Nemzeti Sportrádió

Videó: az 1998-as vb-nyolcaddöntőben is 1–0-ra nyert Franciaország Paraguay ellen – akkor még aranygóllal

2026.07.05. 13:54
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Ha már az imént múltat idéztünk, jöjjön egy meccs 1998-as vb-ről, amikor a nyolcaddöntőben Franciaország, ugyanúgy mint most, 1–0-ra győzött Paraguay ellen. Azon a meccsen 0–0 után az akkor érvényben lévő  aranygólszabály révén Laruent Blanc 113. percben lőtt góljával vége lett a hosszabbításnak. A mérkőzést a franciák jelenlegi szövetségi kapitánya, Dider Deschamps is végigjátszotta. A dél-amerikaiak azon a meccsen sem fukarkodtak a kemény belépőkkel – öt sárga lapot is begyűjtöttek. 
 

 

 

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