Mbappé durva, rasszista támadást kapott, de a válasz sem maradt el

Írni sem tudó vadállatnak, gyarmatosított kameruninak nevezte egy paraguayi szenátor, Celeste Amarilla Kylian Mbappét a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy fel kellett volna pofozzák a paraguayi játékosok a franciák elleni nyolcaddöntős meccsen. A csatár nem maradt adós a válasszal – az x-oldalán reagált.

„Ön egy szánalmas nő, aki méltatlan a pozíciójához. Nem Paraguayt képviseli, azt az országot, amelyről a tornán is szenvedély és becsület áradt. Vakmerősége és rasszizmusa miatt a világ elfelejti azt az utat és történelmi erőfeszítést, amit játékosaik tettek a világbajnokságon, mert egy inkompetens nő a lehető legrosszabb képet festi az országról. Sosem fogom megengedni, hogy ilyen emberek gyűlöletet és rasszizmust terjesszenek a világban” – fogalmazott Mbappé.