Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: portugál–spanyol csúcsrangadó a vb-nyolcaddöntőben

I. SZ.I. SZ.
2026.07.06. 00:25
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Európai csúcsrangadóval folytatódik a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntős szakasza, a következő világbajnokság két társházigazdája, Spanyolország és Portugália játszik egymás ellen. Később a jelenlegi rendező, Egyesült Államok Belgiummal csap össze. A férfi kosárlabda-válogatott fontos világbajnoki selejtezőn lép pályára Belgium ellen Székesfehérváron, ezenkívül indul Wimbledon utolsó hete.

 JÚLIUS 6., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
2.00: Mexikó–Anglia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Portugália–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kedd, 2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.00: Kansas Ciry Royals–Philadelphia Phillies (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR 
TOUR DE FRANCE ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY
12.00: 3. szakasz, Granollers–Les Angles, 195.9 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport – 13.35-től)

KOSÁRLABDA 
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
G-csoport, 6. forduló
18.00: Magyarország–Belgium, Székesfehérvár (Tv: M4 Sport)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1102 (Tv: Sport2)

SZNÚKER
Championship League, Leicester
12.00 és 17.30: csoportkör, 13. nap (Tv: Sport1)

TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
12.00: férfi és női nyolcaddöntő, férfi és női páros nyolcaddöntő, vegyes páros negyeddöntő (Tv: Eurosport2)
Benne 16.30 körül: Stollár Fanny, Mate Pavic (magyar, horvát)–Neal Skrupski, Desirae Krawczyk (brit, amerikai)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Labdarúgás, vb-összefoglaló
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
  9.00: Szöllősi György jelentkezik. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – ifj. Albert Flórián
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Kreisz Bálint
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Labdarúgás, vendég: Ferenczi István korábbi válogatott játékos
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Ballai Attila, Csisztu Zsuzsa, Szöllősi György
17.00: Labdarúgás, az előző napi vb-meccsek összefoglalója
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Formula–1, a Brit Nagydíj után – vendég: Frankl András
Körkapcsolás
Műsorvezető-szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Magyarország–Belgium világbajnoki selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Károlyi Andrea
20.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Portugália–Spanyolország vb-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Németh Kornél, Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc
2.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Egyesült Államok–Belgium vb-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Szalai Kristóf, Szabó Bence. Szakértő: Bene Ferenc

 

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