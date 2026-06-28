Az MLS-ben folytatja Robert Lewandowski – sajtóhír

Újabb nagy sztárt sikerült az MLS-be csábítani – legalábbis a mindig jól értesült Fabrizio Romano szerint. Az olasz transzferguru X-bejegyzésben közölte, hogy az amerikai profiligában játszó Chicago Fire csapatában futballozik tovább az FC Barcelonától szerződése lejártával távozó Robert Lewandowski. Romano szerint a felek mindenben megegyeztek egymással, és jövő hét elején formálisan is nyélbe ütik az üzletet.

A 37 éves középcsatár a spanyol bajnokság legutóbbi idényében 31 bajnoki mérkőzésen 14-szer, 11 Bajnokok Ligája-meccsen 4-szer talált az ellenfelek kapujába.