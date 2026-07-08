Nemzeti Sportrádió

Szöllősi György maradt az MSÚSZ elnöke

2026.07.08. 16:05
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Szöllősi György (Fotó: Török Attila)
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rendkívüli közgyűlés Szöllősi György MSÚSZ
Továbbra is Szöllősi György tölti be a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöki pozícióját. Erről szerdán Lakiteleken, az MSÚSZ rendkívüli közgyűlésén döntött a szervezet azok után, hogy többen is bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az elnökséggel szemben.

Dénes Tamás főtitkár május 14-én vette át az 59 tag aláírásával ellátott bizalmatlansági indítványt, ezt követően hívta össze az MSÚSZ a rendkívüli közgyűlést szombatra Budapestre. Ám mivel akkor nem jelentek meg elegen, szerdára Lakitelekre megismételt közgyűlést hívtak össze, ez már létszámtól függetlenül határozatképes volt.

A bizalmatlansági indítványt beadók mellett az elnökség is elmondta a beszédét, majd elkezdődött a szavazás, amelyen a bizalmatlansági indítvány érvényességéhez a 202 szavazó 2/3-os többségének kellett volna támogatni azt. Ez nem történt meg (85 támogatta, 108 nem támogatta, 8-an tartózkodtak, egy szavazat érvénytelen volt), így Szöllősi György és az általa vezetett elnökség folytathatja munkáját – legalább a két év múlva esedékes tisztújításig.

Mint ismert, az MSÚSZ elnökét hétfőn felmentették a Nemzeti Sport főszerkesztői tisztségéből, a helyére megbízott főszerkesztőként Somogyi Zsolt került.

 

rendkívüli közgyűlés Szöllősi György MSÚSZ
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