Nemzeti Sportrádió

Vasárnapi sportműsor: Brazília Norvégiával játszik a foci-vb-n a nyolc közé jutásért

2026.07.05. 07:46
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Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
A labdarúgó-világbajnokságon Brazília Norvégiával találkozik a legjobb nyolc közé jutásért, míg már hétfőre virradóra a társrendező Mexikó Angliával mérkőzik meg. Folytatódik a wimbledoni nyílt teniszbajnokság, akárcsak a Tour de France. Silverstone-ban Formula–1-es futamot rendeznek. Kosárlabda, vízilabda, autósport, baseball, lósport, golf és légtorna is szerepel még a vasárnapi kiemelt sportprogramban.

JÚLIUS 5., VASÁRNAP 

FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
22.00: Brazília–Norvégia, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Hétfő, 2.00: Mexikó–Anglia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AUTÓSPORT
12.15: TCR, 1. futam, Le Castellet (Tv: Sport1)
13.15: DTM, Norrisring, 2. futam (Tv: Arena4)
16.15: TCR, 2. futam, Le Castellet (Tv: Sport1)
18.30: IndyCar, Mid-Ohio (Tv: Arena4)
 0.00: NASCAR Cup Series: eero 400 (Tv: Arena4)

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.30: New York Mets–Atlanta Braves (Tv: Sport1)

FORMULA–1
BRIT NAGYDÍJ, SILVERSTONE
  9.20: F3, futam (Tv: M4 Sport)
14.05: F2, futam (Tv: M4 Sport)
16.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF
23.30: PGA Tour, John Deere Classic (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR
15.10: Tour de France országúti körverseny, 2. szakasz, Tarragona–Barcelona, 168.5 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

KÉZILABDA
U20-as vb, nők, döntő
12.15: Németország–Dánia (Tv: M4 Sport)

KOSÁRLABDA
U17-ES VILÁGBAJNOKSÁG, FÉRFIAK
19.05: döntő (Tv: M4 Sport+)

LÉGTORA
Légtorna Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

LÓSPORT
13.00: 104. magyar galoppderby, Kincsem Park (Tv: Sport2)

TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
12.00: férfiak, egyes, 4. forduló; nők, egyes, 4. forduló; férfi páros, 3. forduló; női páros, 2. forduló; vegyes páros, 2. forduló (Tv: Eurosport2)

VÍZILABDA
OTP-kupa, férfiak, Hajós uszoda
  9.15: Szerbia–Hollandia
10.45: Magyarország–Grúzia

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Szőke Viktória, Kovács Erika, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
  6.00: A hét legfontosabb történései
  7.00: Torna, vendég: Kovács Zsófia Európa-bajnok
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. Bene Ferenc a labdarúgó-vb-ről
  9.00: Úszás, pápai áldás, római szintidő – a vonalban: Virth Balázs. Formula–1, a hétvégén Silverstone-ban versenyez a mezőny
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Jó András
15.00: Újratöltve, magazin – öt emlékezetes labdarúgó-vb-mérkőzés története
16.30: Sporthely. Légtorna Európa-bajnokság
17.20: Nemzeti sportkrónika
18.00: Formula–3, interjúk a Hungaroringről. Labdarúgás, interjú Vad Anitával
19.00: Labdarúgás, szombat esti és vasárnap hajnali vb-összefoglaló
20.00: Labdarúgás, a sportág mexikóvárosi szentélye, az Azték Stadion. Brazil–norvég vb-előzetes 
21.05: Sportvilág az NSR-n is! 
21.30: Labdarúgás, a Brazília–Norvégia mérkőzés felvezetése Wukovics Lászlóval
22.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Brazília–Norvégia vb-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Németh Kornél, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László
  2.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Mexikó–Anglia vb-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Regős László Pál, Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László

 

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