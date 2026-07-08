Ferencváros: kivásárolta magát a szerződéséből a brazil középpályás

„Július 8-án, szerdán vált hivatalossá, hogy távozik brazil középpályásunk, Júlio Romao” – írja a fradi.hu.

A 28 éves játékos 2025 telén érkezett a Fradiba az azeri Qarabagtól (a szintén brazil Kady Borges került cserébe az FTC-től az azeri klubhoz). Első fél évében rögtön alapemberré vált, de megsérült, ami miatt több hónapot ki kellett hagynia.

Másfél év alatt így 40 tétmeccsen játszott a Ferencváros első csapatában, bajnokságot és Magyar Kupát nyert a cspattal, de miután kivásárolta magát az eredetileg 2029-ig szóló szerződéséből, távozik a klubtól.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország, ?), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK), Nagy Olivér (Soroksár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor, Nagy Olivér

Kiszemeltek: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)

Távozók: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia, szabadon igazolható), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (brazil, szabadon igazolható), Say Shadirac (ghánai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –