Zidane gólja nyugdíjba küldte Figót; mekkorát húzott Van Gaal! – vb-videók

1982: PAOLO ROSSI MESTERHÁRMASA TÉRDRE KÉNYSZERÍTI A BRAZILOKAT

Paolo Rossi 306 percet töltött a pályán a squadra azzurra addigi négy spanyolországi vb-mérkőzésén, ám hiába e temérdek játékidő, egyszer sem volt képes a kapuba találni. A négy évvel korábbi vb-n 21 esztendősen három gólt szerző támadó visszafogottságára magyarázatul szolgált, hogy nem sokkal a torna előtt kapta vissza bundagyanú miatt másfél évre bevont játékengedélyét – indoklásra várt azonban, miért erőlteti a játékát Enzo Bearzot szövetségi kapitány...

A brazilok elleni 1982. július 5-i mérkőzésen a világ megkapta a választ.

Az argentinok meglepő legyőzésével Olaszország tekintélyt vívott ki magának, csakhogy időközben a csodálatos futballt nyújtó selecao is elintézte a címvédőt, a szakértők többsége benne látta az új világbajnokot – ráadásul a braziloknak a döntetlen is elegendő lett volna a továbbjutáshoz.

Rossi megtáltosodásával senki sem számolt. Ehhez képest a támadó már az 5. percben befejelte az olaszok vezető gólját. Sócrates hamar egyenlített – micsoda passzt kapott Zicótól! –, csakhogy az első játékrész közepén Rossi góllal büntette Toninho Cerezo labdaeladását.

A Gazzetta dello Sport így ünnepelt

Az olaszok a veterán Dino Zoff védései révén sokáig tartották az előnyüket, azonban Falcao 68. percbeli bombája után újra Brazília állt továbbjutásra. De az utolsó szót nem egy brazil, hanem Rossi mondta ki minden idők egyik legjobb vb-mérkőzésén: Marco Tardelli lövésébe belekanalazva a kékek 20-asa szerezte az olasz továbbjutást jelentő győztes gólt. A klasszikus mérkőzésről RÖVID VIDEÓ ITT talál; aki többre vágyik, annak HOSSZABB ÖSSZEFOGLALÓ ITT, aki pedig a teljes mérkőzést megnézné, KATTINTSON IDE!

Rossi korábban sohasem szerzett mesterhármast a válogatottban (később is csak egyet). Ami a brazilokat illeti, Tele Santana szövetségi kapitány a vereség után leköszönt a posztjáról, ám a következő világbajnokságon még egyszer megkísérelte korszakos játékosait, Zicót, Sócratest, Júniort a csúcsra vezetni, ám egy európai csapat akkor is az útját állta – mégpedig a francia.

Anglia eközben véghez vitte azt a bravúrt, hogy a középdöntő mindkét mérkőzését lehozta kapott gól nélkül, ám mivel nem is szerzett egyet sem, nem juthatott be az elődöntőbe – az angol, spanyol, nyugatnémet trióból az utóbbi csapat lépett tovább. VIDEÓ ITT!

Az egyik elődöntőben Olaszország–Lengyelország, a másikban NSZK–Franciaország csatára várt a nagyérdemű. 1934 és 1966 után harmadszor fordult elő, hogy kizárólag európai csapatok jutottak be a legjobb négy közé.

1994: ROBERTO BAGGIO MEGMENTI OLASZORSZÁGOT, BULGÁRIA IS TOVÁBBSURRAN

Hogy Roberto Baggiót inkább feldobja, mintsem nyomasztja egy világverseny különleges atmoszférája, azt rajongói és kritikusai egyaránt jól tudták 1990 óta. „Copfocska” azon a világbajnokságon, a Csehszlovákia elleni mérkőzésen játszotta be magát végleg az olasz válogatottba. Gólerősségét azóta számtalanszor bizonyította, ám a Nigéria elleni nyolcaddöntőt megelőző több mint kilenc hónapban egyetlenegy válogatott meccsen sem talált kapuba.

Ezen a július 5-i bostoni délutánon nagy szükség volt a lélekjelenlétére, hiszen az ellenfél sokra taksált válogatottja nemcsak vezetett Emmanuel Amunike szemfüles góljával, hanem Gianfranco Zola kiállítása miatt a 76. perctől emberelőnyben is játszott. Egy perccel a vége előtt aztán Baggio jól helyezett lövéssel egyenlített, majd a hosszabbításban értékesített egy büntetőt, amelynek „létrejöttéhez” egy elegáns átadással maga is hozzájárult. Arrigo Sacchi csapata továbbjutott! VIDEÓ ITT!

Roberto Baggio áthámozza magát a nigériai Michael Emenalón (Fotó: AFP)

S a nyolcaddöntő utolsó játéknapja nemcsak az egyesült államokbeli torna első hosszabbítását, hanem az első tizenegyespárbaját is meghozta. A két résztvevő a vb-negyeddöntőbe korábban sohasem jutó Bulgária és a többnyire szintén „állandó csoportlakó” Mexikó volt – érthető, hogy mindkettő körömszakadtáig védte a továbbjutással kecsegtető döntetlent. A tíz sárga lappal és egy-egy kiállítással súlyosbított mérkőzésen Hriszto Sztoicskov remek góljával a bolgárok szerezték meg a vezetést, Alberto Garcia Aspe tizenegyesből egyenlített. A szétlövés hőse a bolgár kapus, Boriszlav Mihajlov volt, aki két mexikói lövést is kivédett. VIDEÓ ITT!

