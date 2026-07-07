Puyol megrázta loboncát, és a németeknek annyi volt – vb-időutazás videókkal

Gerd Müller a német szaklap címlapján

1974: AZ NSZK MÁSODSZOR FORDÍT ÉS NYER MEG VILÁGBAJNOKI DÖNTŐT

Az 1974-es világbajnokság július 7-i döntőjének első pillanatai a holland „totális futball” totális diadalát ígérték. Rinus Michels legénysége úgy szerezte meg a vezetést, hogy a házigazda nyugatnémetek addig hozzá sem fértek a labdához.

A középkezdés után a narancsmezesek hosszasan adogattak, majd Johan Cruyff meglódult a kezdőkörből, és Uli Hoeness szabálytalanul szerelte a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt Johan Neeskens hidegvérrel értékesítette.

A nyugatnémet csapat azonban újfent bizonyította legendás „ellenálló-képességét”. Akárcsak az 1954-es fináléban – amelynek nyolcadik percében a mieink már kétgólos előnyben voltak –, az NSZK megint talpra állt. A 25. percben Wim Jansen rossz ütemben lépett oda a kapura törő Bernd Hölzenbeinnek, ez is tizenegyes! És ez is gól, az ítélet-végrehajtó Paul Breitner.

A holland sportlap sem választhatott más címlapfotót

A korábbi világbajnokságok aranymérkőzésein egyetlen tizenegyest sem ítéltek a játékvezetők, most az angol John „Jack” Taylor kettőt is!

Az első félidő hajrájában aztán a német csapat akkori gólrekordere, minden idők egyik legeredményesebb német válogatott futballistája, Gerd Müller belőtte a hazaiak vezető gólját is, ami végül elégnek bizonyult a győzelemhez – VIDEÓ ITT!

A döntő hosszabb összefoglalója IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL!

A nyolc esztendeje válogatott „Nemzet Bombázójának”, bár még nem volt harminc, saját elhatározásából ez volt az utolsó fellépése a nationalelf kötelékében, értelemszerűen az utolsó gólja is. Mérlege – 62 meccs, 68 gól – egészen lenyűgöző!

Noha sokan szívesebben látták volna az újító hollandok kezében a Világkupát, aligha vitatható, hogy e legendás német generáció tagjai – Müller, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Wolfgang Overath és társaik – a legkevésbé sem „kakukktojások” a világbajnok futballisták fészkében. AZ NSZK ÖSSZES GÓLJA A VB-RŐL ITT!







A haza Salvatoréja, a haza megmentője

1990: AZ ARANYÁLOM SZERTEFOSZLOTT, DE A BRONZÉREM OLASZORSZÁGBAN MARADT

Három olyan futballista talált be a kapuba a július 7-i bronzmeccsen, aki sok szép emléket őriz az olaszországi világbajnokságról. Az olaszok nagy fájdalmukra lemaradtak a fináléról, ám hogy nem érdemes sokáig csüggedni, azt az első gólt szerző fiatal Roberto Baggio máris megüzente. Ahogyan ellopta a labdát az elmélázó veterán angol kapustól, a 125. – egyben utolsó – válogatott találkozóján védő Peter Shiltontól, igen fényes jövőt sejtetett. S valóban, a torna elején a csehszlovákoknak csodagólt rúgó „Copfocska” trükkjeit két további vb-döntőn is megcsodálhattuk.

Az angolok egyenlítő gólját befejelő David Plattnek, a belgák elleni nyolcaddöntő hősének mind ezen a vb-n, mind a válogatottban ez volt a harmadik gólja. A középpályás pályafutása az olaszországi tornán gyorsult fel; a következő öt évben Platt három olasz klubban is megfordult.

A három futballista közül egyedül a torna meglepetés-gólkirálya, a győztes találatot szerző Salvatore „Toto” Schillaci élete zökkent vissza a régi kerékvágásba. Az angolok elleni bronzmeccs után a „semmiből jött” támadó még nyolcszor játszott a válogatottban, pusztán egy gólt szerzett, és 1991 őszétől – részben állandó erőnléti problémái miatt – többé sohasem kapott meghívást… VIDEÓ ITT!

Taffarel, a hős

1998: TAFFAREL KÉT TIZENEGYEST VÉD, BRAZÍLIA KIEJTI HOLLANDIÁT

Gólhelyzetek sokaságát hozta Brazília és Hollandia elődöntője a franciaországi viadalon. A kiváló formának örvendő Ronaldo annyiszor szelte át a holland védelmet, ahányszor csak akarta, ám végül csupán egyszer talált be a kapuba – vagy az első vb-jén védő Edwin van der Sar avatkozott közbe, vagy a végül eszmélő védők egyike érte utol.

Az első vb-s hollandok közé tartozott Patrick Kluivert is, aki az argentinok után a braziloknak is beköszönt – 87. percbeli fejese hosszabbítást ért. Mivel a ráadásban nem született gól, tizenegyesek döntöttek a továbbjutásról. A brazilok részéről mind a négy lövő betalált, holland oldalról viszont Phillip Cocu és Ronald de Boer is hibázott.

Helyesebb azonban úgy fogalmazni, hogy mindkét esetben Taffarel védett. A 32 éves brazil kapusnak ez volt a negyedik tizenegyespárbaja a válogatottban; ezek közül hármat megnyert a selecao – azt a hármat, amelyikben Taffarel legalább egy lövést ártalmatlanított. A válogatottban 101 mérkőzésen védő brazil kapus háromszor szerepelt az oranje ellen, és csapata ezekből a mérkőzésekből egyet sem vesztett el. VIDEÓ ITT!

