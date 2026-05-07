Új szerződést kapott, így nem tér vissza Németországba a Premier League legfiatalabb edzője
A hosszabbítás különösen annak fényében érdekes, hogy a német tréner iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott hazájában is: a Bayer Leverkusen komolyan figyelte Fabian Hürzelert, aki azonban a Brighton & Hove Albionnál maradás mellett döntött.
Hürzeler 2024 nyarán érkezett az angol klubhoz a St. Paulitól, és 31 évesen ő lett a Premier League történetének legfiatalabb állandó vezetőedzője. Második idényében a Brighton továbbra is versenyben van az európai kupaszereplésért: három fordulóval a bajnokság vége előtt a nyolcadik helyen áll.
A szakember a szerződéshosszabbítás (2029) után boldogan nyilatkozott a klub honlapján:
„Imádok ennél a klubnál dolgozni és ebben a városban élni, ezért nagyon örülök az új szerződésnek. Hatalmas megtiszteltetés a vezetőség hosszú távú bizalma, ami még inkább megerősíti bennem a vágyat, hogy közösen valósítsuk meg a céljainkat.”
A Brighton története során eddig csak egyszer szerepelt európai kupában, Hürzeler pedig most ezt ismét elérheti a csapattal. Sőt, akár a klub egyik legjobb Premier League-helyezése is összejöhet: jelenleg mindössze két pont választja el őket a hatodik helytől.
ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
Május 9., szombat
16.00: Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|35
|23
|7
|5
|67–26
|+41
|76
|2. Manchester City
|34
|21
|8
|5
|69–32
|+37
|71
|3. Manchester United
|35
|18
|10
|7
|63–48
|+15
|64
|4. Liverpool
|35
|17
|7
|11
|59–47
|+12
|58
|5. Aston Villa
|35
|17
|7
|11
|48–44
|+4
|58
|6. Bournemouth
|35
|12
|16
|7
|55–52
|+3
|52
|7. Brentford
|35
|14
|9
|12
|52–46
|+6
|51
|8. Brighton & Hove Albion
|35
|13
|11
|11
|49–42
|+7
|50
|9. Chelsea
|35
|13
|9
|13
|54–48
|+6
|48
|10. Everton
|35
|13
|9
|13
|44–44
|0
|48
|11. Fulham
|35
|14
|6
|15
|44–49
|–5
|48
|12. Sunderland
|35
|12
|11
|12
|37–46
|–9
|47
|13. Newcastle
|35
|13
|6
|16
|49–51
|–2
|45
|14. Leeds United
|35
|10
|13
|12
|47–52
|–5
|43
|15. Crystal Palace
|34
|11
|10
|13
|36–42
|–6
|43
|16. Nottingham Forest
|35
|11
|9
|15
|44–46
|–2
|42
|17. Tottenham
|35
|9
|10
|16
|45–54
|–9
|37
|18. West Ham
|35
|9
|9
|17
|42–61
|–19
|36
|19. Burnley
|35
|4
|8
|23
|35–71
|–36
|20
|20. Wolverhampton
|35
|3
|9
|23
|25–63
|–38
|18