Nemzeti Sportrádió

Csütörtöki sportműsor: Spanyolország–Ausztria a labdarúgó-vb-n

R. P.R. P.
2026.07.01. 23:58
null
Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
A labdarúgó-világbajnokságon a 16 közé jutásért Spanyolország Ausztriával meccsel, de éjfél után – már pénteken – jön a Portugália–Horvátország rangadó, illetve később a Svájc–Algéria találkozó is. A Paks Telkiben vív felkészülési mérkőzést a skót Dundee-val. A magyar női vízilabda-válogatott a hollandokkal játszik felkészülési mecset.

JÚLIUS 2., CSÜTÖRTÖK 

FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
  2.00: Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Spanyolország–Ausztria, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Péntek, 1.00: Portugália–Horvátország, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Péntek, 5.00: Svájc–Algéria, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
14.00, Telki: Dundee FC (skót)–Paksi FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.30: Philadelphia Phillies–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)

GOLF
21.00: PGA Tour, John Deere Classic (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR
18.30: Tour de France országúti körverseny, csapatbemutató (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport2)

LÉGTORNA
Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

SZNÚKER
12.00 és 17.30: 10. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)

TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
12.00: férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló; férfi páros, 1. forduló; női páros, 1. forduló (Tv: Eurosport2)
13.10: Fucsovics Márton, Marozsán Fábián–Ignacio Buse, Marco Trungelliti (perui, argentin)
13.10: Udvardy Panny, Isabelle Haverlag (holland)–Peyton Stearns, Julija Sztarodubceva (amerikai, ukrán)

VÍZILABDA
NŐI VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Hollandia (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Az edző hatalma a játékos felett
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Vb-összefoglaló
  9.00: Újabb piros lap „szájeltakarás” miatt…
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Szövetségi kapitányok, akik labdarúgó-vb-n irányították a magyar válogatottat, 2. rész
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, portugál–horvát rangadó, avagy CR7 vs. Modric a labdarúgó-vb-n, vendég: Gyenge Balázs
15.35: Labdarúgás, vb-összefoglaló
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, L. Pap István
17.00: Labdarúgás, 50 éves Lisztes Krisztián
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Formula–1, a Brit Nagydíj előtt Zsoldos Barnával. Kosárlabda, férfi vb-selejtező előtt Fazekas Zoltánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Jó András
18.00: Kézilabda, Nikola Portner a Szeged játékosa – interjú Faluvégi Rudolffal 
18.30: Labdarúgás, vb-összefoglalóa
19.00: Vízilabda, élő közvetítés a Magyarország–Hollandia női válogatott mérkőzésről. Kommentátor: Katona László
21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Spanyolország–Ausztria vb-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
1.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Portugália–Horvátország vb-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László
5.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Svájc–Algéria vb-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc

 

sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Legfrissebb hírek

Szerdai sportműsor: pályán Anglia, az Egyesült Államok és Belgium is a világbajnokságon

Minden más foci
2026.06.30. 23:30

Keddi sportműsor: a franciák és a mexikóiak is a nyolcaddöntőért játszanak

Minden más foci
2026.06.29. 23:58

Heti program: jön a világbajnokság egyenes kieséses szakasza

Foci vb 2026
2026.06.29. 10:22

Hétfői sportműsor: a 16 közé jutásért játszanak a brazilok és a németek, rajt Wimbledonban

Minden más foci
2026.06.28. 23:58

Vasárnapi sportműsor: kezdődik a foci-vb egyenes kieséses szakasza

Minden más foci
2026.06.27. 23:58

Szombati sportműsor: zárul a vb-csoportkör, Anglia, Ghána és Horvátország is az elsőségért csatázik

Minden más foci
2026.06.27. 01:22

Pénteki sportműsor: Norvégia–Franciaország rangadó a futball-vb-n, sorsolnak a kézilabda BL-ben

Minden más foci
2026.06.26. 00:06

Csütörtöki sportműsor: zárul a németek csoportja a vb-n

Minden más foci
2026.06.25. 00:28
Ezek is érdekelhetik