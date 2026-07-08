Nemzeti Sportrádió

Augusztus első hétvégéjén indul a Magyar Kupa új szezonja

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.08. 12:30
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Fotó: Árvai Károly
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Magyar Kupa Mol Magyar Kupa labdarúgó MK
Augusztus első hétvégéjén indul az új szezon a labdarúgó Mol Magyar Kupában.

A magyar szövetség honlapjának szerdai beszámolója szerint az elmúlt évekhez képest nem változott a lebonyolítási rendszer: az élvonalbeli és a másodosztályú klubok csak a harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz. Összese 172 csapat nevezett, az első fordulóban 143 együttes lesz érdekelt.

Az első és a második kör sorsolását csütörtökön 10 órától rendezik.

Amennyiben a két összesorsolt csapat között osztálykülönbség van, az alacsonyabb osztályú lesz a pályaválasztó. A későbbiekben ez annyiban változik, hogy ha a két klub azonos szintű bajnoki osztályban szerepel, az lesz a házigazda, amely addig kevesebbszer játszott hazai környezetben. Ha így sem dönthető el a pályaválasztó kiléte, akkor a sorsoláson elsőnek kihúzott csapat adhat otthont a meccsnek.

A továbbjutás egy találkozón dől el, ha a rendes játékidő döntetlennel zárul, kétszer 15 perces hosszabbítás következik, ha azt követően sem születik döntés, akkor az a tizenegyespárbajra marad.

Az első forduló hivatalos játéknapja augusztus 1. és 2., a másodiké augusztus 22. és 23. A már az NB I-es és NB II-es csapatokat is felvonultató harmadik köré pedig szeptember 12. és 13.

A döntőt 2027. május 8-án, a Puskás Arénában rendezik.

 

Magyar Kupa Mol Magyar Kupa labdarúgó MK
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