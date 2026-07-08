Szupersztár kettős repíti az angol válogatottat

Hatalmas győzelmet aratott Anglia a nyolcaddöntőben Mexikó ellen. Nemcsak azért, mert az 54. perctől, Jarell Quansah kiállításától emberhátrányban játszott, és még úgy is tudott gólt szerezni. Nem is csak azért, mert az egyik házigazdát ejtette ki. Hanem azért is, mert legyőzte démonait az Azték Stadionban, ahol negyven évvel ezelőtt Diego Maradonától kapta azt a két demoralizáló gólt: amelyiket kézzel ütötte és amelynél több mint a fél pályát végigcselezte az argentin zseni.

Jude Bellingham duplázott a Mexikó elleni 3–2 alkalmával, majd a lefújás után kivétel nélkül minden mexikói játékost és stábtagot megölelt néhány vigasztaló szó kíséretében, csak utána ment ünnepelni. A mezét pedig a roppant tehetséges, 17 éves Gilberto Morának adta.

A harmadik gólt a csapatkapitány Harry Kane szerezte tizenegyesből. Ők ketten, Bellingham és Kane volt a két utolsó angol, aki elhagyta a vb-től is búcsúzó Azték Stadion gyepét, egymás mellett álltak kinyújtott karral, miközben élvezték a szurkolók tapsviharát.

„Ez a 2026-os világbajnoki szereplésük egyik meghatározó képe” – fogalmazott a BBC, amely annak szentelt cikket, hogyan lett erre a vb-re Kane és Bellingham az angol csapat két oszlopa.

Mindketten főszerepet játszottak a kemény küzdelemben elért 3–2-es győzelemben a nyolcaddöntőben, és kevesebb mint két perccel a nyitó gól után a Bayern München 32 esztendős csatára gólpasszt adott a Real Madrid 23 éves középpályásának, aki gyors duplával hallgattatta el a hazai szurkolókat. Kane pedig villant a hajrában: miután csapata emberhátrányba került, Mexikó pedig feljövőben volt, higgadtan értékesítette a tizenegyest, olyan magabiztosan, mint kevesen a mostani vb-mezőnyben.

Anglia negyeddöntőbe jutása tehát nagyban köszönhető a páros ragyogó formájának. Az Erling Haalandtól függő Norvégia jelenti a következő félelmetes próbatételt Thomas Tuchel szövetségi kapitány együttesének szombaton Miamiban. De mennyire határozza meg Anglia világbajnoki esélyeit a dinamikus duó? – feszegeti a kérdést a BBC.

A rövid válasz: nagyon is.

Ez a páros tízet szerzett Anglia 11 világbajnoki góljából – a maradék egy Marcus Rashfordé, aki csereként beállva tette biztossá a Horvátország elleni 4–2-es győzelmet az első mérkőzésen. Ez azt jelenti, hogy Kane (6) és Bellingham (4) a csapat góljainak 90.9 százalékát szerezte! A vb favoritja, Franciaország a második helyen áll ebben a tekintetben 78.6 százalékkal, Kylian Mbappé (7) és Ousmane Dembélé (4) a franciák 14 góljából 11-et ért el.

Kane az angolok lövéseinek 23.8 százalékát, a kaput eltaláló lövések 31.3 százalékát vállalta magára, míg Bellingham további 28.1 százalékban találta el kaput – rámutat fontosságukra.

Persze ez nem az első alkalom, hogy Anglia nagy tornán két játékosra támaszkodik a gólszerzés tekintetében. Az 1990-es világbajnokságon Gary Lineker négy, David Platt hármat szerzett a nyolcból, ami azt jelenti, hogy az összes gól 87.5 százalékát ők jegyezték. Hasonló történt hat évvel később az Eb-n, amikor Alan Shearer (5) és Teddy Sheringham (2) ért el hetet a nyolc angol gólból. Mindkét alkalommal a sorozat elődöntőjéig jutott el Anglia és mindkétszer tizenegyesekkel esett ki Németországgal szemben.

Kane és Bellingham összesen 172 alkalommal lépett pályára a válogatottban, a Bayern München támadója tíz évvel idősebb, de megvan közöttük az összhang. És nagy előny lehet, hogy Anglia támadójátékának terhei két gólgyáros között oszlanak meg, s nem egyetlen ász vállát nyomják.

Az pedig ritkán fordul elő, hogy mindketten rossz napot fognak ki.

Nem sokat mutatott játékban a Brazília elleni továbbjutás (2–1) alkalmával Erling Haaland, de a hajrában két villanással a negyeddöntőbe juttatta Norvégiát. Staale Solbakken, az Anglia elleni párharcra készülő norvégok szövetségi kapitánya a sajtótájékoztatóján elmondta: „Minden játékosunknak ki kell vennie a részét az összjátékból, mutatnia kell magát, sokszor labdába érnie – de Haaland kivétel. Ő tudja, miben a legjobb, és mivel segítheti leginkább a csapatot. Ez vasárnap is így volt. Ilyen hatékony futballt jószerével senkitől sem láttam még.”

A norvég VG TV vb-kommentátora, Trond Johannessen pedig így fogalmazott: „Több mint ötven éve nézek futballt, de nem emlékszem olyan játékosra, aki ennyire hatékony volt a tizenhatoson belül, miután ilyen ritkán ér labdába. Természetesen sok kiemelkedő góllövő volt, de neki teljesen egyedülálló a képessége a játéknak ebben a szegmensében. Az egy méterről szerzett gólok általában nem látványosak, de ő művészetként csinálja.”

Erling Haaland az idei vb-n vezeti a statisztikát a lövésenkénti legkevesebb labdaérintésben és a gólonkénti legkevesebb labdaérintésben is. Félelmetes Erling Haaland hatékonysága

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

Július 11., szombat

23.00: Norvégia–Anglia (Tv: M4 Sport)

Miami, Miami Stadion.