Csak a szokásos – íme, Hegedűs János hetven méterről szerzett gólja!

Mint arról hírt adtunk, a Csíkszereda felkészülési mérkőzésen 2–1-re kikapott a a cseh Zbrojovka Brnótól, ám egy villanás talán kárpótolta a piros-feketék drukkereit: a székelyföldiek középhátvédje, Hegedűs János elképesztően nagy gólt szerzett, a saját térfeléről, hetven méterről lőtt a rivális kapujába.

A 29 éves bekktől már tétmeccsen is láttunk hasonlót: 2018 októberében a Pancho Arénában, a Puskás Akadémia FC játékosaként a ferencvárosi Dibusz Dénes kapuját vette be a félpályán túlról – a zseniálisan elvégzett szabadrúgás akkor három pontot ért a felcsútiaknak.

Nemzetközi felkészülési mérkőzés

Zbrojovka Brno (cseh)–FK Csíkszereda 2–1

Csíkszereda: Pap – Ódor, Palmes, Hegedűs, Pászka – Veres, Bödő, Magyar – Stahl, Eppel, Szalay. Cserék: Simon (kapus), Trif, Csürös, Szabó Alex, Papp, Iosif, Czékus, Nyitra, Tajti, Anderson Ceará, Bota, Dolny, Noveli, Vukic. Vezetőedző: Szabó István

Gólszerző: Vedral, Vachousek, ill. Hegedűs