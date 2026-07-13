Yaakobishvili Áron a Barcelona felnőttcsapatával kezdte meg a felkészülést

A katalánok honlapjának hétfői beszámolója szerint a felnőttcsapat nyári felkészülésének első napján, hétfőn 25 játékos vett részt, köztük az egyszeres magyar válogatott Yaakobishvili Áron. A Barcelona első keretéből tízen (Ter Stegen, Szczesny, Balde, Christensen, Fermín López, Casadó, Gerard Martín, Bernal, Héctor Fort és Roony) estek át az orvosi vizsgálatokon (az első edzés kedden lesz), hozzájuk csatlakozott 15 labdarúgó – köztük a magyar kapus – az utánpótlásból. A klub honlapja arról nem számolt be, hogy az utóbbi 15 játékos meddig marad az első keretnél.

Yaakobishvili Áron június 5-én, a finnek elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be a magyar nemzeti csapatban, az előző idényt pedig a másodosztályú FC Andorra együttesében töltötte kölcsönben.