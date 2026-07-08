A Zalagerszeg 19 éves belső védővel erősített

A klubhonlap bemutatója szerint Beckaye Haïdara Dakarban kezdett el futballozni, majd 2025-ben a St. Pölten szerződtette. Az előző idényben elsősorban a negyedosztályban szereplő második csapatban futballozott, ahol 19 bajnokin egy gólt és egy gólpasszt jegyzett, de 2026 márciusában bemutatkozott a második ligás első csapatban is.

Andrés Jornet sportért felelős elnök szerint Haïdara a közeljövő egyik kellemes meglepetése lehet.

„Beckaye Haïdara az ausztriai időszakát követően már megkezdte az európai futballhoz való alkalmazkodást, tehetsége pedig azonnal felkeltette az érdeklődésünket. Értékes sokoldalúságot biztosít a csapat számára. Úgy gondoljuk, hogy játékának további csiszolásával és a természetes beilleszkedési folyamatot követően a közeljövő egyik kellemes meglepetése lehet.”

A ZTE FC szintén szerdán jelentette be, hogy hosszú távú stratégiai együttműködést kötött a világ egyik vezető sportszergyártójával, a Jomával.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)

Kiszemeltek: Arthur Henrique (brazil, Fluminense U20 – próbajáték),

Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Gundel-Takács Bence (Viktoria Plzen – Csehország), Szendrei Norbert