Nemzeti Sportrádió

Szabó István a Sepsi ellen mutatkozott be a Csíkszereda kispadján

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.06.20. 13:40
null
Dimitri Oberlin kétszer is eredményes volt (Fotó: Sepsi OSK)
Címkék
Sepsi OSK felkészülés Csíkszereda
Egymás ellen játszotta első felkészülési mérkőzését a román élvonal két székelyföldi csapata, a hazai pályán játszó Sepsi OSK az első félidőben szerzett gólokkal győzte le 2–0-ra az FK Csíkszeredát. Mindkét találatot a szentgyörgyiek svájci támadója, Dimitri Oberlin szerezte.

A Sepsi anyaországi játékosa, Sigér Dávid nem lépett pályára a találkozón, míg szeredai oldalon az első félidőben Hegedűs János, Szabó Alex és Eppel Márton, a szünet után pedig Pászka Lóránd, Tajti Mátyás, Kleinheisler László, Szalay Szabolcs és Czékus Ádám kapott lehetőséget az új vezetőedző, Szabó István első találkozóján.  

Az FK legközelebb a jövő hét végén, a Dunaszerdahelyen rendezett Duna-kupán lép pályára, a négyes torna többi résztvevője az ETO FC, a Topolya és a házigazda DAC lesz. Onnan ausztriai edzőtáborba utaznak a csíkiak, ahol további három mérkőzést is játszanak majd. A Sepsi OSK szintén Ausztriában tervezi a felkészülés javát, a felkészülési találkozókról viszont még semmit sem árult el a klub.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Sepsi OSK–FK Csíkszereda 2–0 (Oberlin 13., 44.)

Légiósok
1 órája

A Csíkszereda bejelentette a Magyarországról érkezett csatárt

A székelyföldi klub kivásárolta kecskeméti szerződéséből a 23 éves Czékus Ádámot.

 

Sepsi OSK felkészülés Csíkszereda
Legfrissebb hírek

Felkészülés: tíz gólt szerzett első nyári mérkőzésén a Paks

Labdarúgó NB I
1 órája

A Csíkszereda bejelentette a Magyarországról érkezett csatárt

Légiósok
1 órája

Románia: lemondott a Csíkszereda braziljáról a FCSB

Minden más foci
17 órája

NS-infó: Szabó István ezúttal egy csatárt igazolhat Magyarországról Csíkszeredába

Légiósok
Tegnap, 8:37

Kisvárda: a Honvéd és a Vasas ellen is lesz edzőmeccs

Labdarúgó NB I
2026.06.18. 08:17

A Csíkszereda bejelentette Szabó Alex szerződtetését – hivatalos

Légiósok
2026.06.15. 12:25

DVTK: megvan a stáb, próbajátékost és távozókat is bejelentettek

Labdarúgó NB I
2026.06.15. 10:50

Tapasztalt kapust szerződtetett a Sepsi OSK

Minden más foci
2026.06.12. 17:16
Ezek is érdekelhetik