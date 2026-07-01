Csütörtöki sportműsor: Spanyolország–Ausztria a labdarúgó-vb-n
JÚLIUS 2., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
2.00: Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Spanyolország–Ausztria, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Péntek, 1.00: Portugália–Horvátország, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Péntek, 5.00: Svájc–Algéria, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
14.00, Telki: Dundee FC (skót)–Paksi FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.30: Philadelphia Phillies–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)
GOLF
21.00: PGA Tour, John Deere Classic (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
18.30: Tour de France országúti körverseny, csapatbemutató (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport2)
LÉGTORNA
Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)
SZNÚKER
12.00 és 17.30: 10. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)
TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
12.00: férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló; férfi páros, 1. forduló; női páros, 1. forduló (Tv: Eurosport2)
13.10: Fucsovics Márton, Marozsán Fábián–Ignacio Buse, Marco Trungelliti (perui, argentin)
13.10: Udvardy Panny, Isabelle Haverlag (holland)–Peyton Stearns, Julija Sztarodubceva (amerikai, ukrán)
VÍZILABDA
NŐI VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Hollandia (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Az edző hatalma a játékos felett
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Vb-összefoglaló
9.00: Újabb piros lap „szájeltakarás” miatt…
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Szövetségi kapitányok, akik labdarúgó-vb-n irányították a magyar válogatottat, 2. rész
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, portugál–horvát rangadó, avagy CR7 vs. Modric a labdarúgó-vb-n, vendég: Gyenge Balázs
15.35: Labdarúgás, vb-összefoglaló
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, L. Pap István
17.00: Labdarúgás, 50 éves Lisztes Krisztián
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Formula–1, a Brit Nagydíj előtt Zsoldos Barnával. Kosárlabda, férfi vb-selejtező előtt Fazekas Zoltánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Jó András
18.00: Kézilabda, Nikola Portner a Szeged játékosa – interjú Faluvégi Rudolffal
18.30: Labdarúgás, vb-összefoglalóa
19.00: Vízilabda, élő közvetítés a Magyarország–Hollandia női válogatott mérkőzésről. Kommentátor: Katona László
21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Spanyolország–Ausztria vb-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
1.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Portugália–Horvátország vb-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László
5.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Svájc–Algéria vb-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc