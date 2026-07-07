Vb 2026, nyolcaddöntő: Argentína–Egyiptom 1–2

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
ARGENTÍNA–EGYIPTOM 1–2 (0–1) – ÉLŐ
Atlanta, Atlanta Stadion. 68 239 néző. Tv: M4 Sport. Vezeti: Francois Letexier (francia)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 73.), Romero, Li. Martínez, Tagliafico (N. González, 66.) – Paredes, Mac Allister, E. Fernández, De Paul (La. Martínez, 66.) – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni. A kispadon: Musso, Rulli (kapusok), Medina, Montiel, Otamendi, Senesi, Barco, Lo Celso, Palacios, Almada, N. González, Paz, Simeone, J. M. López, La. Martínez
EGYIPTOM: Sobeir – Hani, Rabia, Ibrahim, Hafez – Lasin, Attia – Hasszem Hasszan (Trézéguet, 73.), Asur (Fathi, a szünetben), Ziko (Marmus, 80.) – Szalah. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan. A kispadon: El-Senavi, Szoliman, M. Ala (kapusok), Abdelmagid, T. Ala, Fathi, Donga, Szaber, Trézéguet, Abdelkarim, Adel, Marmus, Zizo
Gólszerző: Romero (79.), ill. Ibrahim (15.), Ziko (67.)
AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország), 12 Géronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország)
Védők: 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 25 Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), 2 Marcos Senesi (Tottenham Hotspur – Anglia), 3 Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország)
Középpályások: 8 Valentín Barco (Strasbourg – Franciaország), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 24 Enzo Fernández (Chelsea FC – Anglia), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 20 Alexis Mac Allister (Liverpool FC – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 5 Leandro Paredes (River Plate)
Támadók: 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
AZ EGYIPTOMI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Mohamed el-Senavi (Al-Ahli SC), 16 El-Mahdi Szoliman (Zamalek), 23 Musztafa Sobeir (Al-Ahli SC), 26 Mohamed Ala (El-Guna)
Védők: 2 Jasszer Ibrahim (Al-Ahli SC), 3 Mohamed Hani (Al-Ahli SC), 4 Hosszam Abdelmagid (Zamalek), 5 Rami Rabia (Al-Ain – Arab Emírségek), 6 Mohamed Abdelmonem (Nice – Franciaország), 13 Ahmed el-Fatuh (Zamalek), 14 Hamdi Fathi (Al-Vakra – Katar), 15 Karim Hafez (Pyramids), 24 Tarek Ala (ZED)
Középpályások: 7 „Trézéguet” Mahmud Hasszan (Al-Ahli SC), 8 Emam Asur (Al-Ahli SC), 11 Musztafa Ziko (Pyramids), 12 Haisszem Hasszan (Real Oviedo – Spanyolország), 17 Mohanad Lasin (Pyramids), 18 „Donga” Nabil Emad (Al-Nadzsma – Szaúd Arábia), 19 Marvan Attia (Al-Ahli SC), 20 Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland – Dánia), 21 Mahmud Szaber (ZED), 25 „Zizo” Ahmed Szajed (Al-Ahli SC)
Támadók: 9 Hamza Abdelkarim (FC Barcelona – Spanyolország), 10 Mohamed Szalah (Liverpool FC – Anglia), 22 Omar Marmus (Manchester City – Anglia)
Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan