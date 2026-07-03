Szombati sportműsor: már a nyolc közé jutás a tét a labdarúgó-vb-n

JÚLIUS 4., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

0.00: Argentína–Zöld-foki-szigetek, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

3.30: Kolumbia–Ghána, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NYOLCADDÖNTŐ

19.00: Kanada–Marokkó, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

23.00: Paraguay–Franciaország, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

10.00: MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II)

16.00: Vasas FC–Komáromi FC (szlovákiai)

17.00: Kisvárda–Tatran Presov (Eperjes, szlovák)

17.00: NK Osijek (Eszék, horvát)–Paksi FC

17.00: Puskás Akadémia–Slovan Bratislava (szlovák) Ausztria

17.30: Újpest FC–Hartberg (osztrák)

17.30: NK Nafta (Lendva, szlovéniai)–Kispest-Honvéd

18.30: NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–ZTE

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

22.00: Gyémánt Liga-verseny, Eugene (Tv: Duna World)

AUTÓSPORT

International GT Open, Hungaroring

GB3 brit Formula–3-as bajnokság (Molnár Martin)

13.30: 1. futam

GT Open (Walter Csaba)

14.35: 1. futam

DTM

13.15: Norrisring, 1. futam (Tv: Arena4)

NASCAR

23.30: O’Reilly Auto Parts, Race at Chicagoland (Tv: Max4)

FORMULA–1

BRIT NAGYDÍJ, SILVESTONE

10.30: F3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

13.00: F1, sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.40: F2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

17.00: F1, időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FORMULA-E

8.45: világbajnokság, 1. futam, Sanghaj (Tv: Eurosport1)

GOLF

23.30: PGA Tour, John Deere Classic, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

17.10: 1. szakasz, Barcelona–Barcelona, 19 km, csapatidőfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

Mountain bike, világkupa, La Thuile

12.45: nők, downhill (Tv: Eurosport1)

14.00: világkupa, férfiak, downhill (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT

13.00: 112. magyar ügetőderby, Kincsem Park (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

20.10: Global Champions Tour, díjugratás, Monaco (Tv: Eurosport1)

SPORT

Légtorna Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

SZNÚKER

12.00 és 17.30: 12. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)

TENISZ

Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon

12.00: férfiak, egyes, 3. forduló; nők, egyes, 3. forduló; férfi páros, 2. forduló; női páros, 2. forduló; vegyes páros, 1. forduló (Tv: Eurosport2)

14.40: Stollár Fanny, Mate Pavic (horvát)–Quinn Gleason, Hugo Nys (amerikai, monacói)

TRIATLON

42. Vasi Vasember, rövid (olimpiai) távú országos bajnokság, Szombathely

11.00: férfi verseny

11.30: női verseny

VÍZILABDA

FÉRFI NEMZETKÖZI TORNA

19.45: Magyarország–Szerbia (Tv: M4 Sport+)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: L. Pap István, Szalai Kristóf, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7:00: A labdarúgó-világbajnokság heti összefoglalója

7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8:40: Kinek szurkol a magyar? – új vb-rovatunk

9:00: Bánki József érkezik a stúdióba

9:30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Virányi Zsolt

Szerkesztő: Virányi Zsolt, Szabó Bence

15.00: Kialakult a legjobb 16 mezőnye a labdarúgó-világbajnokságon – Nyáguly Gergely összeállítása; Szőnyi Ferenc Washingtonból, a riporter: Náray Balázs

16.00: Bánhidi-Farkas Petra Eb-re jutása és ami mögötte van, avagy egy távolugró átalakulásai pecabottal; Csajok Ligája, női futballmagazin Németh Kornéllal és Elbert Gáborral

17.00: Novotny Zoltán és a Tour de France; Nemzeti sportkrónika; azeri együttesekkel hangolt a Ferencváros labdarúgócsapata az El-selejtezőre

18.00: Kanada hokinemzet, de hogy lett egymillió igazolt labdarúgója?; Marokkó, az első világbajnoki elődöntőbe jutó futballválogatott; ki nyer ma: Kanada vagy Marokkó lesz az első negyeddöntős?

19.00: Közvetítés a Kanada–Marokkó labdarúgó-világbajnoki nyolcaddöntőről. Kommentátor: Edvi László és Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

21.30: Sporthely: bajai kajak-kenu Nyáguly Gergellyel

22.30: Sportvilág Bera Emesével

23.00: Közvetítés a Franciaország–Paraguay labdarúgó-világbajnoki nyolcaddöntőről. Kommentátor: Tóth Béla és Szabó Bence. Szakértő: Bene Ferenc