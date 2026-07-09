Nemzeti Sportrádió

Gyász: tragikus körülmények között életét vesztette a korábbi román válogatott labdarúgó

B. M.B. M.
2026.07.09. 13:29
null
Fotó: Facebook/Fotbal Club CFR 1907 CLUJ
Címkék
Gabriel Muresan gyász Románia
Tragikus körülmények között életét vesztette Gabriel Muresan korábbi román válogatott futballista, a Bajnokok Ligája csoportkörében három kiírásban is pályára lépő sportember szerda este a Maros megyei Segesd és Apold közötti tóba fulladt.

A segesvári tűzoltóság közleménye szerint tűzoltóautót, felfújható csónakot és rohammentő-kocsit is bevetettek a mentésre, amelybe a hegyimentők is bekapcsolódtak, de már csak a holttestet sikerült kiemelniük a vízből. Román sajtóértesülések szerint Muresan szokása szerint szaunázás után úszott a tóban.

Az 1982-es születésű Muresan Segesváron kezdett futballozni, profi pályafutása pedig a harmadik ligás Mobila Szováta csapatánál kezdődött 2003-ban. Egy évvel később már a másodosztályba játszott Medgyesen, 2005-től pedig az élvonalban, Besztercén (2005–2007), a CFR-nél (2007–2013), végül Marosvásárhelyen (2014–2017). Egy idényre légiósnak is állt az orosz Tom Tomszk színeiben. A belső védőt és védekező középpályást is játszó, hatalmas lövőerejű Muresan 260 találkozón 37 gólt szerzett a román első osztályban, 26 nemzetközi kupamérkőzésén pedig egyszer talált be.

A CFR-rel három bajnoki címet és három Román Kupát, valamint két Szuperkupát nyert, utóbbi trófeát Marosvásárhellyel is elhódította 2015-ben. A román válogatottban 2007 és 2011 között kilenc találkozón lépett pályára, visszavonulása után pedig politikai pályára lépett: 2020 óta Apold község polgármestere volt.

 

Gabriel Muresan gyász Románia
Legfrissebb hírek

Július 10-én temetik Németh Zsanettet

Birkózás
2026.07.02. 18:42

Édesapja halálhírét hozták szóba, dühös lett a kongóiak kapitánya – videó

Foci vb 2026
2026.07.02. 07:35

Gyász: elhunyt a Rába ETO válogatott csatára

Labdarúgó NB I
2026.06.26. 22:14

Gyász: elhunyt a tromsői sakkolimpia magyar sikercsapatának szövetségi kapitánya

Egyéb egyéni
2026.06.26. 18:51

Gyertyagyújtással emlékeznek Németh Zsanettre

Birkózás
2026.06.24. 15:18

Édesanyja halála miatt kihagyja a norvégok elleni csoportrangadót Didier Deschamps

Foci vb 2026
2026.06.23. 22:15

Gyász: tragikus hirtelenséggel elhunyt a birkózó Németh Zsanett

Birkózás
2026.06.23. 16:31

Vb 2026: halálos áldozat a jordániai tolongásban

Foci vb 2026
2026.06.23. 14:48
Ezek is érdekelhetik