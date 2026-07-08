Az a bizonyos 1–7 és egy bizonyos rettenetes ütközés – vb-videók

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1982: AZ NSZK NYERI A VB-DÖNTŐK ELSŐ TIZENEGYESPÁRBAJÁT

Ha egy csapat néhány nap leforgása alatt legyőzi Argentínát és Brazíliát, az már nem rázhatja le magáról az esélyesség terhét. Legfeljebb cipelheti egyenes derékkal, mint tette azt Enzo Bearzot olasz válogatottja a spanyolországi tornán.

A döntőbe jutásért az olaszok ellenfele Lengyelország volt, az a csapat, amellyel a korábbi hét összecsapásból ötször döntetlenre végeztek – például alig három héttel korábban, ugyanezen a tornán. Csakhogy azóta Paolo Rossit mintha kicserélték volna: a brazilok ellen mesterhármast elérő olasz támadó előbb finom sarokmozdulattal, majd fejessel köszönt be közvetlen közelről Jozef Mlynarczyknak, és duplájával Olaszország tizenkét év után újra világbajnoki döntőbe jutott.

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A nap másik mérkőzését ma is a vb-történelem egyik klasszikusaként emlegetik. Az NSZK és Franciaország az 1958-as vb bronzmeccse óta nem találkozott tétmérkőzésen, és a felkészülési találkozók enyhe német fölénye az Európa-bajnok sikerét ígérte. Nyert is az NSZK, de ehhez kétszer is fel kellett állnia vert helyzetből.

Pierre Littbarski lövésével a nyugatnémetek szereztek vezetést a 17. percben, erre Michel Platini, a franciák csapatkapitánya büntetőből válaszolt. A második játékrészből egy jelenet maradt emlékezetes: Harald Schumacher, a németek kapusa egy kifutásnál úgy letaglózta Patrick Battistont, hogy a tíz perccel korábban beálló francia elájult, több fogát elvesztette, és kórházba kellett szállítani. Schumacher még csak sárga lapot sem kapott a holland Charles Korver játékvezetőtől...

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AZ ÜTKÖZÉS KÉPEI

A hosszabbítás szerencsére szolgált klasszikus futballélményekkel is. Marius Trésor csodálatos kapáslövése és Alain Giresse félmagas bombája után a franciák fél lábbal a döntőben érezhették magukat, csakhogy a németek szokás szerint nem adták meg magukat, és Karl-Heinz Rummenigge, valamint az akrobatikus mozdulattal a kapuba találó Klaus Fischer révén a 108. percre kiegyenlítettek.

A vb-döntők történetének első tizenegyespárbajára maradt a döntés. Az első hibázó Uli Stielike volt, ám a német védő igazából ki sem zokoghatta magát, Didier Six máris rontott a franciák közül. A hatodik sorozatig minden lövő tette a dolgát, akkor azonban Schumacher kivédte a francia Maxime Bossis lövését. Horst Hrubesch, a két évvel korábbi Eb-döntő kétgólos hőse hidegvérűnek bizonyult, találatával az NSZK bejutott a döntőbe. VIDEÓ ITT!

Franz Beckenbauer csapatkapitányként és szövetségi kapitányként is világbajnok lett (Fotó: Action Images)

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1990: BECKENBAUER ÉS LEGÉNYSÉGE VISSZAVÁG ARGENTÍNÁNAK

Nem hozott jó játékot az olaszországi torna római fináléja, de ezt az argentinokon kívül legfeljebb a semleges szurkolók bánták, a németek aligha. Nekik tartozásuk volt a Carlos Bilardo vezette, Diego Maradona nevével fémjelzett csapattal szemben az 1986-ban elveszített döntőért, és a számla rendezéséhez pontosan elegendő volt egy tizenegyes.

Az argentinok hevesen vitatták, hogy Roberto Sensini kibillentette egyensúlyából a kapura törő Rudi Völlert, ám ahogyan az ilyenkor lenni szokott, a játékvezető – a mexikói Edgardo Codesal Méndez – nem hagyta magát befolyásolni.

