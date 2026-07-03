Szombati sportműsor: már a nyolc közé jutás a tét a labdarúgó-vb-n
JÚLIUS 4., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
0.00: Argentína–Zöld-foki-szigetek, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
3.30: Kolumbia–Ghána, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NYOLCADDÖNTŐ
19.00: Kanada–Marokkó, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
23.00: Paraguay–Franciaország, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
10.00: MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II)
16.00: Vasas FC–Komáromi FC (szlovákiai)
17.00: Kisvárda–Tatran Presov (Eperjes, szlovák)
17.00: NK Osijek (Eszék, horvát)–Paksi FC
17.00: Puskás Akadémia–Slovan Bratislava (szlovák) Ausztria
17.30: Újpest FC–Hartberg (osztrák)
17.30: NK Nafta (Lendva, szlovéniai)–Kispest-Honvéd
18.30: NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–ZTE
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
22.00: Gyémánt Liga-verseny, Eugene (Tv: Duna World)
AUTÓSPORT
International GT Open, Hungaroring
GB3 brit Formula–3-as bajnokság (Molnár Martin)
13.30: 1. futam
GT Open (Walter Csaba)
14.35: 1. futam
DTM
13.15: Norrisring, 1. futam (Tv: Arena4)
NASCAR
23.30: O’Reilly Auto Parts, Race at Chicagoland (Tv: Max4)
FORMULA–1
BRIT NAGYDÍJ, SILVESTONE
10.30: F3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
13.00: F1, sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.40: F2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
17.00: F1, időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FORMULA-E
8.45: világbajnokság, 1. futam, Sanghaj (Tv: Eurosport1)
GOLF
23.30: PGA Tour, John Deere Classic, 3. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
17.10: 1. szakasz, Barcelona–Barcelona, 19 km, csapatidőfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
Mountain bike, világkupa, La Thuile
12.45: nők, downhill (Tv: Eurosport1)
14.00: világkupa, férfiak, downhill (Tv: Eurosport1)
LÓSPORT
13.00: 112. magyar ügetőderby, Kincsem Park (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
20.10: Global Champions Tour, díjugratás, Monaco (Tv: Eurosport1)
SPORT
Légtorna Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)
SZNÚKER
12.00 és 17.30: 12. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)
TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
12.00: férfiak, egyes, 3. forduló; nők, egyes, 3. forduló; férfi páros, 2. forduló; női páros, 2. forduló; vegyes páros, 1. forduló (Tv: Eurosport2)
14.40: Stollár Fanny, Mate Pavic (horvát)–Quinn Gleason, Hugo Nys (amerikai, monacói)
TRIATLON
42. Vasi Vasember, rövid (olimpiai) távú országos bajnokság, Szombathely
11.00: férfi verseny
11.30: női verseny
VÍZILABDA
FÉRFI NEMZETKÖZI TORNA
19.45: Magyarország–Szerbia (Tv: M4 Sport+)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: L. Pap István, Szalai Kristóf, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7:00: A labdarúgó-világbajnokság heti összefoglalója
7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8:40: Kinek szurkol a magyar? – új vb-rovatunk
9:00: Bánki József érkezik a stúdióba
9:30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Virányi Zsolt
Szerkesztő: Virányi Zsolt, Szabó Bence
15.00: Kialakult a legjobb 16 mezőnye a labdarúgó-világbajnokságon – Nyáguly Gergely összeállítása; Szőnyi Ferenc Washingtonból, a riporter: Náray Balázs
16.00: Bánhidi-Farkas Petra Eb-re jutása és ami mögötte van, avagy egy távolugró átalakulásai pecabottal; Csajok Ligája, női futballmagazin Németh Kornéllal és Elbert Gáborral
17.00: Novotny Zoltán és a Tour de France; Nemzeti sportkrónika; azeri együttesekkel hangolt a Ferencváros labdarúgócsapata az El-selejtezőre
18.00: Kanada hokinemzet, de hogy lett egymillió igazolt labdarúgója?; Marokkó, az első világbajnoki elődöntőbe jutó futballválogatott; ki nyer ma: Kanada vagy Marokkó lesz az első negyeddöntős?
19.00: Közvetítés a Kanada–Marokkó labdarúgó-világbajnoki nyolcaddöntőről. Kommentátor: Edvi László és Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
21.30: Sporthely: bajai kajak-kenu Nyáguly Gergellyel
22.30: Sportvilág Bera Emesével
23.00: Közvetítés a Franciaország–Paraguay labdarúgó-világbajnoki nyolcaddöntőről. Kommentátor: Tóth Béla és Szabó Bence. Szakértő: Bene Ferenc