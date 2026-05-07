Új szerződést kapott, így nem tér vissza Németországba a Premier League legfiatalabb edzője

A hosszabbítás különösen annak fényében érdekes, hogy a német tréner iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott hazájában is: a Bayer Leverkusen komolyan figyelte Fabian Hürzelert, aki azonban a Brighton & Hove Albionnál maradás mellett döntött.

Hürzeler 2024 nyarán érkezett az angol klubhoz a St. Paulitól, és 31 évesen ő lett a Premier League történetének legfiatalabb állandó vezetőedzője. Második idényében a Brighton továbbra is versenyben van az európai kupaszereplésért: három fordulóval a bajnokság vége előtt a nyolcadik helyen áll.

A szakember a szerződéshosszabbítás (2029) után boldogan nyilatkozott a klub honlapján:

„Imádok ennél a klubnál dolgozni és ebben a városban élni, ezért nagyon örülök az új szerződésnek. Hatalmas megtiszteltetés a vezetőség hosszú távú bizalma, ami még inkább megerősíti bennem a vágyat, hogy közösen valósítsuk meg a céljainkat.”

A Brighton története során eddig csak egyszer szerepelt európai kupában, Hürzeler pedig most ezt ismét elérheti a csapattal. Sőt, akár a klub egyik legjobb Premier League-helyezése is összejöhet: jelenleg mindössze két pont választja el őket a hatodik helytől.