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A bíró amúgy addigra már a bögyükben volt az argentinoknak, hiszen a 65. percben kiállította a Jürgen Klinsmann-nal szemben szabálytalankodó Pedro Monzónt. Codesal Méndez és Monzón ezzel bevonult a futballtörténelembe, hiszen vb-döntőben ez volt az első kiállítás.

A 85. percben befújt tizenegyest Andreas Brehme biztos lábbal értékesítette, és nagyjából már csak arra maradt idő, hogy a bíró kiállítsa a dulakodó Gustavo Dezottit is. VIDEÓ ITT!

Az NSZK 1954 és 1974 után harmadszor is világbajnok lett. Franz Beckenbauer úgy köszönt el az NSZK válogatottjának kispadjától, hogy – elsőként a világon – csapatkapitányként és szövetségi kapitányként is világbajnok lett. Nem csapatkapitányként egyvalaki előzte meg a játékoskori, kapitányi duplázásban, a brazil Mário Zagallo (1958, 1970), aztán 2018-ban csatlakozott kettejükhöz a francia Didier Deschamps is, ő megint csak kétszeres kapitányként.





Thuramot köszöntik a francia játékosok

1998: THURAM KIJAVÍTJA HIBÁJÁT, ÉS A FINÁLÉBA LÖVI FRANCIAORSZÁGOT

A franciaországi torna július 8-i elődöntőjében a házigazdák hamarabb dűlőre jutottak Horvátországgal, mint egy nappal korábban a brazilok Hollandiával, ezzel együtt ez sem volt sima meccs. Az első félidőben a franciák nem tudták gólra váltani mezőnyfölényüket, s amikor a fordulás után a védők közül kilépő Davor Suker szinte azonnal megszerezte a vezetést, veszélybe került a hazaiak nagy álma: hogy húsz év után újra a házigazda legyen a világbajnok.

Előlépett azonban egy francia fiatalember a háttérből: Lilian Thuram. A horvát gólnál bennragadó védő – talán a lelkiismeret-furdalástól hajtva – egy percen belül labdát lopott a könnyelmű Bobantól, és miután visszakapta azt Djorkaefftől, egyenlített! Jó húsz perc múlva sok minden megismétlődött, Thuram most Robert Jarnitól csente el a labdát, majd ballal bevágta a második francia gólt is. Thuram 142 mérkőzéssel még mindig a legtöbbszörös válogatott mezőnyjátékos Franciaországban; tizennégy évig szolgálta a nemzeti csapatot – és ez idő alatt mindössze ezt a két gólt szerezte.

A Slaven Bilicet meglegyintő Laurent Blanc kiállítása miatt az utolsó negyedórában emberhátrányban küzdöttek a franciák, és mivel előnyüket meg tudták tartani, történetük során először bejutottak a vb-döntőbe. VIDEÓ ITT!

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2006: A HÁZIGAZDA NÉMETORSZÁG BRONZÉREMMEL VIGASZTALÓDIK

A döntőbe jutás nem sikerült a házigazda németeknek, de arról szó sem lehetett, hogy a dobogóról is lemaradjanak. Nem is maradtak le, a július 8-i bronzmeccsen simán legyőzték a náluk is elkeseredettebb portugálokat. A találkozó hőse Bastian Schweinsteiger volt, aki kétszer is a kapuba talált – sőt a harmadik német gól sem született volna meg nélküle, hiszen az ő lövése után pattant a labda Petit-ről a kapuba. Nuno Gomes fejjel szépített.

Ezen a meccsen ült utoljára a német kispadon Jürgen Klinsmann szövetségi kapitány, és utoljára (86. alkalommal) állt a nationalelf kapujában Oliver Kahn, aki – noha a négy évvel azelőtti világbajnokságon őt választották meg a legjobb játékosnak – a bronzmeccsig Jens Lehmann mögé, a kispadra szorult e tornán.

