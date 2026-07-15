„Túl hosszú volt a vakáció” – Kerkez már várja, hogy újra együtt dolgozhasson Iraolával

A Liverpool kedden kezdte el a felkészülési időszakot, egyelőre 15 játékossal, mert többen sérültek, míg mások a vb-n szerepelnek, vagy nemrég fejeződött be számukra a torna. A 15-ös csoportban ott van a klub három magyar játékosa, Szoboszlai Dominik, Pécsi Ármin és Kerkez Milos is.

A klub hivatalos honlapja utóbbival készített interjút, és természetesen szóba került Andoni Iraola, akit Kerkez remekül ismer a bournemouth-i időszakából.

„Nagyon boldog vagyok, hogy itt van, rendkívül örültem, amikor meghallottam, hogy ide szerződik. Bournemouth-ban remek két évet töltöttünk együtt. Mindig őszintén elmondja, hogy mit vár tőled, és az már rajtad múlik, hogy megvalósítod-e. Tudatja, hogy mit vár tőled azért, hogy bekerülj a csapatba.”

Kerkez hozzátette, hogy Iraola ugyan nem beszél sokat, de az érzelmeit mindig kimutatja.

„Szerintem ő a tökéletes edző a Liverpool számára.”

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos (Fotó: Getty Images)

Iraola irányításával Kerkez a második angliai évében bekerült a Premier League év csapatába is, valamint jelölt volt az év fiatal játékosa címre is.

„Nagyon sokat segített a fejlődésemben. Az első évemben rengeteget elemeztünk, a stábja is nagyszerű munkát végzett. A második évem már sokkal jobban sikerült, nagyrészben nekik is köszönhetően. Szereti magasan játszatni a csapatát, ami jól fekszik nekünk.”

Mint kiderült, Kerkez már nagyon várta az edzéseket.

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek, őszintén szólva már túl hosszú volt nekem a vakáció. Hiányoztak az edzések, hiányzott a labda. Persze jó volt a családomat és a barátaimat meglátogatni, velük tölteni az időt, de három hét után már Liverpoolban szerettem volna lenni.”

A 22 éves labdarúgó jobb idényt remél csapatszinten, mint az előző.

„Az előző idény nehéz volt, voltak csúcs- és mélypontjaink. Még jobban kell küzdenünk, hiszen a Liverpool trófeákat akar nyerni, és a 2025–2026-os idény ebből a szempontból elfogadhatatlan volt.”

Kerkez úgy érzi, az első liverpooli évében tovább fejlődött, és fiatal kora ellenére már jelentős tapsztalattal rendelkezik.

„Az egyéni céljaimról nem szívesen beszélek túl sokat, mivel a legmagasabb szinten játszunk, és a klubérdekek az elsők. Jó teljesítménnyel szeretném győzelmekhez segíteni a csapatot”