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NB I: DVSC–Puskás Akadémia 0–2

Varga Barnabás duplázott az AEK Athén felkészülési mérkőzésén

T. Z.T. Z.
2026.07.26. 17:15
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Varga Barnabás (jobbra) kétszer is villant a Zwolle ellen (Fotó: AEK Athén/Facebook)
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Varga Barnabás AEK Athén Zwolle felkészülési mérkőzés
Az AEK Athén labdarúgócsapatának magyar válogatott támadója, Varga Barnabás két gólt is szerzett csapata vasárnapi, Zwolle elleni felkészülési mérkőzésén.

Varga Barnabás csapata, az AEK Athén vasárnap délután a holland Zwolle otthonában lépett pályára felkészülési mérkőzésen. A görög csapat 3–2-es győzelméből a magyar játékos két fejes góllal vette ki a részét: először a 68. percben volt eredményes, amikor Razvan Marin beadása után a hosszú oldalon érkezve fejelt a kapuba.

Csapata győztes gólja is Varga nevéhez fűződött: a 88. percben, ezúttal Lazarosz Rota beívelését fejelte a Zwolle kapujába. Csapata pedig ennek köszönhetően 3–2-re megnyerte a mérkőzést.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Zwolle (holland)–AEK Athén (görög) 2–3 (Van der Haar 51., G. Reiziger 56., ill. Koita 33., Varga B. 68., 88.)

 

 

Varga Barnabás AEK Athén Zwolle felkészülési mérkőzés
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