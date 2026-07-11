Nemzeti Sportrádió

NS-infó: a tízszeres francia bajnok megegyezett a magyar válogatott középpályásról

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.07.11. 15:02
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Csongvai Áron legutóbb tavaly júniusban Azerbajdzsán ellen játszott a magyar válogatottban (Fotó: Árvai Károly)
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légiósok Saint-Étienne Csongvai Áron AIK magyar átigazolás
A Nemzeti Sport értesülései szerint szombaton 15 órától játssza utolsó meccsét a svéd élvonalbeli AIK-ban a kétszeres magyar válogatott Csongvai Áron, aki a jövő héten Franciaországba szerződhet.

 

A Nemzeti Sport francia forrásból úgy értesült, hogy a Saint-Étienne megállapodott a svéd AIK-kal a kétszeres magyar válogatott középpályás, Csongvai Áron átigazolásáról. A 25 éves játékos vasárnap utazhat el a francia másodosztályú csapathoz, amelynél hétfőn vehet részt orvosi vizsgálaton.

A Svédországban 11. helyen álló AIK vezetői szerették volna, ha Csongvai a szombaton 15 órakor kezdődő, Mjällby elleni idegenbeli bajnokin még pályára lép, ugyanis több sérülés is nehezíti José Riveiro vezetőedző munkáját. Így ez a találkozó – melyen kezdőként lépett pályára – jelentheti a svédországi búcsút a középpályás számára. A belső védőként is bevethető játékos tavaly februárban a Videotontól igazolt az AIK-hoz, melynél most lépett pályára az 52. alkalommal, eddig négy gólt szerzett és négy gólpasszt adott. 

A Saint-Étienne története során tízszer nyert bajnokságot a francia élvonalban (legutóbb 1981-ben) és hatszor Francia Kupát is (legutóbb 1977-ben), 1976-ban pedig BEK-döntőbe jutott (1–0-ra kapott ki a fináléban a Bayern Münchentől). A 2024–2025-ös idény végén azonban kiesett a másodosztályba. A 2025–2026-os évadban a másodosztályban a 3. helyen végzett, így osztályozót vívhatott a feljutásért, de kikapott a Nice-től (összesítésben 4–1-re), így a következő idényben ismét a feljutásért küzdhet – várhatóan Csongvai Áronnal a soraiban, amennyiben a középpályás a hétfői orvosi vizsgálat után alá is ír a klubhoz.     

 

légiósok Saint-Étienne Csongvai Áron AIK magyar átigazolás
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