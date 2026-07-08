Felkészülés: a Honvéd a negyedik nyári meccsét is megnyerte

A Kisvárda, az osztrák Sturm II és a szlovén Nafta után az NB II-es Soroksárt is megverte a Kispest-Honvéd felkészülési mérkőzésen.

A honvedfc.hu tudósítása szerint az első félidőben Medgyes Zoltán lőtte ki a bal alsót egy szóló végén, a második félidőben pedig Pinte Patrik váltott gólra egy kipattanót, beállítva a 2–0-s végeredményt.

Maurizio Jacobacci vezetőedző a héten bejelentett támadót, a bosnyák Adi Alicot még nem nevezte a meccsre, ellenben a nyári szerzemények közül a román Deian Boldor és a spanyol Pablo García pályára lépett.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

KISPEST–HONVÉD FC–Soroksár SC 2–0 (1–0)

Bozsik Aréna, 100 néző.

KISPEST-HONVÉD FC: Tujvel – Pauljevics, Szabó A., Boldor, Hangya – Somogyi, Csontos – Szamosi – Zuigeber, Gyurcsó, Medgyes. A 61. perctől: Tujvel – Kállai, Csonka, Szabó T., García – Pekár, Schön, Somogyi T. – Pinte, Kovács E., Varga B. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Soroksár SC: Jova – Rónaszéki (Szász R., a szünetben), Lakatos Cs., Kékesi (Komáromi), Horváth K. – Gólik, Vass Á. (Hidi, a szünetben), Vattay – Lukács D. (Kálnoki-Kis Zs., a szünetben, Vattay, 67.), Lovrencsics (Kuznyecov, a szünetben), Lukács L. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Medgyes (22.), Pinte (81.).

A KISPEST-HONVÉD FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: –

Június 27. (szombat): Kispest-Honvéd–Kisvárda 2–1 (Szamosi Á., Pinte)

Július 3. (péntek): Sturm Graz II (osztrák II.)–Kispest-Honvéd 1–2 (Kovács E., Medgyes Z.)

Július 4. (szombat): NK Nafta (Lendva, szlovéniai)–Kispest-Honvéd 0–3 (Szamosi, Zuigeber, Gyurcsó)

Július 8. (szerda): Kispest-Honvéd–Soroksár (NB II) 2–0 (Medgyes, Pinte)

Július 11. (szombat), 17.00: Monor SE (NB II)–Kispest-Honvéd

Július 18. (szombat), 19.00: NK Osijek (Eszék, horvát)–Kispest-Honvéd

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISPEST-HONVÉDNÁL

Érkezők: Adi Alic (bosnyák, FK Szileksz Kratovo – Észak-Macedónia), Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Pablo García (spanyol, Arenas Club – Spanyolország, szabadon igazolható), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérő: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Csilus Tamás (szabadon igazolható), Földi Dominik (szabadon igazolható), Ihrig-Farkas Sebestyén (szabadon igazolható), Kesztyűs Barna (szabadon igazolható), Nyers Ádám (MTK Budapest), Rácz Gergő (Paksi FC), Simon Benedek (szabadon igazolható), Varga Kevin (szabadon igazolható)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Somogyi Ádám (Csehország, MTK, ETO, legutóbb Videoton FC Fehérvár, kölcsönben)