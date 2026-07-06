Heti program: jön a negyeddöntő a labdarúgó-vb-n, selejtezőt játszik az ETO FC és az FTC
JÚLIUS 6., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
2.00: Mexikó–Anglia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Portugália–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kedd, 2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
3. szakasz, Granollers–Les Angles, 195.9 km (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
Férfi világbajnoki selejtező
G-csoport, 6. forduló
18.00: Magyarország–Belgium, Székesfehérvár
TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
12.00: férfi és női nyolcaddöntő, férfi és női páros nyolcaddöntő (Tv: Eurosport2)
JÚLIUS 7., KEDD
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Argentína–Egyiptom, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
22.00: Svájc–Kolumbia, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC, Reykjavík (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
4. szakasz, Carcassonne–Foix, 181.9 km (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
Férfi és női negyeddöntő, vegyes páros elődöntő (Tv: Eurosport2)
JÚLIUS 8., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
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TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
5. szakasz, Lannemezan–Pau, 158.3 km (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
Férfi és női negyeddöntő (Tv: Eurosport2)
JÚLIUS 9., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
20.00: Vojvodina (szerb)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
22.00: Franciaország–Marokkó, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
EVEZÉS
Országos bajnokság, Szeged
14.40: döntők
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
6. szakasz, Pau–Gavarnie-Gédre, 186.2 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
PARASPORT
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség rendezvénye
10.00: a XVII. Eunice Kennedy Shriver emléknap (Diósjenő, Dr. Göllesz Viktor Otthon)
TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
Női elődöntő, vegyes páros döntő (Tv: Eurosport2)
JÚLIUS 10., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Portugália/Spanyolország–Egyesült Államok/Belgium, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-verseny, Monaco
EVEZÉS
Országos bajnokság, Szeged
14.40: döntők
KAJAK-KENU
Világkupa, Montreal
20.00: döntők
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
7. szakasz, Hagetmau–Bordeaux, 175.1 km (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
Férfi elődöntő (Tv: Eurosport2)
JÚLIUS 11., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
23.00: Norvégia–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Vasárnap, 3.00: Argentína/Egyiptom–Svájc/Kolumbia, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság
3. forduló, Nürburgring, 1. és 2. futam (Tv: Match4)
EVEZÉS
Országos bajnokság, Szeged
14.40: döntők
KAJAK-KENU
Világkupa, Montreal
20.00: döntők
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
8. szakasz, Périgueux–Bergerac, 180.4 km (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
15.00: női döntő (Tv: Eurosport2)
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, 5. állomás, Hamburg
13.15: férfi verseny (Lehmann Csongor, Dévay Márk, Kropkó Márton, Kovács Gyula)
15.00: női verseny (Szalai Fanni)
JÚLIUS 12., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
3.00: Argentína/Egyiptom–Svájc/Kolumbia, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság
3. forduló, Nürburgring, 3. és 4. futam (Tv: Match4)
EVEZÉS
Országos bajnokság, Szeged
11.00: döntők
KAJAK-KENU
Világkupa, Montreal
16.00 és 20.00: döntők
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
9. szakasz, Malemort–Ussel, 185.5 km (Tv: Eurosport1)
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Német Nagydíj, Sachsenring (Chemnitz)
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
15.00: férfi döntő (Tv: Eurosport2)
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, 5. állomás, Hamburg
17.30: vegyes váltók