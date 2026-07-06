Heti program: jön a negyeddöntő a labdarúgó-vb-n, selejtezőt játszik az ETO FC és az FTC

JÚLIUS 6., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

2.00: Mexikó–Anglia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Portugália–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

3. szakasz, Granollers–Les Angles, 195.9 km (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

Férfi világbajnoki selejtező

G-csoport, 6. forduló

18.00: Magyarország–Belgium, Székesfehérvár

TENISZ

ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON

12.00: férfi és női nyolcaddöntő, férfi és női páros nyolcaddöntő (Tv: Eurosport2)

JÚLIUS 7., KEDD

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Argentína–Egyiptom, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

22.00: Svájc–Kolumbia, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC, Reykjavík (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

4. szakasz, Carcassonne–Foix, 181.9 km (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON

Férfi és női negyeddöntő, vegyes páros elődöntő (Tv: Eurosport2)

JÚLIUS 8., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

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TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

5. szakasz, Lannemezan–Pau, 158.3 km (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON

Férfi és női negyeddöntő (Tv: Eurosport2)

JÚLIUS 9., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

20.00: Vojvodina (szerb)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

22.00: Franciaország–Marokkó, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

EVEZÉS

Országos bajnokság, Szeged

14.40: döntők

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

6. szakasz, Pau–Gavarnie-Gédre, 186.2 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

PARASPORT

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség rendezvénye

10.00: a XVII. Eunice Kennedy Shriver emléknap (Diósjenő, Dr. Göllesz Viktor Otthon)

TENISZ

ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON

Női elődöntő, vegyes páros döntő (Tv: Eurosport2)

JÚLIUS 10., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Portugália/Spanyolország–Egyesült Államok/Belgium, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-verseny, Monaco

EVEZÉS

Országos bajnokság, Szeged

14.40: döntők

KAJAK-KENU

Világkupa, Montreal

20.00: döntők

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

7. szakasz, Hagetmau–Bordeaux, 175.1 km (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON

Férfi elődöntő (Tv: Eurosport2)

JÚLIUS 11., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

23.00: Norvégia–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Vasárnap, 3.00: Argentína/Egyiptom–Svájc/Kolumbia, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság

3. forduló, Nürburgring, 1. és 2. futam (Tv: Match4)

EVEZÉS

Országos bajnokság, Szeged

14.40: döntők

KAJAK-KENU

Világkupa, Montreal

20.00: döntők

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

8. szakasz, Périgueux–Bergerac, 180.4 km (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON

15.00: női döntő (Tv: Eurosport2)

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, 5. állomás, Hamburg

13.15: férfi verseny (Lehmann Csongor, Dévay Márk, Kropkó Márton, Kovács Gyula)

15.00: női verseny (Szalai Fanni)

JÚLIUS 12., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

3.00: Argentína/Egyiptom–Svájc/Kolumbia, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság

3. forduló, Nürburgring, 3. és 4. futam (Tv: Match4)

EVEZÉS

Országos bajnokság, Szeged

11.00: döntők

KAJAK-KENU

Világkupa, Montreal

16.00 és 20.00: döntők

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

9. szakasz, Malemort–Ussel, 185.5 km (Tv: Eurosport1)

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Német Nagydíj, Sachsenring (Chemnitz)

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

TENISZ

ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON

15.00: férfi döntő (Tv: Eurosport2)

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, 5. állomás, Hamburg

17.30: vegyes váltók