Hollandia ellenben rendkívül balszerencsés korszakot élt, ugyanis a franciaországi vb-t megelőző és követő Európa-bajnokságon is tizenegyesekkel esett ki: előbb a negyeddöntőben (1996), másodjára – házigazdaként – az elődöntőben (2000). Ez utóbbi találkozón többek között a De Boer ikerpár másik tagja, Frank célzott rosszul – kétszer is: egyszer a párbajban, egyszer még a rendes játékidőben…

Spanyol szemmel: Miénk a dicsőség!

2010: SPANYOLORSZÁG ELŐSZÖR VB-DÖNTŐS

A durbani elődöntőben ugyanaz történt, ami a két esztendővel korábbi Európa-bajnokságon Bécsben: Spanyolország válogatottja 1–0-ra legyőzte Németországot.

Az akkori győzelem Európa-bajnoki címet ért, a mostani világbajnoki döntőbe jutást – mindkettő példátlan siker a spanyol futballban.

S hogy mi jelentette az áttörést Vicente del Bosque csapatának a Kassai Viktor vezette durbani mérkőzésen?

Ha egy eseményt kell felidézni, akkor természetesen a Xavi 73. percbeli szögletére tökéletes tempóban érkező Carles Puyol fejes gólja.

Német szemmel: Az álom szertefoszlott

Ha az egész mérkőzést nézzük, akkor a magyarázat abban keresendő, hogy a spanyol csapatnak letámadással és szervezett középpályásjátékkal sikerült csírájában elfojtani a rettegett német ellencsapásokat, és ha a fehér mezeseknek nagy ritkán sikerült is kitörniük, még mindig ott állt útjukban Iker Casillas.

Az előző két körben megcsodált német szárnyalás elmaradásában természetesen szerepe volt annak is, hogy egy nagyon fontos „ragadozó madár” hiányzott a rajból: a gólerős Thomas Müller eltiltás miatt nem léphetett pályára.

A fiatal német csapatból nemcsak ő, hanem a kellő tapasztalat is hiányzott a rutinos, összeszokott spanyolok megfékezéséhez. VIDEÓ ITT!

Anglia már megszólította a következő ellenfelet, Horvátországot – utóbbi még csak megköszönte hőseinek az újabb diadalt

Svédországban nagyra becsülték, hogy sokáig tartott a parti

2018: HORVÁTORSZÁG ÚJABB TIZENEGYESPÁRBAJT NYER

Oroszország és Horvátország egyaránt tizenegyespárbajban jutott be a legjobb nyolc közé, hát persze, hogy az egymás elleni csatát is így döntötték el. Nem sokon múlt, hogy másként alakuljon, hiszen a rendes játékidőben az oroszok, a hosszabbításban a horvátok vezettek, de mindkétszer jött az egyenlítés. Aztán a szétlövésben éppen annak a Mário Fernandesnek a hibája döntött, aki néhány perccel korábban fejes góljával visszahozta a reményt a szbornajának… Danijel Subasic kapus, a nyolcaddöntő hőse ezúttal is védett egyet a szétlövésben, Ivan Rakitic pedig ugyanolyan higgadt utolsó lövőnek bizonyult, mint a dánok ellen. VIDEÓ ITT!

A torna utolsó negyeddöntője nem volt ennyire kiélezett. Harry Maguire első válogatottbeli góljával az angolok vezetést szereztek a svédek ellen a 30. percben – ez volt a nyolcadik rögzített szituációs góljuk a tornán –, majd a második félidőben az addig sokat kritizált Dele Alli is fejelt egy gólt. Azért korántsem volt egyoldalú a csata, Jordan Pickford, az angolok kapusa éppen eleget védett ahhoz, hogy a meccs emberének válasszák meg. VIDEÓ ITT!

NEGYEDDÖNTŐ Szamara Svédország–Anglia 0–2 Szocsi Oroszország–Horvátország 2–2 – tizenegyesekkel 3–4 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚLIUS 7.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. DECEMBER 1.: JAPÁN–SPANYOLORSZÁG 2–1. A spanyolok harmadik katari csoportmeccse is meghozta a maga Álvaro Morata-gólját – az Atlético Madrid támadója a 11. percben fejelt a kapuba –, és az első félidő azt ígérte, talán ennyi is elég lesz a győzelemhez. A szünet után azonban, öt perc leforgása alatt, bekövetkezett a torna második nagy japán fordítása: előbb az éppen csak becserélt Doan Ricu lőtt nagy gólt a rövidbe egy elszerencsétlenkedett spanyol labdakihozatalt büntetve, majd Tanaka Ao sodorta be a labdát combbal közvetlen közelről. Hosszas számítógépes nézelődés következett, ellenőrizendő, hogy az előkészítő Mitoma Kaoru az alapvonalon túlról kanalazta-e vissza a labdát, és a VAR-szoba végül is arra jutott, hogy nem; ha csupán millimétereknek köszönhetően is, de érvényes a gól. A hátralévő majdnem teljes játékrész jobbára spanyol adogatással telt, viszont gólhelyzet nem nagyon alakult ki, és az egyetlen kapura tartó lövést, Dani Olmóét Gonda Suicsi kapus kivédte a 90. percben. S hogy mennyire nem minden a labdabirtoklás: a japánok csupán a játékidő 17.7 százalékában járatták a labdát – ilyen alacsony mutatóval (legalábbis amióta mérnek ilyesmit) korábban sohasem lehetett vb-meccset nyerni... VIDEÓ ITT!