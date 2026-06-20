Szabó István a Sepsi ellen mutatkozott be a Csíkszereda kispadján

A Sepsi anyaországi játékosa, Sigér Dávid nem lépett pályára a találkozón, míg szeredai oldalon az első félidőben Hegedűs János, Szabó Alex és Eppel Márton, a szünet után pedig Pászka Lóránd, Tajti Mátyás, Kleinheisler László, Szalay Szabolcs és Czékus Ádám kapott lehetőséget az új vezetőedző, Szabó István első találkozóján.

Az FK legközelebb a jövő hét végén, a Dunaszerdahelyen rendezett Duna-kupán lép pályára, a négyes torna többi résztvevője az ETO FC, a Topolya és a házigazda DAC lesz. Onnan ausztriai edzőtáborba utaznak a csíkiak, ahol további három mérkőzést is játszanak majd. A Sepsi OSK szintén Ausztriában tervezi a felkészülés javát, a felkészülési találkozókról viszont még semmit sem árult el a klub.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Sepsi OSK–FK Csíkszereda 2–0 (Oberlin 13., 44.)