Keddi sportműsor: BL-selejtezőt játszik az ETO, zárul a vb nyolcaddöntője
JÚLIUS 7., KEDD
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Argentína–Egyiptom, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
22.00: Svájc–Kolumbia, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC, Reykjavík (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.15: St. Louis Cardinals–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
TOUR DE FRANCE ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY
13.00: 4. szakasz, Carcassonne–Foix, 181.9 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport – 14.40-től)
KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
Szerda, 2.00: New York Liberty–Dallas Wings (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1103 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
Championship League, Leicester
12.00 és 17.30: csoportkör, 14. nap (Tv: Sport1)
TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
13.30: férfi és női negyeddöntő, vegyes páros elődöntő (Tv: Eurosport2)
Benne
13.30 körül női páros, negyeddöntő: Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 16.)–Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 1.)
16.30 körül vegyes páros, elődöntő: Stollár Fanny, Mate Pavic (magyar, horvát)–Marc Polmans, Storm Hunter (ausztrál)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Forrong a futballvilág a FIFA döntése miatt
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Zsoldos Barna
9.00: Marosán György jelentkezik. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az ETO FC nyerte meg a 2025–2026-os labdarúgó-bajnokságot
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai – vendégünk a Kazincbarcika 19 éves röplabdázója, a felnőttválogatott centere, Cziczlavicz Dávid és a nemzeti csapat másodedzője, Toronyai Miklós. A riporter: Hornyák Balázs
13.30: Buli, műsorvezető: Virányi Zsolt, vendégünk a Magyar Jégkorongszövetség elnöke, Kolbenheyer Zsuzsanna
14.00: Fonák és tenyeres
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Olasz Gergő
15.00: A labdarúgó-világbajnokságon véget érnek a nyolcaddöntős párharcok. Első Bajnokok Ligája-selejtezőjén szerepel az ETO FC
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Spiller István, Gyenge Balázs, Bobory Balázs
17.00: Egy hét múlva rendezik meg a Gyulai Memorialt – Regős László Pál anyaga
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Közvetítés az Argentína–Egyiptom labdarúgó-vb-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Katona László, Olasz Gergő, szakértő: Wukovics László
20.00: A BVSC sajtótájékoztatóján jártunk. Napi aktualitások
21.00: Közvetítés a Víkingur–ETO FC Bajnokok Ligája-selejtezőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Németh Kornél, szakértő: Wukovics László
22.00: Közvetítés a Svájc–Kolumbia labdarúgó- vb-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Tóth Béla, Erdei Márk, szakértő: Bene Ferenc