A vesztes portugáloknál is látványosabban zárult le egy szép, de előzetesen még szebbnek remélt korszak. Ezen a mérkőzésen öltötte magára utoljára a nemzeti mezt a válogatottban addig legtöbbször (127) pályára lépő Luís Figo és az akkor még gólrekorder (47) Pedro Pauleta. VIDEÓ ITT!

A jobb alsó sarokból indulva: Miroslav Klose öröme a 16 világbajnoki gólja után (Fotó: AFP)

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2014: TELJES BRAZIL MEGSEMMISÜLÉS

„Ez volt életem legszörnyűbb napja” – mondta utóbb Luiz Felipe Scolari, és nem vádolhatjuk színpadias túlzással.

A gondjaira bízott, odahaza a vb-dobogó tetejére várt Brazília gyermekien naiv játékkal rukkolt ki, fél óra elteltével 0–5-re állt az immár nyolc esztendeje Joachim Löw által irányított német válogatott ellen, és végül megsemmisülten, 7–1-gyel távozott a vb-történelem legegyoldalúbb elődöntőjéről. VIDEÓ ITT!

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Essék szó a győztesekről is, hiszen a világklasszisok között is klasszis Toni Kroos ezúttal nemcsak előkészítésekkel vette ki a részét a sikerből, hanem (André Schürrléhez hasonlóan) maga is szerzett két gólt, méghozzá 69 másodperc leforgása alatt – ennél gyorsabb dupla vb-n még nem volt.

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S még két tőrdöfés a braziloknak: ezzel a hetessel előzte meg őket a vb-góllista élén Németország (NSZK), és betalált Miroslav Klose is, aki karrierje 16. vb-góljával éppen ezen a meccsen tüntette el a felejthetetlen Ronaldo nevét a vb-örökgóllövőlista éléről. Klose negyedszer lépett pályára vb-elődöntőben – persze hogy rekord volt ez is. HOSSZABB ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

A statisztikusok nem felejtették el megjegyezni, hogy e történelmi mérkőzés helyszíne ugyanaz a város volt, amelyik az 1950-es világbajnokságon kulisszaként szolgált egy akkori „világcsodához” (Egyesült Államok–Anglia 1:0).

S ugyancsak Belo Horizonte-ban kaptak ki 3–1-re a brazilok Perutól az 1975-ös Copa América elődöntőjében. Azóta 39 éven át nem veszítettek odahaza tétmérkőzést – egészen eddig az örökké emlékezetes estéig… AKI A TELJES MÉRKŐZÉST MEGNÉZNÉ, KATTINTSON IDE!

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. DECEMBER 1.: COSTA RICA–NÉMETORSZÁG 2–4. Serge Gnabry korai fejes gólja illett a német tervbe, hiszen a nagy gólkülönbségű győzelem kínálta a legnagyobb esélyt a nationalelf továbbjutására. Viszont az első játékrészben több gól nem született, a második első fele pedig inkább a közép-amerikaiak kottája szerint zajlott: miközben a fiatal Jamal Musiala kétszer is eltalálta a kapufát, odaát Yeltsin Tejeda, majd Juan Pablo Vargas is a német kapuba tuszkolta a labdát – a 70. percben Costa Rica továbbjutásra állt! A németek zárásként olyan húsz percet produkáltak, amilyenből sokkal többre lett volna szükség ezen a vb-n, sőt az előzőn is: mert a két cserecsatár, Kai Havertz (2) és Niclas Füllkrug hiába hozott össze három gólt, a német csapat ugyanúgy kiesett a csoportkört követően, mint 2018-ban – ilyen keserű duplázásra korábban sohasem volt példa... Megemlítendő, hogy a férfi labdarúgó-világbajnokságok történetében ez a mérkőzés volt az első, amelyiken női játékvezető fújta a sípot: a francia Stéphanie Frappart és segítői nagyszerűen végezték a munkájukat. VIDEÓ ITT!