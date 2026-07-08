Férfi kosárlabda BL: a legutóbb döntős AEK-kel egy csoportban a Falco

A legutóbb Európa-kupa-elődöntős vasiak a második kalapból várták a szerdai sorsolást, így az már biztos volt, hogy nem kerülhetnek egy csoportba a szintén ugyanoda sorolt német Alba Berlinnel, a spanyol Joventut Badalonával, a francia Cholet-vel, Nanterre-rel és Strasbourggal, az olasz Reggianával és a görög Periszterivel. Végül a C jelű négyesben kaptak helyet az egyedüliként a BL összes idényében szerepelt, 2018-ban győztes, 2020-ban és idén döntős AEK-kel, a belga Antwerppel és az 1-es számú selejtezőtorna győztesével együtt.

A 11. BL-szezonban 54 csapat lesz érdekelt, harminc – köztük a Falco – a főtáblán kezd október 6-án, kettő pedig a 24 csapatos selejtezőből érkezik.

A főtáblán a nyolc kvartettből a csoportgyőztesek közvetlenül továbbjutnak a legjobb 16-ba, míg a másodikok és harmadikok összepárosítva, úgynevezett playin rendszerben küzdenek meg a nyolcaddöntős szakaszért. A megmaradt 16 gárda ezután újabb négy csoportban folytatja a küzdelmeket.

Magyar részről a bajnoki ezüstérmes NHSZ-Szolnoki Olajbányász az Európa-kupa főtábláján szerepel majd, annak a sorsolását jövő csütörtökön tartják Münchenben.