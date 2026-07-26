Mészáros Krisztofer, Mayer Gréta: dupla-dupla!

TALAJON ÉS NYÚJTÓN is győzni tudott Mészáros Krisztofer az országos bajnokság második napján: az immár a BHSE színeit képviselő (és Mihók Ádámmal készülő) párizsi olimpikon a két arany mellett begyűjtött egy ezüstöt (gyűrű) és egy bronzot (korlát) is.

„A gyakorlataim stabilak voltak, jó úton haladunk, különösen örülök annak, hogy az újonnan beépített elemeket is sikerült bemutatnom az ob-n. Az Európa-bajnokságig jöhet a finomhangolás”– nyilatkozta Mészáros Krisztofer.

Szintén duplázott Mayer Gréta, a dunaújvárosiak összetett bajnoka vasárnap talajon és ugrásban nyert, s bár elmondása szerint a második nap végére elfáradt, az ugrás aranyának kifejezetten örült, és a talajgyakorlata is biztató az augusztusi Európa-bajnokság előtt néhány héttel.

Az országos bajnokságon tért vissza hosszabb kihagyás után Czifra Bettina Lili, dunaújvárosi klubtársa, Kovács Zsófia még nála is többet hagyott ki sérülése miatt, igaz, ő már áprilisban elkezdhette a versenyzést – szép pillanat volt, amikor a csapattársak a felemás korlát eredményhirdetése során együtt, egyszerre állhattak fel a dobogó felső fokára.

„Annak tényleg külön örülök, hogy Lilivel állhattam fel a dobogóra – mondta Kovács Zsófia. – Jót tett a lelkemnek, hogy gerendán is jó gyakorlatot tudtam bemutatni az országos bajnokságon, az Eb-ig azonban még mindkét szeren erősítenünk kell.”

Az Európa-bajnokságnak Zágráb ad otthont, augusztus 13. és 16. között a nők, 19. és 23. között a férfiak versenyét rendezik meg.

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, TORNACSARNOK

Szerenkénti döntők

Férfiak

Talaj

Országos bajnok: Mészáros Krisztofer (BHSE, edző: Mihók Ádám) 13.700, 2. Kis Dominik (BHSE) 13.500, 3. Bogyó Dániel (KSI SE) 13.300

Lólengés

Országos bajnok: Sas Nándor (KSI SE, e: Marján Péter) 13.750, 2. Tomcsányi Benedek (Győri AC) 13.150, 3. Kis Dominik 12.850

Gyűrű

Országos bajnok: Hajdu Tas (Győri AC, e: Szűcs Róbert) 13.400, 2. Mészáros Krisztofer 13.100, 3. Tomcsányi Benedek 13.050

Ugrás

Országos bajnok: Markó Levente (KSI SE, e: Halmos Csaba) 13.850, 2. Molnár Botond (Győri AC) 13.650, 3. Mentovai István (KSI SE) 13.250

Korlát

Országos bajnok: Molnár Botond (Győri AC, e: Spisak Tamás) 13.000, 2. Kis Dominik 12.850, 3. Mészáros Krisztofer 12.800

Nyújtó

Országos bajnok: Mészáros Krisztofer 13.750, 2. Závory Szilárd (FTC-Telekom) 13.450, 3. Zámbori Zala (FTC-Telekom) 13.050

Nők

Ugrás

Országos bajnok: Mayer Gréta (DKSE, e: Trenka János) 13.150, 2. Péter Sára (FTC) 13.083, 3. Bácskay Csenge (FTC) 13.033

Felemás korlát

Országos bajnok: Kovács Zsófia és Czifra Bettina Lili (mindkettő DKSE, e: Trenka János) 13.666, 3. Bácskay Csenge 12.300

Gerenda

Országos bajnok: Balázs Kira (Veszprémi TC, e: Tálas Bence, Botyánszky Mariann) 13.066, 2. Szilágyi Nikolett (DEAC) 12.733, 3. Kovács Zsófia 12.600

Talaj

Országos bajnok: Mayer Gréta 13.033, 2. Péter Sára 12.800, 3. Szilágyi Nikolett 12.300