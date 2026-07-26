Willi Orbánhoz hétfőn szaúdi orvos érkezett volna, de közbeszólt egy sérülés...

A hírről a német Sky Sports újságírója, Florian Plettenberg számolt be, aki elárulta, a szaúdi élvonal újonca, a Dirija minden részletben megállapodott Willi Orbánnal, az RB Leipzig 33 éves magyar válogatott védőjével arról, hogy náluk folytatja karrierjét, ám a lipcseiek vasárnap közbeléptek és letiltották az átigazolást. A szakújságíró szerint azért blokkolhatta a transzfert a lipcsei csapat, mert az Orbán helyére a csapatba beépíteni tervezett, s a Reimsnél töltött féléves kölcsönéből a nyáron visszatérő 21 éves francia bekk, Abdoul Koné vállízületi sérülést szenvedett, és nem tudni, mennyi időt vehet igénybe a felépülése.

Plettenberg írásából kiderül, hogy a szaúdiak olyannyira mindenben megállapodtak Orbánnal, hogy két évre 15 millió dolláros szerződést írtak volna vele alá. Sőt, az arabok a Sky Sports cikke szerint annyira elszántak voltak a 68-szoros magyar válogatott védő megszerzésének ügyében, hogy máris Orbánhoz reptették saját orvosukat, hogy hétfőn reggel 8-kor elvégezze az ilyenkor szükséges orvosi vizsgálatokat.

A lipcsei vétó miatt így a Dirija orvosa a kirendelt feladatának elvégzése nélkül lesz kénytelen visszatérni Szaúd-Arábiába.

A Sky egyébként arról is ír, hogy ez minden bizonnyal azt jelenti, hogy így Orbán kitölti a Leipzignél jövő nyáron lejáró szerződését, és az előttünk álló idényben csapatkapitányként vezetheti a lipcseieket – akár a Bajnokok Ligájában is.

Orbán egyébként az RB Leipzig szombati felkészülési mérkőzésén kezdőként 60 percet játszott a német harmadosztályú Ingolstadt ellen, a Leipzig 1–0-ra győzött.