Nemzeti Sportrádió

Keddi sportműsor: BL-selejtezőt játszik az ETO, zárul a vb nyolcaddöntője

I. SZ.I. SZ.
2026.07.06. 23:58
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Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Az ETO FC Izlandon megkezdi a Bajnokok Ligája-selejtezőjét. Argentína–Egyiptom és Svájc–Kolumbia mérkőzéssel zárul a világbajnokság nyolcaddöntős szakasza, utóbbi Vancouverben az utolsó találkozó lesz Kanadában, utána már mind a nyolc hátralévő összecsapást az Egyesült Államokban rendezik meg. Stollár Fannyra két mérkőzés is vár Wimbledonban, a torna második hetében ez igen nagy bravúr. A Tour de France 4. szakaszát már teljes egészében Franciaországban tartják. Íme, a kiemelt keddi sportprogram.

 JÚLIUS 7., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
 2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Argentína–Egyiptom, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
22.00: Svájc–Kolumbia, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC, Reykjavík (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.15: St. Louis Cardinals–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR 
TOUR DE FRANCE ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY
13.00: 4. szakasz, Carcassonne–Foix, 181.9 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport – 14.40-től)

KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
Szerda, 2.00: New York Liberty–Dallas Wings (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1103 (Tv: Sport2)

SZNÚKER
Championship League, Leicester
12.00 és 17.30: csoportkör, 14. nap (Tv: Sport1)

TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
13.30: férfi és női negyeddöntő, vegyes páros elődöntő (Tv: Eurosport2)
Benne
13.30 körül női páros, negyeddöntő: Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 16.)–Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 1.)
16.30 körül vegyes páros, elődöntő: Stollár Fanny, Mate Pavic (magyar, horvát)–Marc Polmans, Storm Hunter (ausztrál)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Forrong a futballvilág a FIFA döntése miatt
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Zsoldos Barna 
  9.00: Marosán György jelentkezik. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az ETO FC nyerte meg a 2025–2026-os labdarúgó-bajnokságot
12.00: Bajnokok 
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai – vendégünk a Kazinc­barcika 19 éves röplabdázója, a felnőtt­válogatott centere, Cziczlavicz Dávid és a nemzeti csapat másodedzője, Toronyai Miklós. A riporter: Hornyák Balázs
13.30: Buli, műsorvezető: Virányi Zsolt, vendégünk a Magyar Jégkorong­szövetség elnöke, Kolbenheyer Zsuzsanna
14.00: Fonák és tenyeres
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Olasz Gergő
15.00: A labdarúgó-világbajnokságon véget érnek a nyolcaddöntős párharcok. Első Bajnokok Ligája-selejtezőjén szerepel az ETO FC
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Spiller István, Gyenge Balázs, Bobory Balázs
17.00: Egy hét múlva rendezik meg a Gyulai Memorialt – Regős László Pál anyaga
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Közvetítés az Argentína–Egyiptom labdarúgó-vb-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Katona László, Olasz Gergő, szakértő: Wukovics László
20.00: A BVSC sajtótájékoztatóján jártunk. Napi aktualitások
21.00: Közvetítés a Víkingur–ETO FC Bajnokok Ligája-selejtezőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Németh Kornél, szakértő: Wukovics László
22.00: Közvetítés a Svájc–Kolumbia labdarúgó- vb-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Tóth Béla, Erdei Márk, szakértő: Bene Ferenc

 

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