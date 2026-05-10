Old Firm: a Celtic megverte a Rangerst, így még elronthatja a Hearts-csodát az utolsó fordulóban

CSELŐTEI MÁRK
2026.05.10. 14:57
Győzött a Celtic, még könnyedén bajnok lehet (Fotó: X/@CelticFC)
Hearts Rangers Skócia Old Firm Celtic
A Celtic 3–1-re megverte a Rangerst az Old Firmen a skót élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premiership) 36. fordulójában, így saját kezében van a sorsa a bajnoki címet illetően két körrel a vége előtt.

 

Az elmúlt évek messze legizgalmasabb Premiership-idénye a végéhez közeledik, vasárnap pedig újabb csúcspontjára ért. A legutóbbi olyan évadhoz, amikor nem a Celtic vagy a Rangers nyerte meg a skót élvonalbeli bajnokságot, egészen 1985-ig kell visszamenni, tehát 41 évet – akkor a Sir Alex Ferguson vezette Aberdeen lett bajnok. A most futó idényben a Celtic és a Rangers is rengeteg problémával, edzőváltással, hullámvölggyel küzdött, miközben az angol Premier League-ben szereplő Brighton tulajdonosai által megújult Hearts szinte végig az élen tudott maradni. Kérdés, ez az utolsó fordulót követően is így lesz-e.   

Vasárnap kora délután a Celtic 3–1-re legyőzte a Rangerst (hátrányból) Skócia legnagyobb rangadóján, az Old Firmen, így utóbbi végleg, hivatalosan is kiszállt a bajnoki versenyfutásból, sőt, biztosan harmadik lesz, míg előbbi egy pontra megközelítette a tabella élén álló Heartsot, amely ebben a fordulóban botlott a Motherwell otthonában (1–1). 

Két kör van hátra, a Hearts – amely legutóbb 1960-ban volt bajnok – 77 ponttal áll a tabella élén, a Celticnek csupán egy pont a lemaradása. Ami ezt különösen izgalmassá teszi, hogy a két csapat az utolsó, 38. fordulóban majd épp egymás ellen csap össze a Celtic otthonában, így ha a következő körben senki nem hibázik, ott dől el minden.  

SKÓT PREMIER LEAGUE
Celtic–Rangers 3–1 (Jang Hjun-Dzsun 23., Maeda 53., 57., ill. M. Moore 9.)

A tabella élmezőnye 36 forduló után:
1. Hearts 77 pont 
2. Celtic 76 pont
3. Rangers 69 pont
4. Motherwell 58 pont

 

