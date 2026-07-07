Nemzeti Sportrádió

Mbappé durva, rasszista támadást kapott, de a válasz sem maradt el

2026.07.07. 07:33
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Kylian Mbappé (Fotó: AFP)
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Rasszista kijelentést tett a franciák sztárjáról, Kylian Mbappéról egy paraguayi szenátor a közösségi oldalán, a Paraguay–Franciaország (0–1) vb-nyolcaddöntő kapcsán, amire az x-oldalán reagált a csatár.

 

Írni sem tudó vadállatnak, gyarmatosított kameruninak nevezte egy paraguayi szenátor, Celeste Amarilla Kylian Mbappét a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy fel kellett volna pofozzák a paraguayi játékosok a franciák elleni nyolcaddöntős meccsen. A csatár nem maradt adós a válasszal – az x-oldalán reagált.

„Ön egy szánalmas nő, aki méltatlan a pozíciójához. Nem Paraguayt képviseli, azt az országot, amelyről a tornán is szenvedély és becsület áradt. Vakmerősége és rasszizmusa miatt a világ elfelejti azt az utat és történelmi erőfeszítést, amit játékosaik tettek a világbajnokságon, mert egy inkompetens nő a lehető legrosszabb képet festi az országról. Sosem fogom megengedni, hogy ilyen emberek gyűlöletet és rasszizmust terjesszenek a világban” – fogalmazott Mbappé. 

 

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