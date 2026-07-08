Négy új játékost, közte egy volt válogatottat is bejelentett a Videoton

Az érkezők közül Nagy Dominik a legismertebb, a tízszeres válogatott labdarúgó 142 mérkőzésen lépett pályára az NB I-ben, ezeken 14 gólt szerzett. Legutóbb Nyíregyházán futballozott, de légióskodott a lengyel Legiában és a görög Panathinaikoszban is. Háromszoros lengyel és egyszeres magyar bajnok.

„Örömmel csatlakoztam a Vidihez! Nikolics Nemanja személye meghatározó volt a számomra, szeretnék részese lenni a folyamatnak, amely során a klub újra visszakerül arra a szintre, ahova a presztízse predesztinálja” – mondta Nagy a klub hivatalos honlapján.

A 25 éves Cipf Dominik mögött is áll élvonalbeli tapasztalat, szerepelt a Honvédban és a Vasasban, 37 meccsen egyszer volt eredményes. Az előző idényben a másodosztályú Ajkában futballozott.

„Amikor Nikolics Nemanja sportigazgató megkeresett, nem gondolkoztam sokat, mert itt szerettem volna játszani. Szeretném segíteni a csapatot a céljai elérésében, ehhez adottak a körülmények, a szakmai vezetés és a csapattársak is. Erősségemnek az egy az egy elleni játékomat és a cselezőkészségemet tartom, valamint előnyt jelenthet, hogy kétlábas vagyok, és centerként, valamint a két szélen is tudok játszani” – mondta Cipf Dominik.

A 34 éves Kelemen Dávid Békéscsabáról érkezett, az NB I-ben korábban az MTK-t és a Paksot erősítette, az előző idényt pedig még a Csíkszeredánál kezdte. A középső védő 49 magyar élvonalbeli bajnokin egyszer volt eredményes.

„Már télen is felmerült, hogy a Videotonba igazoljak, majd most a szezon vége után újra tárgyaltunk és gyorsan meg tudtunk egyezni. Szeretnék segíteni a csapatnak visszajutni az első osztályba, valamint megörvendeztetni a szurkolókat. Védekezésben a harciasság jellemző a játékomra, szeretnék vezérként játszani és a fiatalokat is segíteni a pályán és a pályán kívül. Támadásban főként a pontrúgásoknál tudok majd segíteni, de a feladatom főként a védekezés lesz, szeretnék minél több meccset kapott gól nélkül lehozni” – mondta Kelemen Dávid.

A 17 esztendős kapust, Vas Bálintot a Budaörstől szerezte meg a Videoton, az előző idényben az NB III-ban védett.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen nagy múltú klub keresett meg és igazolt le. Azt gondolom, itt ki tudom hozni majd magamból a maximumot és folyamatosan fejlődhetek. A pályán mindent megteszek majd a győzelmekért. Kapusként Manuel Neuer a példaképem, a lábbal való játékot, ami neki nagy erőssége, magamnál is erősségnek tartom és szeretnék ezen a téren is tovább fejlődni és kiemelkedő lenni. A tavalyi évben is figyelemmel követtem az NB II-t, voltam kint több meccsen is, így nem lesz teljesen újdonság, de egyértelmű előrelépés ez a váltás a karrieremben” – mondta Vas Bálint.

Nem csak érkezőkről, de távozókról is beszámolt a klub: Kocsis Gergő és Varga Roland szerződése lejárt. Előbbi 2025 nyarán tért vissza Székesfehérvárra, 25 NB II-es meccsen kétszer volt eredményes. Utóbbi szintén tavaly augusztusban érkezett, 20 meccsen hétszer talált be.



