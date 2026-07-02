Pénteki sportműsor: nincs megállás a labdarúgó-vb-n, Fucsovicsra újabb kiemelt vár Wimbledonban

JÚLIUS 3., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.00: Ausztrália–Egyiptom, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szombat 0.00: Argentína–Zöld-foki-szigetek, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szombat, 3.00: Kolumbia–Ghána (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

15.30: Sturm Graz II (osztrák II.)–Kispest-Honvéd

Nyíregyháza–Universitatea Cluj (Kolozsvár, román)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

22.00: Chicago Cubs–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)

FORMULA–1

BRIT NAGYDÍJ, SILVERSTONE

13.00: F1, szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.55: F3, időmérő (Tv: M4 Sport)

15.50: F2, időmérő (Tv: M4 Sport)

17.30: F1, sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

GOLF

23.30: PGA Tour, John Deere Classic, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

Mountain bike, világkupa

17.15: nők, cross country, La Thuile (Tv: Eurosport1)

18.05: férfiak, cross country, La Thuile (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

G-CSOPORT, HELSINKI

5. FORDULÓ

17.30: Finnország–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

LÉGTORNA

Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

SZNÚKER

12.00 és 17.30: 11. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)

TENISZ

Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon

12.00: férfiak, egyes, 3. forduló; nők, egyes, 3. forduló; férfi páros, 2. forduló; női páros, 1. forduló; vegyes páros, 1. forduló (Tv: Eurosport2)

Benne 14.40 körül: Fucsovics Márton–Alejandro Davidovich (spanyol, 22.)

VÍZILABDA

Férfi felkészülési torna, Hajós Alfréd Sportuszoda

19.00: Magyarország–Hollandia (Tv: Duna World)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

5.00: Közvetítés a Svájc–Algéria labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc

7.00: Vendégünk Gyurkó Alexandra és Mezei Gergő

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az idén lenne 100 éves Papp László, háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó

12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Vad Anita FIFA játékvezető-asszisztens

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül Regős László Pállal

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Szilvia, Thury Gábor

15.00: A labdarúgó-vb előző napi mérkőzéseinek összefoglalója

15.30: Egy éve hunyt el a portugál válogatott futballista, Diogo Jota

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Kis Tamás, Kovács Erika, Thury Gábor

17.00: Vitorlázás. Interjú a 15-szörös repülőhollandi-világbajnok Majthényi Szabolccsal

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

17.30: Közvetítés a Finnország–Magyarország férfi kosárlabda-vb-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Károlyi Andrea

19.40: A labdarúgó-vb előző napi mérkőzéseinek összefoglalója

20.00: Közvetítés az Ausztrália–Egyiptom labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő és Erdei Márk. Szakértő: Wukovics László

22.00: Mit érdemes tudni a szombaton kezdődő Tour de France-ról?

22.15: A Formula–1 hétvégi Brit Nagydíjának előzetese

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával

0.00: Közvetítés az Argentína–Zöld-foki-szigetek labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Jó András és Erdei Márk. Szakértő: Bene Ferenc

3.30: Közvetítés a Kolumbia–Ghána labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László és Szalai Kristóf. Szakértő: Bene Ferenc