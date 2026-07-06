Nemzeti Sportrádió

Heti program: jön a negyeddöntő a labdarúgó-vb-n, selejtezőt játszik az ETO FC és az FTC

T. Z.T. Z.
2026.07.06. 07:31
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Közeledik a végjáték a labdarúgó-világbajnokságon, a héten már negyeddöntőket is rendeznek a tornán. Megkezdődnek a selejtezők a nemzetközi kupasorozatokban is: az ETO FC a Bajnokok Ligájában, a Ferencváros pedig az Európa-ligában lép pályára a selejtezősorozat 1. fordulójában. Vasárnap véget ér a wimbledoni nyílt teniszbajnokság, s lesz még kerékpár, evezés, triatlon, autósport, motorsport és kajak-kenu is az első teljes júliusi héten.

 JÚLIUS 6., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
 2.00: Mexikó–Anglia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Portugália–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kedd, 2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KERÉKPÁR 
Tour de France országúti körverseny
3. szakasz, Granollers–Les Angles, 195.9 km (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA 
Férfi világbajnoki selejtező
G-csoport, 6. forduló
18.00: Magyarország–Belgium, Székesfehérvár  

TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
12.00: férfi és női nyolcaddöntő, férfi és női páros nyolcaddöntő (Tv: Eurosport2)

 JÚLIUS 7., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
 2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Argentína–Egyiptom, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
22.00: Svájc–Kolumbia, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC, Reykjavík (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KERÉKPÁR 
Tour de France országúti körverseny
4. szakasz, Carcassonne–Foix, 181.9 km (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
Férfi és női negyeddöntő, vegyes páros elődöntő (Tv: Eurosport2)

 JÚLIUS 8., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KERÉKPÁR 
Tour de France országúti körverseny
5. szakasz, Lannemezan–Pau, 158.3 km (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
Férfi és női negyeddöntő (Tv: Eurosport2)

 

 JÚLIUS 9., CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
20.00: Vojvodina (szerb)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
22.00: Franciaország–Marokkó, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

EVEZÉS 
Országos bajnokság, Szeged
14.40: döntők 

KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
6. szakasz, Pau–Gavarnie-Gédre, 186.2 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

PARASPORT 
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség rendezvénye
10.00: a XVII. Eunice Kennedy Shriver emléknap (Diósjenő, Dr. Göllesz Viktor Otthon) 

TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
Női elődöntő, vegyes páros döntő (Tv: Eurosport2)

 

 JÚLIUS 10., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Portugália/Spanyolország–Egyesült Államok/Belgium, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA 
Gyémánt Liga-verseny, Monaco

EVEZÉS 
Országos bajnokság, Szeged
14.40: döntők 

KAJAK-KENU 
Világkupa, Montreal
20.00: döntők

KERÉKPÁR 
Tour de France országúti körverseny
7. szakasz, Hagetmau–Bordeaux, 175.1 km (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
Férfi elődöntő (Tv: Eurosport2)

 

 JÚLIUS 11., SZOMBAT 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
23.00: Norvégia–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Vasárnap, 3.00: Argentína/Egyiptom–Svájc/Kolumbia, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AUTÓSPORT 
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság
3. forduló, Nürburgring, 1. és 2. futam (Tv: Match4)

EVEZÉS 
Országos bajnokság, Szeged
14.40: döntők

KAJAK-KENU 
Világkupa, Montreal
20.00: döntők 

KERÉKPÁR 
Tour de France országúti körverseny
8. szakasz, Périgueux–Bergerac, 180.4 km (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
15.00: női döntő (Tv: Eurosport2)

TRIATLON 
Világbajnoki sorozat, 5. állomás, Hamburg
13.15: férfi verseny (Lehmann Csongor, Dévay Márk, Kropkó Márton, Kovács Gyula)
15.00: női verseny (Szalai Fanni) 

 

 JÚLIUS 12., VASÁRNAP 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
 3.00: Argentína/Egyiptom–Svájc/Kolumbia, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AUTÓSPORT 
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság
3. forduló, Nürburgring, 3. és 4. futam (Tv: Match4)

EVEZÉS 
Országos bajnokság, Szeged
11.00: döntők

KAJAK-KENU 
Világkupa, Montreal
16.00 és 20.00: döntők

KERÉKPÁR 
Tour de France országúti körverseny
9. szakasz, Malemort–Ussel, 185.5 km (Tv: Eurosport1)

MOTORSPORT 
Gyorsaságimotoros-vb, Német Nagydíj, Sachsenring (Chemnitz)
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
15.00: férfi döntő (Tv: Eurosport2)

TRIATLON
Világbajnoki sorozat, 5. állomás, Hamburg
17.30: vegyes váltók 

 

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