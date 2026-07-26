NB I: Debrecen–Puskás Akadémia

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

DEBRECENI VSC–PUSKÁS AKADÉMIA 0–2 – ÉLŐ

Debrecen, Nagyerdei Stadion. TV: M4 Sport+. Vezeti: Berke

Gólszerző: Németh A. (12., 29.)

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♦ Harmincegy mérkőzés után a debreceniek minimális különbséggel állnak jobban, az örökmérleg ugyanis 11 DVSC-győzelem, 10 döntetlen és 10 Puskás Akadémia-siker, 37–36-os gólkülönbség. Bár csak kétszer végeztek 0–0-ra, a párharcnak mindössze 2.4 a meccsenkénti gólátlaga.

♦ A debreceniek az első 12 bajnoki összecsapásukon veretlenek maradtak a felcsútiakkal szemben (8 győzelem, 4 döntetlen), akik 2019 tavaszán törték meg a rossz sorozatot (2–0). A közelmúltban azonban a Puskás Akadémia az eredményesebb a párharcban, hiszen a legutóbbi 11 meccsükből 7-et nyertek meg a felcsútiak és csak kettőt a vasutasok.

♦ Debrecenben a 17. élvonalbeli találkozójuk jön, a mérleg hazai szempontból 6–5–5. A 2018. októberi 2–1-es sikere után a Loki több mint öt éven át képtelen volt nyerni a felcsútiak ellen (3 iksz, 3 vereség), a rossz szériát 2024 februárjában egy kései góllal szakította meg a DVSC (1–0). Az előző két alkalommal egygólos különbséggel nyert a Puskás Akadémia (1–2 és 0–1), Nagy Zsolt mindkét meccsen betalált, 5 találattal ő a párharc gólkirálya.

♦ A DVSC a spanyol Sergio Navarro vezetésével váltakozó teljesítményt nyújtott az előző bajnokság hajrájában (2 diadal, 2 iksz, 2 vereség), zárásként az Újpest legyőzése a 4. helyet és azzal a Konferencialiga-indulást jelentette a számára.

♦ A Lokit az új bajnokságban Gert Remmel irányítja, aki az első észt vezetőedző a magyar élvonalban. Az 50 esztendős, rendkívül modern szemléletűnek tartott szakvezető több országban is asszisztensedzőként dolgozott, az előző két évben a lengyel első osztályú Motor Lublinnál, amellyel a 18 csapatos mezőnyben előbb a 7., majd a 12. helyet szerezték meg. Része volt abban, hogy a finn U21-es válogatott kijutott a 2025-ös korosztályos Európa-bajnokságra. A DVSC-vel a csütörtöki első tétmeccsén a Konferencialigában 1–0-s hazai sikerrel mutatkozott be az örmény Pjunik ellen.

♦ A Puskás Akadémia tavaszi 6. helyezésével az elmúlt évek legrosszabb teljesítményét érte el, viszont az előző idény utolsó 3 fordulójában veretlen maradt (2 győzelem, 1 iksz).

♦ Hornyák Zsolt vezetőedző hét év után közös megegyezéssel távozott a felcsúti csapattól, utódja a 45 éves Babó Levente lett, aki 2024-től a Puskás Akadémia U19-es csapatát irányította, amellyel bejutott az UEFA Ifjúsági Liga legjobb 32 csapata közé, majd ezt a következő évben megismételte. A 2025–2026-os idényben a PAFC II-vel az NB III Északnyugati csoportjában a 4. helyen végzett.

♦ A Loki 7–4–5-ös mérleget produkálva 6. lett a hazai tabellán. A Nagyerdei Stadionban lejátszott 7 tavaszi bajnokiján – 3 diadal és 3 döntetlen mellett – csak egyszer, április 5-én az FTC-től kapott ki (0–2).

♦ A felcsúti csapat az előző kiírásban vendégként 8 ponttal gyűjtött többet, mint otthon (27, illetve 19). Házon kívüli teljesítményével (8–3–6) a negyedik legjobb volt a mezőnyben.