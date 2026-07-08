Nemzeti Sportrádió

Ferencváros: kivásárolta magát a szerződéséből a brazil középpályás

2026.07.08. 13:44
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Júlio Romao másfél év után távozik a Ferencvárostól (Fotó: Árvai Károly, archív)
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FTC Júlio Romao magyar átigazolás Ferencváros
A Ferencváros labdarúgócsapata bejelentette, hogy a 28 éves középpályás, Júlio Romao kivásárolta magát az élő szerződéséből, máshol folytatja a pályafutását.

 

„Július 8-án, szerdán vált hivatalossá, hogy távozik brazil középpályásunk, Júlio Romao” – írja a fradi.hu.

A 28 éves játékos 2025 telén érkezett a Fradiba az azeri Qarabagtól (a szintén brazil Kady Borges került cserébe az FTC-től az azeri klubhoz). Első fél évében rögtön alapemberré vált, de megsérült, ami miatt több hónapot ki kellett hagynia.

Másfél év alatt így 40 tétmeccsen játszott a Ferencváros első csapatában, bajnokságot és Magyar Kupát nyert a cspattal, de miután kivásárolta magát az eredetileg 2029-ig szóló szerződéséből, távozik a klubtól.  

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)
Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét)
Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország, ?), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK), Nagy Olivér (Soroksár)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor, Nagy Olivér
Kiszemeltek: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)
Távozók: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia, szabadon igazolható), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként),  Júlio Romao (brazil, szabadon igazolható), Say Shadirac (ghánai, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: – 

 

FTC Júlio Romao magyar átigazolás Ferencváros
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