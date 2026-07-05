Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a Brazília–Norvégia nyolcaddöntő

R. P.R. P.
2026.07.05. 22:01
Címkék
vb 2026 Brazília Norvégia

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vb 2026 Brazília Norvégia
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