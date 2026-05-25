Heti program: BL-döntő a Puskás Arénában, hoki-vb és férfi kézi NB I-es finálé

MÁJUS 25., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NÉMET BUNDESLIGA

OSZTÁLYOZÓ

2. MÉRKŐZÉS

20.30: Paderborn–Wolfsburg (Tv: Arena4)

ANGLIA

NEGYEDOSZTÁLY, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ

15.45: Notts County–Salford (Tv: Match4)

SKÓCIA

RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

20.45: St. Mirren–Partick Thistle (Tv: Match4)

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG

13.15: Horvátország–Belgium (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB

20.00: Milwaukee Brewers–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 11. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (Zürich, Swiss Life Arena)

16.20: Egyesült Államok–Magyarország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.20: Németország–Nagy-Britannia (Tv: Sport1)

B-CSOPORT (Fribourg, BCF Arena)

16.20: Csehország–Norvégia

20.20: Szlovénia–Olaszország

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

19.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A 3. HELYÉRT, 5. MÉRKŐZÉS

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE

NBA

RÁJÁTSZÁS, KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

Kedd, 2.00: Cleveland Cavaliers–New York Knicks (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1078 (Tv: Sport2)

TENISZ

Roland Garros, Párizs

Férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

11.00: Fucsovics Márton–Matteo Berrettini (olasz)

12.40: Elina Szvitolina (ukrán, 7.)–Bondár Anna

13.50: Udvardy Panna–Viktorija Golubic (svájci)

MÁJUS 26., KEDD

FUTBALLPROGRAM

FRANCIA LIGUE 1

OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS

20.45: St.-Étienne (II.)–Nice

NÉMET 2. BUNDESLIGA

OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ

20.30: Fürth–Rot-Weiss Essen (III.) (Tv: Arena4)

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT

13.30: Olaszország–Franciaország (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

7. FORDULÓ

A-CSOPORT (ZÜRICH)

12.20: Lettország–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.20: Egyesült Államok–Ausztria (Tv: Sport1)

20.20: Finnország–Svájc (Tv: Sport1)

B-CSOPORT (FRIBOURG)

12.20: Norvégia–Dánia

16.20: Svédország–Szlovákia

20.20: Kanada–Csehország

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 16. szakasz, Bellinzona–Cari, 113 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1079 (Tv: Sport2)

TENISZ

Roland Garros, Párizs

Férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

MÁJUS 27., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

NŐI NB I

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

17.30: ETO FC Győr–MTK Budapest

KONFERENCIALIGA

DÖNTŐ

21.00: Crystal Palace (angol)–Rayo Vallecano (spanyol), Lipcse (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Toronto Blue Jays–Miami Marlins (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 17. szakasz, Cassano d’Adda–Andalo, 202 km (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS (ha szükséges)

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NBA, RÁJÁTSZÁS

KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS (ha szükséges)

Csütörtök, 2.00: New York Knicks–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1080 (Tv: Sport2)

TENISZ

Roland Garros, Párizs

Férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

ÚSZÁS

Mare Nostrum-sorozat, 2. állomás, Canet-en-Roussillon

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.45: EPS-Honvéd–FTC-Telekom Waterpolo – élőben a Nemzeti Sportrádióban! – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budapesti-honved-sportegyesulet/)

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC

A 7. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

20.00: One Eger–Semmelweis OSC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/egri-vizilabda-klub/)

ALSÓHÁZ

13.30: KSI SE–PVSK-Mecsek Füszért

NŐI OB I

A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

19.00: UVSE-Helia D–BVSC-Manna ABC

MÁJUS 28., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NŐI NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: Puskás Akadémia–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

13.30: Belgium–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

PREIMER LEAGUE

20.00: döntő, London (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC (ZÜRICH, FRIBOURG)

16.20 és 20.20: negyeddöntők (Tv: Sport1, Sport2)

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 18. szakasz, Fai della Paganella–Pieve di Soligo, 171 km (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1081 (Tv: Sport2)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Európa-bajnokság, Várna

12.20: felnőtt egyéni verseny, selejtező (karika és labda)

19.30: junior egyéni verseny, döntő

TENISZ

Roland Garros, Párizs

Férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

ÚSZÁS

Mare Nostrum-sorozat, 2. állomás, Canet-en-Roussillon

MÁJUS 29., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

FRANCIA LIGUE 1

OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ

20.45: Nice–St.-Étienne (II.)

