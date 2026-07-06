Női futball: az Atlético Madridba igazolt Csiszár Henrietta – hivatalos

Az Atlético Madrid tájékoztatásából kiderült, hogy Csiszár Henrietta 2028. június 30-ig írt alá a madridi együtteshez, amely a spanyol élvonal egyik meghatározó csapatának számít az FC Barcelona és a Real Madrid mellett.

Csiszár a Ferencvárosban kezdte pályafutását, majd az MTK-hoz szerződött, ezután pedig Németországban futballozott. 2021-ben szerződött az Internazionaléhoz, ahol az elmúlt öt idényt is töltötte. A magyar válogatottban 2012-ben mutatkozott be, és azóta több mint 137 hivatalos mérkőzésen lépett pályára, és akárcsak a korábbi olasz klubjánál, a válogatottban is ő viseli a csapatkapitányi karszalagot.

Az Atlético Madrid a spanyol bajnokság legutóbbi kiírását a 2025–2026-os idényben az ötödik helyen fejezte be.