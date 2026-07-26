Battai Sugár: Már örülök a bronznak

Milyen mondatok jutnak eszébe a napról, a teljes napról?

Elsőként az, hogy nagyon hosszú nap volt… Voltak értékes győzelmeim, ennek nagyon örültem, szerintem a vívásom is jó volt, azt pedig, hogy az 1:8 után is képes voltam visszajönni a meccsbe az elődöntőben, mindenképpen pozitívumként értékelem, sajnálom persze, hogy végül kikaptam. A német lánynak nagyon nagy napja volt, nem véletlenül lett világbajnok.

Miközben a német Eifler nagyon meglépett az elődöntőben, az ön arcán semmiféle riadalmat nem lehetett felfedezni, még ha belül dúlt is esetleg a vihar, nyugodtnak tűnt végig.

Mert tisztában voltam azzal, hogy arra, amire az ellenfelem az asszó első felében képes volt, én is képes vagyok. Arra gondoltam, tudom, mit kell ellene csinálni, azt is, hogy mindezt fegyelmezetten kell csinálnom – közel is jutottam hozzá, kár, hogy 10:11-nél kaptam egy szerencsétlen tust.

Ugye tudja, hogy a német 1:8-as vezetésénél mi jutott sokak eszébe?

Ugyanaz, mint az enyémbe, amikor levettem a sisakomat a szünetben: tavaly a vébén a nyolcaddöntőben a francia Sarah Noutcha 0:8-cal indított ellenem. Azt nem szeretném, ha a védjegyemmé válna ez a kezdés, de ahogy akkor sem, itt, Hongkongban sem adtam fel, magabiztosabb is voltam az asszó második felében mindkét alkalommal.

Az edzője, Dávid László úgy fogalmazott, nagyon örülnek a világbajnoki bronznak, de éhesek maradtak. Mit mond Battai Sugár?

Ugyanazt gondolom, mint az edzőm. És azt, hogy ez egy újabb lépcsőfok: örülök, hogy a tavalyi Európa-bajnoki bronz után egy világbajnokságon is ott állhattam a dobogón. Érzem, tudom, hogy képes vagyok ott lenni, maradni az élmezőnyben, úgyhogy a jövőben is szeretnék ehhez hasonló, vagy még jobb eredményeket elérni.