NYOLCADDÖNTŐ Boston Olaszország–Nigéria 2–1, hosszabbítás után New York Bulgária–Mexikó 1–1, 11-esekkel 3–1 VB 1994, EGYESÜLT ÁLLAMOK – JÚLIUS 5.

Az életük gólja – és előttük életük célja

2006: ZINÉDINE ZIDANE BÜNTETŐJE DÖNTŐT ÉRT A FRANCIÁKNAK

A németországi világbajnokságon a portugálok egyetlen szerzett góllal jutottak túl az egyenes kieséses szakasz két korábbi körén, a hollandok elleni és az angolokkal szembeni meccsük inkább a rugdalózásokról, veszekedésekről maradt emlékezetes.

Vajon mire lesz ez elég a spanyolok legyőzésétől lendületbe jövő, időközben a címvédő brazilokat is elbúcsúztató franciák ellen?

Nos, Cristiano Ronaldo ide, az utolsó nagy győzelmi lehetősége kapujában álló Luis Figo oda, Luiz Felipe Scolari kapitány világbajnokhoz méltó szaktudása amoda, a kiegyenlítettnek mondható müncheni meccset Franciaország nyerte meg.

Már megint egy tizenegyes döntött – mint a 2000-es Eb-n

Az egyetlen gólt a Figóhoz hasonlóan utolsó nagy diadalára készülő Zinedine Zidane szerezte abból a büntetőből, amelyet Thierry Henry harcolt ki Ricardo Carvalho ellenében.

A Real Madridban sok sikert közösen megélő Zidane és Figo útja nem először keresztezte egymást világversenyen, és ahogyan a 2000-es Eb-n, ezúttal is a franciáé vezetett messzebbre – ráadásul megint az ő tizenegyese döntötte el csapataik összecsapását.

A néhány nappal későbbi bronzmeccsen már csak rövid cserejátékot vállaló Figo válogatott karrierje (127/32) – legalábbis felnőtt szinten – diadal nélkül ért véget. VIDEÓ ITT!

Eldőlt tehát, hogy megismétlődik a 2000-es Európa-bajnokság fináléja: az egy nappal korábban Németországot nagy csatában búcsúztató Olaszország lehetőséget kapott arra, hogy elégtételt vegyen a franciákon a hat évvel korábbi rotterdami 1–2-ért.

A holland sajtó kalapot emelt Van Gaal és persze Krul előtt

2014: VAN GAAL SPECIALISTÁHOZ FORDUL, ÉS JÓL TESZI

Százhúsz percen keresztül nem sikerült kifognia Louis van Gaalnak, a hollandok szövetségi kapitányának a Costa Rica-iak játékát mérnöki pontossággal megtervező kolumbiai tréneren, a kölni főiskolán a német precizitást is elsajátító Jorge Luis Pintón. De Van Gaal nem hiába a legcsavarosabb eszű edzők egyike: a harmadik cserelehetőségét meghagyta a hosszabbítás legvégére, és amikor már szinte biztos volt, hogy jönnek a tizenegyesek, a 121. percben kapust cserélt. A vb-történelminek mondható húzás bejött: a tizenegyes-specialista Tim Krul az öt lövésből kettőt kivédett – Hollandia továbbjutott! VIDEÓ ITT!

Az Argentína–Belgium mérkőzésen nem volt szükség ráadásra: a minimális különbségű győzelmekben utazó két csapat csatáját a vb-n addig eredménytelen Gonzalo Higuaín döntötte el egy levágódó labdára mesterien reagálva. VIDEÓ ITT!

Higuaín egyszer a lécet is eltalálta – ezt követte az a mókás pillanat, amikor a helyzetet kihagyhatatlannak érző argentin kapitány, Alejandro Sabella kis híján hanyatt esett a kispadnál… VIDEÓ ITT!

NEGYEDDÖNTŐ Brazíliaváros Argentína–Belgium 1–0 Salvador Hollandia–Costa Rica 0–0, 11-esekkel 4–3 VB 2014, BRAZÍLIA – JÚLIUS 5.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

Belga érzet: régen minden jobb volt…

2022. DECEMBER 1.: HORVÁTORSZÁG–BELGIUM 0–0. A belgák évtizedes nagy generációjának utolsó mérkőzése... A csoportból való továbbjutáshoz le kellett volna győzniük a horvátokat, az állítólagos belső konfliktusok, a megromlott hangulat ellenére volt is erre lehetőségük. Szó se róla, nyerhettek volna a horvátok is, Ivan Perisic már a 10. másodpercben nagy helyzetbe került, később Thibaut Courtois-nak akadt egy-két nagy védése, de a csata leginkább Romelu Lukaku balszerencséjéről marad emlékezetes. Az angol és az olasz pályák rettegett bombázója négy nagy helyzetet puskázott el, legjobb esetben kapufáig jutott, a lefújás után pedig könnyezve verte a kispad plexi borítását, még Thierry Henry, a belga stábban dolgozó francia csatárfenomén sem tudta megvigasztalni. Roberto Martínez belga szövetségi kapitány bejelentette távozását, és néhány nap múlva Eden Hazard, majd Kevin De Bruyne is közölte: lezártnak tekinti válogatott pályafutását. Utóbbi aztán meggondolta magát. VIDEÓ ITT!