Szöllősi György maradt az MSÚSZ elnöke

Dénes Tamás főtitkár május 14-én vette át az 59 tag aláírásával ellátott bizalmatlansági indítványt, ezt követően hívta össze az MSÚSZ a rendkívüli közgyűlést szombatra Budapestre. Ám mivel akkor nem jelentek meg elegen, szerdára Lakitelekre megismételt közgyűlést hívtak össze, ez már létszámtól függetlenül határozatképes volt.

A bizalmatlansági indítványt beadók mellett az elnökség is elmondta a beszédét, majd elkezdődött a szavazás, amelyen a bizalmatlansági indítvány érvényességéhez a 202 szavazó 2/3-os többségének kellett volna támogatni azt. Ez nem történt meg (85 támogatta, 108 nem támogatta, 8-an tartózkodtak, egy szavazat érvénytelen volt), így Szöllősi György és az általa vezetett elnökség folytathatja munkáját – legalább a két év múlva esedékes tisztújításig.

Mint ismert, az MSÚSZ elnökét hétfőn felmentették a Nemzeti Sport főszerkesztői tisztségéből, a helyére megbízott főszerkesztőként Somogyi Zsolt került.