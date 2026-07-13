Nyolc játékossal kezdte el a felkészülést a Real Madrid

Az érvényes szerződéssel rendelkező futballisták közül Éder Militao, Rodrygo Goes és Ferland Mendy sérülés miatt nem állhatott a 13 év után visszatért portugál vezetőedző rendelkezésére. Ennek ellenére mindhárman jelen voltak a klub edzőközpontjában és átestek az orvosi vizsgálatokon.

Mourinho csak Dean Huijsennek, Trent Alexander-Arnoldnak, Eduardo Camavingának, Álvaro Carrerasnak, Andrij Luninnak, Gonzalo Garcíának, Franco Mastantuonónak és Raúl Asenciónak tartott edzést az orvosi után.

A következő napokban fokozatosan csatlakoznak a csapathoz azok a játékosok, akik a világbajnokságon szerepeltek, vagy válogatottjuk még mindig versenyben van. Elsőként a portugál Bernardo Silva, az uruguayi Fede Valverde, a török Arda Güler, a belga Thibaut Courtois, a német Antonio Rüdiger, a marokkói Brahim Díaz, a holland Denzel Dumfries és a brazil Vinícius Júnior tér majd vissza a spanyol fővárosba.

Később az angol Jude Bellingham, a francia Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé és Ibrahima Konaté, valamint a vb alatt szerződtetett spanyol Marc Cucurella is edzésbe áll.

A Real Madrid egyelőre két felkészülési mérkőzés részleteit hozta nyilvánosságra: augusztus 1-jén a Fiorentina lesz az ellenfele Klagenfurtban, augusztus 12-én pedig a Deportivo La Coruna vendégeként lép pályára a csapat, amely Carlo Ancelotti, Xabi Alonso és Álvaro Arbeloa irányításával az előző két szezonban egyetlen trófeát sem nyert.