Varga Barnabás duplázott az AEK Athén felkészülési mérkőzésén

Varga Barnabás csapata, az AEK Athén vasárnap délután a holland Zwolle otthonában lépett pályára felkészülési mérkőzésen. A görög csapat 3–2-es győzelméből a magyar játékos két fejes góllal vette ki a részét: először a 68. percben volt eredményes, amikor Razvan Marin beadása után a hosszú oldalon érkezve fejelt a kapuba.

Csapata győztes gólja is Varga nevéhez fűződött: a 88. percben, ezúttal Lazarosz Rota beívelését fejelte a Zwolle kapujába. Csapata pedig ennek köszönhetően 3–2-re megnyerte a mérkőzést.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Zwolle (holland)–AEK Athén (görög) 2–3 (Van der Haar 51., G. Reiziger 56., ill. Koita 33., Varga B. 68., 88.)