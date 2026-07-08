Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: a Honvéd a negyedik nyári meccsét is megnyerte

P. K.P. K.
2026.07.08. 14:19
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Pinte Patrik szerezte a Honvéd második gólját a Soroksár ellen (Fotó: honvedfc.hu)
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NB I Kispest-Honvéd FC felkészülés Soroksár
A negyedik nyári felkészülési meccsét is megnyerte az NB I-es visszatérésre készülő Kispest-Honvéd labdarúgócsapata – ezúttal az NB II-es Soroksár ellen 2–0-ra győzött.

 

A Kisvárda, az osztrák Sturm II és a szlovén Nafta után az NB II-es Soroksárt is megverte a Kispest-Honvéd felkészülési mérkőzésen.

A honvedfc.hu tudósítása szerint az első félidőben Medgyes Zoltán lőtte ki a bal alsót egy szóló végén, a második félidőben pedig Pinte Patrik váltott gólra egy kipattanót, beállítva a 2–0-s végeredményt.   

Maurizio Jacobacci vezetőedző a héten bejelentett támadót, a bosnyák Adi Alicot még nem nevezte a meccsre, ellenben a nyári szerzemények közül a román Deian Boldor és a spanyol Pablo García pályára lépett. 

 

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS 
KISPEST–HONVÉD FC–Soroksár SC 2–0 (1–0)
Bozsik Aréna, 100 néző.
KISPEST-HONVÉD FC: Tujvel – Pauljevics, Szabó A., Boldor, Hangya – Somogyi, Csontos – Szamosi – Zuigeber, Gyurcsó, Medgyes. A 61. perctől: Tujvel – Kállai, Csonka, Szabó T., García – Pekár, Schön, Somogyi T. – Pinte, Kovács E., Varga B. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
Soroksár SC: Jova – Rónaszéki (Szász R., a szünetben), Lakatos Cs., Kékesi (Komáromi), Horváth K. – Gólik, Vass Á. (Hidi, a szünetben), Vattay – Lukács D. (Kálnoki-Kis Zs., a szünetben, Vattay, 67.), Lovrencsics (Kuznyecov, a szünetben), Lukács L. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
Gólszerző: Medgyes (22.), Pinte (81.).

A KISPEST-HONVÉD FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 15. 
Edzőtábor: – 
Június 27. (szombat): Kispest-Honvéd–Kisvárda 2–1 (Szamosi Á., Pinte)
Július 3. (péntek): Sturm Graz II (osztrák II.)–Kispest-Honvéd 1–2 (Kovács E., Medgyes Z.)
Július 4. (szombat): NK Nafta (Lendva, szlovéniai)–Kispest-Honvéd 0–3 (Szamosi, Zuigeber, Gyurcsó)
Július 8. (szerda): Kispest-Honvéd–Soroksár (NB II) 2–0 (Medgyes, Pinte)
Július 11. (szombat), 17.00: Monor SE (NB II)–Kispest-Honvéd 
Július 18. (szombat), 19.00: NK Osijek (Eszék, horvát)–Kispest-Honvéd

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISPEST-HONVÉDNÁL
Érkezők: Adi Alic (bosnyák, FK Szileksz Kratovo – Észak-Macedónia), Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Pablo García (spanyol, Arenas Club – Spanyolország, szabadon igazolható), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérő: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek:
Távozók: Csilus Tamás (szabadon igazolható), Földi Dominik (szabadon igazolható), Ihrig-Farkas Sebestyén (szabadon igazolható), Kesztyűs Barna (szabadon igazolható), Nyers Ádám (MTK Budapest), Rácz Gergő (Paksi FC), Simon Benedek (szabadon igazolható), Varga Kevin (szabadon igazolható)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Somogyi Ádám (Csehország, MTK, ETO, legutóbb Videoton FC Fehérvár, kölcsönben)

 

 

NB I Kispest-Honvéd FC felkészülés Soroksár
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