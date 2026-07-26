Varga Barnabás duplázott az AEK Athén felkészülési mérkőzésén
Az AEK Athén labdarúgócsapatának magyar válogatott támadója, Varga Barnabás két gólt is szerzett csapata vasárnapi, Zwolle elleni felkészülési mérkőzésén.
Varga Barnabás csapata, az AEK Athén vasárnap délután a holland Zwolle otthonában lépett pályára felkészülési mérkőzésen. A görög csapat 3–2-es győzelméből a magyar játékos két fejes góllal vette ki a részét: először a 68. percben volt eredményes, amikor Razvan Marin beadása után a hosszú oldalon érkezve fejelt a kapuba.
Csapata győztes gólja is Varga nevéhez fűződött: a 88. percben, ezúttal Lazarosz Rota beívelését fejelte a Zwolle kapujába. Csapata pedig ennek köszönhetően 3–2-re megnyerte a mérkőzést.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Zwolle (holland)–AEK Athén (görög) 2–3 (Van der Haar 51., G. Reiziger 56., ill. Koita 33., Varga B. 68., 88.)
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