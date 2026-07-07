Szerdai sportműsor: szünnap a világbajnokságon, a Tour és Wimbledon viszi a prímet

JÚLIUS 8., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

17.00: Kajrat Almati (kazah)–Szutjeszka (montenegrói)

18.00: Flora (észt)–Iberia 1999 (grúz)

19.00: Vityebszk (fehérorosz)–U. Craiova (román)

19.00: Petrocub (moldovai)–Egnatia (albán)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Zira (azeri)–Torpedo Kutaiszi (grúz)

19.30: Connah's Quay (walesi)–FC Balkalni (koszovói)

19.30: Differdange (luxemburgi)–Ilves (finn)

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

11.00: Kispest-Honvéd–Soroksár (NB II)

17.00: Maccabi Haifa (izraeli)–Paksi FC

17.00: Vasas–Kisvárda

17.30: Celje (szlovén)–MTK Budapest

18.00: Nyíregyháza–Cigánd (NB III)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

21.45: San Francisco Giants–Toronto Blue Jays (Tv: Sport1)

KÉZILABDA

U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG

11.00: Svédország–Izrael (Tv: Sport1)

13.30: Szlovénia–Lengyelország (Tv: Sport1)

16.00: Németország–Franciaország (Tv: Sport1)

18.30: Magyarország–Csehország (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

14.15: 5. szakasz, Lannemezan–Pau, 158.3 km (Tv: Eurosport1, M4Sport)

SZNÚKER

Championship League, Leicester

12.00 és 17.30: csoportkör, 15. nap (Tv: Sport1)

TENISZ

ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON

14.00: férfi és női negyeddöntő (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Magyar sikerek a Professional Footgolf Tour dubai tornáján. Vendég: Gábor Barbara, Karakas Attila

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A jótékonysági Nagy Kaland Napja, a vonalban: Szabó Gabriella

9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Labdarúgó Magyar Kupa, 2025–2026

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Szántó Gábor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Asszó vívómagazin

14.35: Szorítósarok ökölvívó-magazin

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Labdarúgás, vendég: Dajka László korábbi válogatott játékos

16.00: Nemzeti sportkör. Vendég: Kis Tamás, Szűcs Miklós, Tóth Béla

17.00: Kézilabda, kezdődik a férfi U20-as Európa-bajnokság

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A labdarúgó-vb előző napi mérkőzéseinek összefoglalója

Körkapcsolás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: Atlétika, így várják a magyarok a jövő keddi Gyulai István Memorialt

19.00: Mekkora kihívás elé állítja a labdarúgókat a 48 csapatos világbajnokság, a hőség és a sok utazás? A vonalban Schuth Gábor erőnléti edző, sporttudományi szakember

20.00: Labdarúgás, nyolc csapat maradt versenyben a világbajnokságon. Miről marad emlékezetes a torna eddigi része? Vendég: Somogyi Zsolt és Wukovics László

21.00: Ez történt ma Wimbledonban és a Tour de France-on

21.35: Labdarúgás, elkezdte szereplését az ETO FC a nemzetközi kupaporondon. A győriek korábbi játékosa, Hajszán Gyula értékel

22.30: Sportvilág