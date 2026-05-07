Új szerződést kapott, így nem tér vissza Németországba a Premier League legfiatalabb edzője

ROCK PÉTER
2026.05.07. 18:25
Nagy a bizalom, Fabian Hürzeler szerződést hosszabbított (Fotó: Brighton & Hove Albion)
Új, hároméves szerződést írt alá a Brighton & Hove Albion vezetőedzője, Fabian Hürzeler. A mindössze 33 éves tréner korábbi megállapodása 2027 nyarán járt volna le, az új kontraktus azonban már 2029-ig köti a klubhoz.

A hosszabbítás különösen annak fényében érdekes, hogy a német tréner iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott hazájában is: a Bayer Leverkusen komolyan figyelte Fabian Hürzelert, aki azonban a Brighton & Hove Albionnál maradás mellett döntött.

Hürzeler 2024 nyarán érkezett az angol klubhoz a St. Paulitól, és 31 évesen ő lett a Premier League történetének legfiatalabb állandó vezetőedzője. Második idényében a Brighton továbbra is versenyben van az európai kupaszereplésért: három fordulóval a bajnokság vége előtt a nyolcadik helyen áll.

A szakember a szerződéshosszabbítás (2029) után boldogan nyilatkozott a klub honlapján:

„Imádok ennél a klubnál dolgozni és ebben a városban élni, ezért nagyon örülök az új szerződésnek. Hatalmas megtiszteltetés a vezetőség hosszú távú bizalma, ami még inkább megerősíti bennem a vágyat, hogy közösen valósítsuk meg a céljainkat.”

A Brighton története során eddig csak egyszer szerepelt európai kupában, Hürzeler pedig most ezt ismét elérheti a csapattal. Sőt, akár a klub egyik legjobb Premier League-helyezése is összejöhet: jelenleg mindössze két pont választja el őket a hatodik helytől.

ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
Május 9., szombat
16.00: Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal35237567–26+41 76 
2. Manchester City34218569–32+37 71 
3. Manchester United351810763–48+15 64 
4. Liverpool351771159–47+12 58 
5. Aston Villa351771148–44+4 58 
6. Bournemouth351216755–52+3 52 
7. Brentford351491252–46+6 51 
8. Brighton & Hove Albion3513111149–42+7 50 
9. Chelsea351391354–48+6 48 
10. Everton351391344–4448 
11. Fulham351461544–49–5 48 
12. Sunderland3512111237–46–9 47 
13. Newcastle351361649–51–2 45 
14. Leeds United3510131247–52–5 43 
15. Crystal Palace3411101336–42–6 43 
16. Nottingham Forest351191544–46–2 42 
17. Tottenham359101645–54–9 37 
18. West Ham35991742–61–19 36 
19. Burnley35482335–71–36 20 
20. Wolverhampton35392325–63–38 18 

 

 

