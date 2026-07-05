Videó: az 1998-as vb-nyolcaddöntőben is 1–0-ra nyert Franciaország Paraguay ellen – akkor még aranygóllal

Ha már az imént múltat idéztünk, jöjjön egy meccs 1998-as vb-ről, amikor a nyolcaddöntőben Franciaország, ugyanúgy mint most, 1–0-ra győzött Paraguay ellen. Azon a meccsen 0–0 után az akkor érvényben lévő aranygólszabály révén Laruent Blanc 113. percben lőtt góljával vége lett a hosszabbításnak. A mérkőzést a franciák jelenlegi szövetségi kapitánya, Dider Deschamps is végigjátszotta. A dél-amerikaiak azon a meccsen sem fukarkodtak a kemény belépőkkel – öt sárga lapot is begyűjtöttek.

