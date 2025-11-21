Nyolcat vágva küldte haza az első az utolsót a női NB I-ben
Egy mérkőzést rendeztek a női labdarúgó NB I 12. fordulójában pénteken. Az éllovas MTK hazai pályán Siklér Kinga mesterhármasára és Molnár Adelina duplájára építve könnyedén nyert 8–0-ra a tabella utolsó helyén nyeretlenül álló Szekszárd WFC ellen.
NŐI NB I, 12. FORDULÓ
MTK Budapest–Szekszárd 8–0
November 22., szombat
13.00: PMFC–Újpest
13.00: Viktoria FC–ETO FC
13.00: FTC–Honvéd
13.00: Szeged–Puskás Akadémia
18.00: Budaörs–DVTK
