Nemzeti Sportrádió

Yaakobishvili Áron a Barcelona felnőttcsapatával kezdte meg a felkészülést

2026.07.13. 19:37
null
Yaakobishvili Áron keddi, első edzésen együtt dolgozhat a felnőttcsapattal (Fotó: Getty Images)
Címkék
légiósok Barcelona felkészülés Yaakobishvili Áron La Liga
Az egyszeres magyar válogatott Yaakobishvili Áron az FC Barcelona felnőttcsapatával kezdte meg a felkészülést a 2026–2027-es labdarúgóidényre.

A katalánok honlapjának hétfői beszámolója szerint a felnőttcsapat nyári felkészülésének első napján, hétfőn 25 játékos vett részt, köztük az egyszeres magyar válogatott Yaakobishvili Áron. A Barcelona első keretéből tízen (Ter Stegen, Szczesny, Balde, Christensen, Fermín López, Casadó, Gerard Martín, Bernal, Héctor Fort és Roony) estek át az orvosi vizsgálatokon (az első edzés kedden lesz), hozzájuk csatlakozott 15 labdarúgó – köztük a magyar kapus – az utánpótlásból. A klub honlapja arról nem számolt be, hogy az utóbbi 15 játékos meddig marad az első keretnél.

Yaakobishvili Áron június 5-én, a finnek elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be a magyar nemzeti csapatban, az előző idényt pedig a másodosztályú FC Andorra együttesében töltötte kölcsönben.

 

légiósok Barcelona felkészülés Yaakobishvili Áron La Liga
Legfrissebb hírek

A ZTE hamarosan szerződtetheti az U-válogatott tehetséget – Panamából

Labdarúgó NB I
3 órája

„Tóth Alex a világon a legjobb helyen van!” Komáromi és Mim döntés előtt

Légiósok
5 órája

Gazdag Dániel: Fiatalon könnyebben összecsomagol az ember…

Légiósok
10 órája

Egyéni teljesítmények szempontjából a La Liga uralta a negyeddöntőt

Foci vb 2026
10 órája

Egymillió eurót fizethet a magyar középpályásért a francia klub

Légiósok
11 órája

Felkészülés: a Honvéd hat, a Nyíregyháza két góllal győzött szombaton

Labdarúgó NB I
2026.07.11. 19:11

„Ez a csúcsszintű foci nehézsége: a csapattársad az első ellenséged” – Szoboszlai Dominik-nagyinterjú a France Footballban

Légiósok
2026.07.11. 18:00

Gól a holland PSV ellen – Molnár Ádin bemutatkozott lengyel csapatában

Légiósok
2026.07.11. 16:09
Ezek is érdekelhetik