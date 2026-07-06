Hétfői sportműsor: portugál–spanyol csúcsrangadó a vb-nyolcaddöntőben

JÚLIUS 6., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

2.00: Mexikó–Anglia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Portugália–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.00: Kansas Ciry Royals–Philadelphia Phillies (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY

12.00: 3. szakasz, Granollers–Les Angles, 195.9 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport – 13.35-től)

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

G-csoport, 6. forduló

18.00: Magyarország–Belgium, Székesfehérvár (Tv: M4 Sport)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1102 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

Championship League, Leicester

12.00 és 17.30: csoportkör, 13. nap (Tv: Sport1)

TENISZ

ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON

12.00: férfi és női nyolcaddöntő, férfi és női páros nyolcaddöntő, vegyes páros negyeddöntő (Tv: Eurosport2)

Benne 16.30 körül: Stollár Fanny, Mate Pavic (magyar, horvát)–Neal Skrupski, Desirae Krawczyk (brit, amerikai)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgás, vb-összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György jelentkezik. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – ifj. Albert Flórián

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Kreisz Bálint

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Labdarúgás, vendég: Ferenczi István korábbi válogatott játékos

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Ballai Attila, Csisztu Zsuzsa, Szöllősi György

17.00: Labdarúgás, az előző napi vb-meccsek összefoglalója

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Formula–1, a Brit Nagydíj után – vendég: Frankl András

Körkapcsolás

Műsorvezető-szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Magyarország–Belgium világbajnoki selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Károlyi Andrea

20.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Portugália–Spanyolország vb-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Németh Kornél, Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc

2.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Egyesült Államok–Belgium vb-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Szalai Kristóf, Szabó Bence. Szakértő: Bene Ferenc