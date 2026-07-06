Nemzeti Sportrádió

Női futball: az Atlético Madridba igazolt Csiszár Henrietta – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.07.06. 23:12
null
Fotó: atleticodemadrid.com
Címkék
Csiszár Henrietta női foci Atlético Madrid
A spanyol női labdarúgó-élvonalban szereplő Atlético Madrid hétfőn hivatalos honlapján hozta nyilvánosságra, hogy szerződtette a magyar válogatott Csiszár Henriettát.

Az Atlético Madrid tájékoztatásából kiderült, hogy Csiszár Henrietta 2028. június 30-ig írt alá a madridi együtteshez, amely a spanyol élvonal egyik meghatározó csapatának számít az FC Barcelona és a Real Madrid mellett.

Csiszár a Ferencvárosban kezdte pályafutását, majd az MTK-hoz szerződött, ezután pedig Németországban futballozott. 2021-ben szerződött az Internazionaléhoz, ahol az elmúlt öt idényt is töltötte. A magyar válogatottban 2012-ben mutatkozott be, és azóta több mint 137 hivatalos mérkőzésen lépett pályára, és akárcsak a korábbi olasz klubjánál, a válogatottban is ő viseli a csapatkapitányi karszalagot.

Az Atlético Madrid a spanyol bajnokság legutóbbi kiírását a 2025–2026-os idényben az ötödik helyen fejezte be.

 

Csiszár Henrietta női foci Atlético Madrid
Legfrissebb hírek

Német bajnok balhátvéddel erősített az Atlético Madrid – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.06.30. 18:21

Kiderült, kiért ajánlott 150 millió eurót a Real Madrid – hiába...

Spanyol labdarúgás
2026.06.09. 19:41

A PSG-t öt, az Arsenalt három játékos képviseli a BL-idény álomcsapatában

Bajnokok Ligája
2026.05.31. 18:34

Női foci: magyar játékos lett az osztrák Bundesliga legjobbja

Légiósok
2026.05.29. 11:08

Messi a hatodik tornájára készül; hat Atlético Madrid-játékos a címvédő argentinok vb-keretében

Foci vb 2026
2026.05.29. 07:01

Öt gól 15 perc alatt; a Villarreal az Atleti kiütésével bronzérmes a La Ligában

Spanyol labdarúgás
2026.05.24. 23:02

A Ferencváros hatot rúgott a Puskás Akadémiának a női NB I döntőjének első meccsén

Labdarúgó NB I
2026.05.23. 17:29

Antoine Griezmann gólpasszal búcsúzott a Metropolitanótól; Vinícius Júnior góljával nyert a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
2026.05.17. 21:00
Ezek is érdekelhetik