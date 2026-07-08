„Bárki is győz a Magyar Nagydíjon, a végén a legmagasabbra a Herendi-trófeát emelik”

A Bem téri Kimpton Hotelben tartott sajtótájékoztató keretében mutatták be a 41. Formula–1 AWS Magyar Nagydíj trófeáit. A Herendi Porcelánmanufaktúrában már a tavalyi futam után elkezdődött az új serlegek tervezési folyamata, a végső kiviteli terveket követően fél év alatt készült el a négy trófea. Simon Attila, a kétszáz éves múltra visszatekintő manufaktúra vezérigazgatója elmondta, újdonság, hogy ezúttal sokkal erőteljesebben jelenítették meg a helyezések színeit. Ezüst helyett platinát használtak, mivel előbbi oxidálódik, ám a platina addig ragyog, amíg a porcelántest épségben marad.

„Az első helyezettnek járó trófea földi magassága 53 centiméter, súlya 3 kilogramm. A konstruktőri tál átmérője 52 centiméter, súlya 4 kg. A minta magyaros ornamentikával készült, a hazai népművészet hagyományaiból merített. Mindig szoktam mondani, hogy bárki is lesz a magyar futam győztese, a végén a legmagasabbra a Herendit emelik” – fogalmazott Simon Attila.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója kifejtette, az idén negyven éves mogyoródi pályán felavatják az elkészült főépületet, elfoglalhatják a világszínvonalú versenyirányítási központot. „Tavaly Melbourne és Silverstone előtt megnyertük a szurkolói élmény díját, ami nem kis teljesítmény. A fővárossal közös jó hagyományokat idén is folytatjuk, már a Millenárison megnyitottuk a pálya múltját bemutató fotókiállítást, emellett rengeteg aktivitással készülünk: a Hősök terén lesz egy F1-es installáció, a Dunán a Hungaroring dizájnjával ellátott hajóval lehet utazni, amelyen különleges programokat tartunk meglepetésvendéggel és a hidakat is fellobogózzuk. Azt szeretnénk, hogy Budapestet még jobban bevonjuk a szurkolói élménybe” – mondta Gyulay.

Az elnök-vezérigazgató hozzátette, a július 24-26. közötti futamhétvége csütörtöki napjára egy újdonsággal készültek. A boxutca-látogatásra már minden belépő elkelt, de kitaláltak egy 35 eurós fanzone-jegyet, amellyel a közösségi tereken és a színpadok körül lehet különböző szurkolói élményeket átélni. A jegy különlegessége, hogy nem szükséges hozzá külön hétvégi belépő. Pénteken pedig a kanyarok elnevezése történik meg, nagyon sok javaslat érkezett, egy szakmai grémium bírálta el.

„Remélem, az utolsó pályabejárás is rendben lesz, de jól állunk. A Hungaroring megőrizte önállóságát minden szempontból, saját bevételből rendezzük az F1-es futamokat, nem kapunk állami támogatásokat sem a fenntartásra, sem a futam megrendezésére, üzleti alapon működünk” – tette hozzá Gyulay.