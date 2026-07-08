Nemzeti Sportrádió

Tchouaméniről a negyeddöntős meccs előtt születhet döntés

2026.07.08. 07:38
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Egyelőre kérdéses, hogy Aurélien Tchouaméni játszhat-e a negyeddöntőben (Fotó: AFP)
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Elképzelhető, hogy a francia labdarúgó-válogatott középpályása, Aurélien Tchouaméni kisebb sérülése után pályára léphet a Marokkó elleni vb-negyeddöntőben, de erről csak a meccs előtti utolsó edzésen születhet döntés.

 

A Real Madrid francia középpályása, Aurélien Tchouaméni a Paraguay elleni nyolcaddöntő előtti edzésen szenvedett combizomsérülést, ami miatt nem lépett pályára a francia válogatott 1–0-s győzelmét hozó meccsen.

A L’Équipe szerint Tchouaméni a Paraguay elleni meccs után sem edzett a társaival, így továbbra is bizonytalan, hogy csütörtökön, a Marokkó elleni negyeddöntőben vállalni tudja-e a játékot – erről várhatóan közvetlenül a mérkőzés előtti utolsó edzésen születik döntés. A középpályás a Szenegál elleni meccset végigjátszotta, Irak ellen pihent, majd a norvégok és a svédek ellen is végig a pályán volt, előbbi meccsen gólpasszt is adott.

A Footmercato arról is ír, hogy a francia válogatott másik sérültje, a vb-n eddig egyszer, Irak ellen egy percre becsélt Marcus Thuram a legutóbbi edzés egy részét már a csapattal teljesítette, utána viszont egyéni programmal folytatta. Az Inter támadója vádlisérüléssel bajlódik.  

 

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