Hétfői sportműsor: portugál–spanyol csúcsrangadó a vb-nyolcaddöntőben
JÚLIUS 6., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
2.00: Mexikó–Anglia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Portugália–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kedd, 2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.00: Kansas Ciry Royals–Philadelphia Phillies (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
TOUR DE FRANCE ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY
12.00: 3. szakasz, Granollers–Les Angles, 195.9 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport – 13.35-től)
KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
G-csoport, 6. forduló
18.00: Magyarország–Belgium, Székesfehérvár (Tv: M4 Sport)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1102 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
Championship League, Leicester
12.00 és 17.30: csoportkör, 13. nap (Tv: Sport1)
TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
12.00: férfi és női nyolcaddöntő, férfi és női páros nyolcaddöntő, vegyes páros negyeddöntő (Tv: Eurosport2)
Benne 16.30 körül: Stollár Fanny, Mate Pavic (magyar, horvát)–Neal Skrupski, Desirae Krawczyk (brit, amerikai)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgás, vb-összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György jelentkezik. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – ifj. Albert Flórián
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Kreisz Bálint
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Labdarúgás, vendég: Ferenczi István korábbi válogatott játékos
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Ballai Attila, Csisztu Zsuzsa, Szöllősi György
17.00: Labdarúgás, az előző napi vb-meccsek összefoglalója
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Formula–1, a Brit Nagydíj után – vendég: Frankl András
Körkapcsolás
Műsorvezető-szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Magyarország–Belgium világbajnoki selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Károlyi Andrea
20.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Portugália–Spanyolország vb-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Németh Kornél, Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc
2.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Egyesült Államok–Belgium vb-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Szalai Kristóf, Szabó Bence. Szakértő: Bene Ferenc