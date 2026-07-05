Nemzeti Sportrádió

Csak a szokásos – íme, Hegedűs János hetven méterről szerzett gólja!

V. H. L.V. H. L.
2026.07.05. 15:09
null
Fotó: Székely Sport/Borbély Fanni
Címkék
Zbrojovka Brno FK Csíkszereda felkészülés Hegedűs János
Nem akármilyen gólt szerzett a Zbrojovka Brno elleni felkészülési mérkőzésen Hegedűs János, az FK Csíkszereda védője – a szombathelyi nevelésű, korábban a Puskás Akadémiában, a DVTK-ban, a Vasasban és a Paksi FC-ben is futballozó bekk hetven méterről talált a csehek kapujába. A huszonkilenc éves hátvéd a Facebookon is megosztotta a tőle korántsem szokatlan nagy gólt.

Mint arról hírt adtunk, a Csíkszereda felkészülési mérkőzésen 2–1-re kikapott a a cseh Zbrojovka Brnótól, ám egy villanás talán kárpótolta a piros-feketék drukkereit: a székelyföldiek középhátvédje, Hegedűs János elképesztően nagy gólt szerzett, a saját térfeléről, hetven méterről lőtt a rivális kapujába. 

A 29 éves bekktől már tétmeccsen is láttunk hasonlót: 2018 októberében a Pancho Arénában, a  Puskás Akadémia FC játékosaként a ferencvárosi Dibusz Dénes kapuját vette be a félpályán túlról – a zseniálisan elvégzett szabadrúgás akkor három pontot ért a felcsútiaknak.

Nemzetközi felkészülési mérkőzés
Zbrojovka Brno (cseh)–FK Csíkszereda 2–1 
Csíkszereda: Pap – Ódor, Palmes, Hegedűs, Pászka – Veres, Bödő, Magyar – Stahl, Eppel, Szalay. Cserék: Simon (kapus), Trif, Csürös, Szabó Alex, Papp, Iosif, Czékus, Nyitra, Tajti, Anderson Ceará, Bota, Dolny, Noveli, Vukic. Vezetőedző: Szabó István
Gólszerző: Vedral, Vachousek, ill. Hegedűs 

Minden más foci
17 órája

Hegedűs 70 méteres gólja ellenére kikapott a Csíkszereda

A székelyföldi csapat kétszer 60 perces küzdelemben maradt alul a cseh Zbrjovka Brnóval szemben.

 

 

Zbrojovka Brno FK Csíkszereda felkészülés Hegedűs János
Legfrissebb hírek

A francia U-válogatott támadó vezette győzelemre a ZTE-t

Labdarúgó NB I
4 órája

Hegedűs 70 méteres gólja ellenére kikapott a Csíkszereda

Minden más foci
17 órája

Felkészülés: a DAC és a Kassa is döntetlent játszott

Minden más foci
17 órája

Felkészülés: a szünetben még vesztésre állt a Vasas, de legyőzte felvidéki vendégét

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:49

Öt gól a felkészülési mérkőzésen, a Kecskemét legyőzte az MTK-t

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:09

Felkészülés: a Nyíregyháza három góllal nyert a román bajnokság ezüstérmese ellen

Labdarúgó NB I
2026.07.03. 12:52

Felkészülés: egy góllal kikapott skót ellenfelétől a Paks

Labdarúgó NB I
2026.07.02. 19:46

Csíkszereda: Kleinheisler is a 11 távozó között

Légiósok
2026.07.02. 15:42
Ezek is érdekelhetik