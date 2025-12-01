Nemzeti Sportrádió

A válogatott edzésén törte lábát a háromszoros aranylabdás

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.12.01. 13:02
null
Bonmatínak a 84. válogatott mérkőzésére még egy ideig várni kell (Fotó: Getty Images)
Címkék
sérülés női foci spanyol női labdarúgó-válogatott Aitana Bonmatí
Súlyos sérülést szenvedett a spanyol női válogatott edzőtáborában a háromszoros aranylabdás klasszis Aitana Bonmatí vasárnap délelőtt: egy vétlen ütközés után fájdalmat érzett a bal lábában, s kiderült, eltörött a szárkapocscsontja.

A 27 éves középpályás a címvédő spanyol válogatottal éppen a női Nemzetek Ligája döntőjének Németország elleni, keddi visszavágójára készült, amikor vasárnap délelőtt megsérült. Az edzést félba is hagyta, s az első, gyorsan elvégzett orvosi vizsgálatok szerint bal lábában szárkapocscsont-törést szenvedett. Bonmatí már el is hagyta a válogatott edzőtáborát, s vissza is tért klubcsapatához, a Barcelonához, ahol aztán majd pontosan kiderítik az orvosok, hogy mekkora kihagyás vár a játékosra – ha szerencsés törést szenvedett el, akár egy hónap kihagyással is megúszhatja, ha viszont súlyosabb a törés, netán műtétre is szüksége van, akár négy hónapot is kihagyhat.

Az biztos, hogy a németek ellen Bonmatí helyére senkit nem hívott be a válogatott szakmai stábja, mert így is megvan a kötelező 24 fős létszám.

A női NL A-divíziója döntőjének első meccse pénteken gól nélkül ért véget Kaiserslauternben, Bonmatí 77 percet játszott. A visszavágót kedden rendezik Madridban.

 

sérülés női foci spanyol női labdarúgó-válogatott Aitana Bonmatí
Legfrissebb hírek

Ebben az évben már nem léphet pályára Gulácsiék csapattársa

Német labdarúgás
2025.11.26. 12:10

Neymar sérülése súlyosabb a vártnál, az idényben már nem játszik

Minden más foci
2025.11.26. 10:15

Nincs bokatörése, de 2025-ben már nem játszhat a magyar támadó

Minden más foci
2025.11.25. 12:54

Idén már nem léphet pályára az NB II-es Honvéd tehetsége

Labdarúgó NB II
2025.11.24. 12:57

Nyolcat vágva küldte haza az első az utolsót a női NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.11.21. 15:41

Alpesisí-vk: megsérült az olimpiai bajnok Lara Gut-Behrami

Téli sportok
2025.11.21. 13:03

Kiosztotta a trehány betörőket a világ egyik legismertebb női futballistája

Olasz labdarúgás
2025.11.18. 18:38

Meg kell műteni Tóth Balázst, kihagyja a vb-selejtezőket

Légiósok
2025.11.05. 18:46
Ezek is érdekelhetik