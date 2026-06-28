Az MLS-ben folytatja Robert Lewandowski – sajtóhír
Az észak-amerikai profiligában folytatja pályafutását a Barcelonától távozó Robert Lewandowski, aki jövő hét elején írhat alá a Chicago Fire csapatához – adta hírül az olasz átigazolási specialista, Fabrizio Romano.
Újabb nagy sztárt sikerült az MLS-be csábítani – legalábbis a mindig jól értesült Fabrizio Romano szerint. Az olasz transzferguru X-bejegyzésben közölte, hogy az amerikai profiligában játszó Chicago Fire csapatában futballozik tovább az FC Barcelonától szerződése lejártával távozó Robert Lewandowski. Romano szerint a felek mindenben megegyeztek egymással, és jövő hét elején formálisan is nyélbe ütik az üzletet.
A 37 éves középcsatár a spanyol bajnokság legutóbbi idényében 31 bajnoki mérkőzésen 14-szer, 11 Bajnokok Ligája-meccsen 4-szer talált az ellenfelek kapujába.
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