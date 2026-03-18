Műtét vár Kasper Schmeichelre, kihagyja a világbajnokságot

Schmeichel kihagyta a Celtic utóbbi öt mérkőzését, mert februárban, a VfB Stuttgart elleni Európa-liga-találkozón súlyosbodott a bal vállának állapota. A kapus a hétfői szakorvosi vizsgálatot követően elmondta, hogy elszakadt a bicepsze, a rotátorköpenye és a porcgyűrűje, illetve kificamodott a válla.

„Nem igazán tudom, hogyan reagáljak erre a hírre, mert amióta megszülettem, futballistának tartom magam, és lesújtó a gondolat, hogy akár a pályafutásom végét is jelentheti ez a sérülés” – osztotta meg aggodalmát.

A dán válogatott jövő csütörtökön Észak-Macedóniával játszik világbajnoki pótselejtezőt, amelyen a 39 éves kapus biztosan nem lép pályára, mert pénteken átesik az első műtéten. A második beavatkozás időpontja még nem ismert.

„Karrierem egyik legnagyobb teljesítménye lenne, ha felépülnék egy ilyen sérülésből. Harcolok és mindent megteszek, amit tudok” – mondta.

Kasper Schmeichel a Manchester Uniteddel ötszörös bajnok, Európa-bajnok Peter Schmeichel fia. Tagja volt a Leicester City 2016-os bajnokcsapatának, illetve az öt évvel később FA Kupát nyert együttesnek. A dán válogatottban eddig 120-szor lépett pályára.