkolóktól

Spanyol labdarúgás
2026.05.18. 10:27

90 millió euró évente – Lewandowski ennyiért választhatja Szaúd-Arábiát

Spanyol labdarúgás
2026.05.14. 10:45
Ezek is érdekelhetik