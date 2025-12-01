A válogatott edzésén törte lábát a háromszoros aranylabdás

A 27 éves középpályás a címvédő spanyol válogatottal éppen a női Nemzetek Ligája döntőjének Németország elleni, keddi visszavágójára készült, amikor vasárnap délelőtt megsérült. Az edzést félba is hagyta, s az első, gyorsan elvégzett orvosi vizsgálatok szerint bal lábában szárkapocscsont-törést szenvedett. Bonmatí már el is hagyta a válogatott edzőtáborát, s vissza is tért klubcsapatához, a Barcelonához, ahol aztán majd pontosan kiderítik az orvosok, hogy mekkora kihagyás vár a játékosra – ha szerencsés törést szenvedett el, akár egy hónap kihagyással is megúszhatja, ha viszont súlyosabb a törés, netán műtétre is szüksége van, akár négy hónapot is kihagyhat.

Az biztos, hogy a németek ellen Bonmatí helyére senkit nem hívott be a válogatott szakmai stábja, mert így is megvan a kötelező 24 fős létszám.

A női NL A-divíziója döntőjének első meccse pénteken gól nélkül ért véget Kaiserslauternben, Bonmatí 77 percet játszott. A visszavágót kedden rendezik Madridban.