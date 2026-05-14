Snowboard: Bécsy Balázs maradt a magyar szövetség elnöke

2026.05.14. 12:23
Bécsy Balázs (Fotó: Kovács Péter)
Magyar Snowboardszövetség snowboard Bécsy Balázs
A Magyar Snowboardszövetség közgyűlése ismét Bécsy Balázst választotta meg elnöknek, aki azt szeretné elérni, hogy tovább fejlődjenek a szakágak, valamint a sportág hazai szakmai háttere is erősödjön.

A szervezet csütörtöki tájékoztatása szerint Bécsy Balázs röviden értékelte az elmúlt négy év munkáját és eredményeit. Kiemelte, hogy a magyar snowboard az elmúlt időszakban egymást követő két téli olimpián is jelen volt, ráadásul két különböző versenyszámban sikerült ötkarikás részvételt elérni. Ahogy fogalmazott: az elmúlt ciklus fontos eredményei közé tartozik a szakágak fejlődése, a sportág hazai szakmai hátterének erősödése, valamint az idei budapesti Európa Kupa-verseny sikeres megrendezése is.

Az elnök hangsúlyozta: az elmúlt években a szakmai stáb mellett több olyan szakemberrel bővült a szövetség munkáját támogató csapat, akik tudásukkal és tapasztalatukkal hozzájárulnak a sportág stabil és hosszú távú fejlődéséhez. Hozzátette: a következő ciklus egyik legfontosabb feladata az érdemi munka folytatása, a megkezdett fejlődési folyamatok továbbvitele, valamint az, hogy a szövetség minden területen a lehető legteljesebb és legmagasabb színvonalú támogatást tudja biztosítani a sportág és a sportolók számára.

Az elnökség tagja Frányóné Németh Angéla, Takács Zsuzsanna, Hartmann János és Dibusz István, míg az ellenőrző testület elnöke Tölcsér Beáta lett, tagjainak pedig Kemény Botondot és Bekényi Ádámot választotta meg a közgyűlés.

