Nemzeti Sportrádió

Szerdai sportműsor: szünnap a világbajnokságon, a Tour és Wimbledon viszi a prímet

H. Á.H. Á.
2026.07.07. 23:58
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Az Észak-Amerikában zajló labdarúgó-világbajnokságon szerdán szünnap lesz – az első a tornán –, ám így sem maradunk jelentős sportesemény nélkül, hiszen folytatódik a Tour de France és a Wimbledonban zajló tenisz Grand Slam-torna is.

 JÚLIUS 8., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
17.00: Kajrat Almati (kazah)–Szutjeszka (montenegrói)
18.00: Flora (észt)–Iberia 1999 (grúz)
19.00: Vityebszk (fehérorosz)–U. Craiova (román)
19.00: Petrocub (moldovai)–Egnatia (albán)

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Zira (azeri)–Torpedo Kutaiszi (grúz)
19.30: Connah's Quay (walesi)–FC Balkalni (koszovói)
19.30: Differdange (luxemburgi)–Ilves (finn)

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
11.00: Kispest-Honvéd–Soroksár (NB II)
17.00: Maccabi Haifa (izraeli)–Paksi FC
17.00: Vasas–Kisvárda
17.30: Celje (szlovén)MTK Budapest
18.00: Nyíregyháza–Cigánd (NB III)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
21.45: San Francisco Giants–Toronto Blue Jays (Tv: Sport1)

KÉZILABDA
U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG
11.00: Svédország–Izrael (Tv: Sport1)
13.30: Szlovénia–Lengyelország (Tv: Sport1)
16.00: Németország–Franciaország (Tv: Sport1)
18.30: Magyarország–Csehország (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
14.15: 5. szakasz, Lannemezan–Pau, 158.3 km (Tv: Eurosport1, M4Sport)

SZNÚKER
Championship League, Leicester
12.00 és 17.30: csoportkör, 15. nap (Tv: Sport1)

TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
14.00: férfi és női negyeddöntő (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Magyar sikerek a Professional Footgolf Tour dubai tornáján. Vendég: Gábor Barbara, Karakas Attila
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A jótékonysági Nagy Kaland Napja, a vonalban: Szabó Gabriella
  9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Labdarúgó Magyar Kupa, 2025–2026
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Szántó Gábor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Asszó vívómagazin
14.35: Szorítósarok ökölvívó-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Labdarúgás, vendég: Dajka László korábbi válogatott játékos
16.00: Nemzeti sportkör. Vendég: Kis Tamás, Szűcs Miklós, Tóth Béla
17.00: Kézilabda, kezdődik a férfi U20-as Európa-bajnokság
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A labdarúgó-vb előző napi mérkőzéseinek összefoglalója
Körkapcsolás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Atlétika, így várják a magyarok a jövő keddi Gyulai István Memorialt
19.00: Mekkora kihívás elé állítja a labdarúgókat a 48 csapatos világbajnokság, a hőség és a sok utazás? A vonalban Schuth Gábor erőnléti edző, sporttudományi szakember
20.00: Labdarúgás, nyolc csapat maradt versenyben a világbajnokságon. Miről marad emlékezetes a torna eddigi része? Vendég: Somogyi Zsolt és Wukovics László
21.00: Ez történt ma Wimbledonban és a Tour de France-on
21.35: Labdarúgás, elkezdte szereplését az ETO FC a nemzetközi kupaporondon. A győriek korábbi játékosa, Hajszán Gyula értékel
22.30: Sportvilág

 

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