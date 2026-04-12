Keresztes Krisztián a továbbiakban is Nagy-Britanniában szeretne futballozni

A 26 éves védő - aki a Nyíregyháza kölcsönjátékosaként szerepel Skóciában - vasárnap az M1 aktuális csatornán elmondta: egyelőre nem tudja, melyik klub színeiben játszik majd a következő szezonban.

„Most annyit tudok, hogy a kölcsönszerződésem lejár. A háttérben folynak a tárgyalások, de nem tudom, mennyire komolyak. Nagyon jól érzem itt magamat, tetszik a futballkultúra, ezért Nagy-Britanniában képzelem el a jövőmet a futball szempontjából” – nyilatkozta.

Hozzátette: hogy mi történik majd nyáron, azt sok összetevő befolyásolja, nem csak rajta, nem csak a Nyíregyházán és nem csak a Dundee Uniteden múlik.

„Attól is függ, milyen ajánlatok érkeznek, ha érkeznek egyáltalán. Vannak megkeresések, de konkrétumokról egyelőre nem tudok” – szögezte le.

Menedzsere, Harsányi Zoltán január elején elmondta, hogy a skót klub szeretné végleg megszerezni Keresztes játékjogát, és rendelkezik is elővásárlási joggal.

„Ez egy magasabban jegyzett bajnokság, mint az NB I. Ha esetleg sikerülne nyáron Angliába kerülnöm, az még egy szintlépést jelentene” – vélekedett.

A hátvéd szombaton csereként beállva a 75. percben volt eredményes a sereghajtó Livingston ellen, ezzel egyenlített. A 3–2-re megnyert mérkőzés győztes gólja a 93. percben büntetőből született. Mint mondta, a meccs előtt a vezetőedző közölte vele, hogy a következő szezont szem előtt tartva szeretne kipróbálni egy-két játékost és megadni nekik a lehetőséget. Emiatt kezdte a találkozót a kispadon.

A Dundee United a hetedik helyen zárta az alapszakaszt, így az alsóházban folytathatja szereplését. Keresztes szerint az egész idényben jellemző rájuk, hogy épphogy lecsúsznak a sikerről: a Konferencia-ligában tizenegyespárbajban kaptak ki a Rapid Wientől, a Skót Kupából is szoros csatában estek ki, most pedig a felsőházi rájátszást jelentő hatodik helyről maradtak le.

„Én ezt a tapasztalatlanságnak tudom be. Ebből tanulni kell, és hozzáadni a következő szezonhoz pluszként ezt a tapasztalatot, amit most szereztünk, és akkor meglesz a gyümölcse” – magyarázta.

A játékos továbbra sem kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. A válogatottság kapcsán kifejtette: nem rajta múlik, ő csinálja a dolgát.

„Nagy dolog, ha képviselheted a hazádat a futballpályán. Ez keveseknek adatik meg, de szerintem mindig a saját dolgoddal kell foglalkozni, olyanokkal nem, amit nem befolyásolhatsz. Amíg nem kapom meg a válogatott meghívót, addig nem tudok arra fókuszálni” – nyilatkozta Keresztes, aki emlékeztetett, hogy csupán két éve mondhatja magát élvonalbeli labdarúgónak.

KERESZTES KRISZTIÁN GÓLJA