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

B-CSOPORT

13.30: Montenegró–Olaszország (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 19. szakasz, Feltre–Alleghe, 151 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!!

FÉRFI BUNDESLIGA

19.00: Eisenach–Füchse Berlin (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NBA, RÁJÁTSZÁS

KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS (ha szükséges)

Szombat, 2.00: Cleveland Cavaliers–New York Knicks (Tv: Sport1)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Európa-bajnokság, Várna

17.50: felnőtt egyéni verseny, selejtező (buzogány és szalag)

TENISZ

Roland Garros, Párizs

Férfiak, egyes, 3. forduló; nők, egyes, 3. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALSÓHÁZ

18.30: DVSE-Master Good–KSI SE

18.30: Metalcom Szentes–PannErgy-Miskolci VLC

MÁJUS 30., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 1. forduló, Misano

Ralikrossz Európa-bajnokság, 2. forduló, Nyirád

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Vasárnap, 1.00: Cincinnati Reds–Atlanta Braves (Tv: Sport2)

BILIÁRD

20.00: 5. nap, UK Open (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÜRICH

15.20 és 20.00: elődöntők (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 20. szakasz, Gemona del Friuli–Piancavallo, 200 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, FINAL FOUR

ELŐDÖNTŐ

12.15: Montpellier (francia)–THW Kiel (német) (Tv: Sport2)

15.15: Melsungen (német)–Flensburg (német) (Tv: Sport2)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Európa-bajnokság, Várna

10.00: egyéni összetett döntő (Tv: M4 Sport)

15.00: együttes kéziszercsapatok selejtezője

TENISZ

Roland Garros, Párizs

Férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

TRIATLON

16.30: Világbajnoki sorozat, 3. forduló, Alghero (Tv: M4 Sport)

ÚSZÁS

Mare Nostrum-sorozat, 3. állomás, Barcelona

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa

A 7. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS (ha szükséges)

Semmelweis OSC-One Eger

ALSÓHÁZ

11.00: PVSK-Mecsek Füszért–UVSE

17.00: Kaposvári VK–ELTE BEAC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kaposvari-vizilabda-klub/)

MÁJUS 31., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

SZLOVÉN PRVA LIGA

OSZTÁLYOZÓ

17.00: Nafta–Primorje

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

20.00: Gyémánt Liga-verseny, Rabat (Tv: M4 Sport)

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 1. forduló, Misano

Ralikrossz Európa-bajnokság, 2. forduló, Nyirád

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÜRICH

15.30: a 3. helyért (Tv: Sport1)

20.20: döntő (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 21. (utolsó) szakasz, Róma–Róma, 131 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

DÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

20.00: GRK Ohrid (északmacedón)–Mol Tatabánya KC (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI EURÓPA-LIGA, FINAL FOUR

14.45: a 3. helyért (Tv: Sport2)

17.15: döntő (Tv: Sport2)

NŐI NB I

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Szombathelyi KKA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ftc-kezilabda/)

18.00: Vasas SC–Mol Esztergom

18.00: Győri Audi ETO KC–NEKA (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Kisvárda Master Good SE–Moyra-Budaörs

18.00: Kozármisleny KA–DVSC Schaeffler

18.00: Alba Fehérvár KC–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Váci NKSE–Motherson Mosonmagyaróvári KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/dunakanyar-kezilabda-kft/)

MOTORSPORT

MOTOGP

OLASZ NAGYDÍJ, MUGELLO

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RALI

Japán rali, a vb 7. futama, Tojota és környéke

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Európa-bajnokság, Várna

12.00: szerenkénti döntők (Tv: M4 Sport)

16.00: együttes kéziszercsapatok döntője

TENISZ

Roland Garros, Párizs

Férfiak, egyes, 4. forduló; nők, egyes, 4. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

ÚSZÁS

Mare Nostrum-sorozat, 3. állomás, Barcelona

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

18.30: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI OB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

16.15: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!