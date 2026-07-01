Csütörtöki sportműsor: Spanyolország–Ausztria a labdarúgó-vb-n

JÚLIUS 2., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

2.00: Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Spanyolország–Ausztria, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Péntek, 1.00: Portugália–Horvátország, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Péntek, 5.00: Svájc–Algéria, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

14.00, Telki: Dundee FC (skót)–Paksi FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.30: Philadelphia Phillies–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)

GOLF

21.00: PGA Tour, John Deere Classic (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

18.30: Tour de France országúti körverseny, csapatbemutató (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport2)

LÉGTORNA

Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

SZNÚKER

12.00 és 17.30: 10. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)

TENISZ

Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon

12.00: férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló; férfi páros, 1. forduló; női páros, 1. forduló (Tv: Eurosport2)

13.10: Fucsovics Márton, Marozsán Fábián–Ignacio Buse, Marco Trungelliti (perui, argentin)

13.10: Udvardy Panny, Isabelle Haverlag (holland)–Peyton Stearns, Julija Sztarodubceva (amerikai, ukrán)

VÍZILABDA

NŐI VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Hollandia (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Az edző hatalma a játékos felett

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Vb-összefoglaló

9.00: Újabb piros lap „szájeltakarás” miatt…

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Szövetségi kapitányok, akik labdarúgó-vb-n irányították a magyar válogatottat, 2. rész

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Labdarúgás, portugál–horvát rangadó, avagy CR7 vs. Modric a labdarúgó-vb-n, vendég: Gyenge Balázs

15.35: Labdarúgás, vb-összefoglaló

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, L. Pap István

17.00: Labdarúgás, 50 éves Lisztes Krisztián

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Formula–1, a Brit Nagydíj előtt Zsoldos Barnával. Kosárlabda, férfi vb-selejtező előtt Fazekas Zoltánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Jó András

18.00: Kézilabda, Nikola Portner a Szeged játékosa – interjú Faluvégi Rudolffal

18.30: Labdarúgás, vb-összefoglalóa

19.00: Vízilabda, élő közvetítés a Magyarország–Hollandia női válogatott mérkőzésről. Kommentátor: Katona László

21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Spanyolország–Ausztria vb-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

1.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Portugália–Horvátország vb-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László

5.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Svájc–Algéria vb-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc