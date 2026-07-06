Keddi sportműsor: BL-selejtezőt játszik az ETO, zárul a vb nyolcaddöntője

JÚLIUS 7., KEDD

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Argentína–Egyiptom, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

22.00: Svájc–Kolumbia, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC, Reykjavík (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.15: St. Louis Cardinals–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY

13.00: 4. szakasz, Carcassonne–Foix, 181.9 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport – 14.40-től)

KOSÁRLABDA

WNBA, ALAPSZAKASZ

Szerda, 2.00: New York Liberty–Dallas Wings (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1103 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

Championship League, Leicester

12.00 és 17.30: csoportkör, 14. nap (Tv: Sport1)

TENISZ

ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON

13.30: férfi és női negyeddöntő, vegyes páros elődöntő (Tv: Eurosport2)

Benne

13.30 körül női páros, negyeddöntő: Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 16.)–Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 1.)

16.30 körül vegyes páros, elődöntő: Stollár Fanny, Mate Pavic (magyar, horvát)–Marc Polmans, Storm Hunter (ausztrál)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, Szuper Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Forrong a futballvilág a FIFA döntése miatt

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Zsoldos Barna

9.00: Marosán György jelentkezik. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az ETO FC nyerte meg a 2025–2026-os labdarúgó-bajnokságot

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai – vendégünk a Kazinc­barcika 19 éves röplabdázója, a felnőtt­válogatott centere, Cziczlavicz Dávid és a nemzeti csapat másodedzője, Toronyai Miklós. A riporter: Hornyák Balázs

13.30: Buli, műsorvezető: Virányi Zsolt, vendégünk a Magyar Jégkorong­szövetség elnöke, Kolbenheyer Zsuzsanna

14.00: Fonák és tenyeres

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Olasz Gergő

15.00: A labdarúgó-világbajnokságon véget érnek a nyolcaddöntős párharcok. Első Bajnokok Ligája-selejtezőjén szerepel az ETO FC

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Spiller István, Gyenge Balázs, Bobory Balázs

17.00: Egy hét múlva rendezik meg a Gyulai Memorialt – Regős László Pál anyaga

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Közvetítés az Argentína–Egyiptom labdarúgó-vb-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Katona László, Olasz Gergő, szakértő: Wukovics László

20.00: A BVSC sajtótájékoztatóján jártunk. Napi aktualitások

21.00: Közvetítés a Víkingur–ETO FC Bajnokok Ligája-selejtezőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Németh Kornél, szakértő: Wukovics László

22.00: Közvetítés a Svájc–Kolumbia labdarúgó- vb-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Tóth Béla, Erdei Márk, szakértő: Bene Ferenc