Megvan a szóbeli megállapodás, Xabi Alonso a Premier League-ben vállal munkát

2026.05.16. 20:35
Xabi Alonso építheti újjá a Chelsea-t (Fotó: Getty Images)
Chelsea Xabi Alonso vezetőedző Premier League
Sajtóhírek szerint Xabi Alonso lesz az angol labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Chelsea vezetőedzője.

Szombat este több hírportál (Sky Sports, BBC, The Athletic) arról számolt be, hogy a 44 éves spanyol szakember mindenben megállapodott a londoni klub vezetőivel, és a napokban aláírja négy évre szóló szerződését.

A játékosként világ- és Európa-bajnok Xabi Alonso számára nem ismeretlen a Premier League légköre, hiszen 2009 és 2014 között több mint 200 meccsen lépett pályára a Liverpool színeiben. Éppen ezért sokak szerint arra volt inkább esély, hogy Arne Slot helyére kerülhet, akivel a mostani idényben a vártnál gyengébben szerepel a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató, egy évvel korábban bajnok Liverpool.

Xabi Alonso a Leverkusen trénereként robbant be vezetőedzőként, a német csapattal 2024-ben megnyerte a klub történetének első bajnoki címét, mindezt veretlenül, amire addig nem volt példa a Bundesligában. A szakember tavaly nyáron a Real Madrid vezetőedzője lett, a spanyol sztárcsapattól viszont januárban menesztették.

3 órája

