Tchouaméniről a negyeddöntős meccs előtt születhet döntés

A Real Madrid francia középpályása, Aurélien Tchouaméni a Paraguay elleni nyolcaddöntő előtti edzésen szenvedett combizomsérülést, ami miatt nem lépett pályára a francia válogatott 1–0-s győzelmét hozó meccsen.



A L’Équipe szerint Tchouaméni a Paraguay elleni meccs után sem edzett a társaival, így továbbra is bizonytalan, hogy csütörtökön, a Marokkó elleni negyeddöntőben vállalni tudja-e a játékot – erről várhatóan közvetlenül a mérkőzés előtti utolsó edzésen születik döntés. A középpályás a Szenegál elleni meccset végigjátszotta, Irak ellen pihent, majd a norvégok és a svédek ellen is végig a pályán volt, előbbi meccsen gólpasszt is adott.

A Footmercato arról is ír, hogy a francia válogatott másik sérültje, a vb-n eddig egyszer, Irak ellen egy percre becsélt Marcus Thuram a legutóbbi edzés egy részét már a csapattal teljesítette, utána viszont egyéni programmal folytatta. Az Inter támadója vádlisérüléssel bajlódik.