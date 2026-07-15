A Vasas röplabdacsapata nehéz sorsolást kapott a BL-ben

Az európai szövetség luxembourgi központjában tartott szerdai sorsoláson kiderült, hogy a bajnoki címvédő fővárosiak – akik a negyedik kalapból várták a sorolást – két elitklubbal, a legutóbb egyaránt negyeddöntős török Fenerbahcéval és az olasz Milanóval, valamint a francia Levallois Paris együttesével kerültek azonos négyesbe. A csoport érdekessége, hogy a Vasas irányítását most nyáron átvevő olasz Luca Bucaioni korábban tíz idényen keresztül épp a milánóiaknál dolgozott.

„Európa legjobb csapatai közül, amelyek joggal pályáznak a négyes döntőbe jutásra, kettővel is találkozunk, míg a párizsiak az elmúlt években sokat léptek előre és nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek. Minden egyes meccs nehéznek ígérkezik, de nem fogjuk olcsón adni a bőrünket, azért fogunk dolgozni, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el” – mondta a Vasas közösségi oldalán Bucaioni a sorsolás után.

A Hollósy László által edzett német bajnok Suhl a lengyel első Budowlani Lódzzsal, a román aranyérmes Voluntarival és a török Galatasarayjal került egy kvartettbe. A főtábla küzdelmei november végén rajtolnak.

A második számú sorozatban, a CEV Kupában rajthoz álló két magyar női csapat közül a 32 csapatos főtábla első körében a Békéscsaba a cseh TJ Sokol Frydek-Mistekkel, míg a Kaposvári NRC a német Stuttgarttal találkozik. A somogyiak hazai pályán, a viharsarkiak idegenben kezdenek november 24. és 26. között, a visszavágó egy héttel később lesz. Továbbjutás esetén a KNRC-re cseh vagy szerb klub, míg a BRSE-re a görög Panioniosz vár. Németh Anett idén döntős olasz klubja, a Chieri az első körben szabadnapos lesz, a nyolcaddöntőben pedig a francia RC Cannes-nal csatázik.

A nemzetközi porondra hat év után visszatérő Újpest a Challenge Kupában szerepel, és a 64-es főtáblán a svájci VC Kanti Schaffhausen ellen idegenben mutatkozik be október 27. és 29. között. A hazai visszavágót egy héttel később játsszák majd a lila-fehérek, akikre továbbjutás esetén bosnyák, vagy egy újabb svájci együttes vár.

A férfiaknál két magyar klub nevezett: a bajnok és kupagyőztes Fino Kaposvár a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában a bosnyák aranyérmes OK Napredak Odzak együttesét kapta ellenfélül. A somogyiak hazai pályán kezdik majd a párharcot október 20. és 22. között, a visszavágó egy héttel később lesz. A továbbjutóra az osztrák Hartberg vár a második körben november első és második hetében, a 11 csapatos kvalifikációból kettő jut be a húsz klubot felvonultató főtáblára. Ehhez három fordulót kell sikerrel venni. Ha a Kaposvár búcsúzik, a CEV Kupában folytatja szereplését.

Az előző idényben mindkét magyar sorozatban ezüstérmes MÁV Előre a Challenge Kupában szerepel majd, s annak első fordulójában – a 64 között – a svájci TSV Jona együttesével csatázik és idegenben kezdi a párharcot. Az első találkozó november 10. és 12. között, a visszavágó egy héttel később lesz. Ha a székesfehérváriak továbbjutnak, a következő körben egy finn házipárharc győztese vár rájuk.