Vasárnapi sportműsor: Brazília Norvégiával játszik a foci-vb-n a nyolc közé jutásért

JÚLIUS 5., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

22.00: Brazília–Norvégia, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Hétfő, 2.00: Mexikó–Anglia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

12.15: TCR, 1. futam, Le Castellet (Tv: Sport1)

13.15: DTM, Norrisring, 2. futam (Tv: Arena4)

16.15: TCR, 2. futam, Le Castellet (Tv: Sport1)

18.30: IndyCar, Mid-Ohio (Tv: Arena4)

0.00: NASCAR Cup Series: eero 400 (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.30: New York Mets–Atlanta Braves (Tv: Sport1)

FORMULA–1

BRIT NAGYDÍJ, SILVERSTONE

9.20: F3, futam (Tv: M4 Sport)

14.05: F2, futam (Tv: M4 Sport)

16.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

23.30: PGA Tour, John Deere Classic (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

15.10: Tour de France országúti körverseny, 2. szakasz, Tarragona–Barcelona, 168.5 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

KÉZILABDA

U20-as vb, nők, döntő

12.15: Németország–Dánia (Tv: M4 Sport)

KOSÁRLABDA

U17-ES VILÁGBAJNOKSÁG, FÉRFIAK

19.05: döntő (Tv: M4 Sport+)

LÉGTORA

Légtorna Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

LÓSPORT

13.00: 104. magyar galoppderby, Kincsem Park (Tv: Sport2)

TENISZ

Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon

12.00: férfiak, egyes, 4. forduló; nők, egyes, 4. forduló; férfi páros, 3. forduló; női páros, 2. forduló; vegyes páros, 2. forduló (Tv: Eurosport2)

VÍZILABDA

OTP-kupa, férfiak, Hajós uszoda

9.15: Szerbia–Hollandia

10.45: Magyarország–Grúzia

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szőke Viktória, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hét legfontosabb történései

7.00: Torna, vendég: Kovács Zsófia Európa-bajnok

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. Bene Ferenc a labdarúgó-vb-ről

9.00: Úszás, pápai áldás, római szintidő – a vonalban: Virth Balázs. Formula–1, a hétvégén Silverstone-ban versenyez a mezőny

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Jó András

15.00: Újratöltve, magazin – öt emlékezetes labdarúgó-vb-mérkőzés története

16.30: Sporthely. Légtorna Európa-bajnokság

17.20: Nemzeti sportkrónika

18.00: Formula–3, interjúk a Hungaroringről. Labdarúgás, interjú Vad Anitával

19.00: Labdarúgás, szombat esti és vasárnap hajnali vb-összefoglaló

20.00: Labdarúgás, a sportág mexikóvárosi szentélye, az Azték Stadion. Brazil–norvég vb-előzetes

21.05: Sportvilág az NSR-n is!

21.30: Labdarúgás, a Brazília–Norvégia mérkőzés felvezetése Wukovics Lászlóval

22.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Brazília–Norvégia vb-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Németh Kornél, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László

2.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Mexikó–Anglia vb-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Regős László Pál, Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László